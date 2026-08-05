Por primera vez un docente e investigador uruguayo será reconocido con el premio IMBES Translation Award

Alejandro Maiche, docente de Facultad de Psicología e investigador del Cicea, será reconocido por su trabajo en la integración de la ciencia cognitiva en el ámbito educativo.

Alejandro Maiche, docente grado 5 en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República e investigador integrante del Centro Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje (Cicea), fue reconocido con el premio International Mind, Brain and Education Society (IMBES) Translation Award en su edición 2026.

Este premio reconoce desde 2014 a investigadores con trayectoria por realizar contribuciones para fortalecer los vínculos entre la investigación y la práctica en el campo de la mente, el cerebro y la educación, promoviendo la aplicación del conocimiento científico en ámbitos educativos y otros contextos de aprendizaje. A su vez, esta es la primera vez en que se reconoce a un investigador del “Sur Global”, según fue anunciado por el sitio web de la Facultad de Psicología. Según expresó Maiche en diálogo con la diaria, la obtención de este premio para él no representa un reconocimiento individual, sino que también distingue un desarrollo colectivo “que en Uruguay ha sido bastante singular con respecto a casi todos los países de América Latina”.

Dentro del Cicea, Maiche desarrolla una línea de investigación centrada en la “cognición matemática en la primera infancia”. En este marco, llevó adelante experimentos e intervenciones orientadas a fortalecer las habilidades matemáticas de los escolares con el objetivo de trasladar los resultados de la investigación al ámbito educativo.

El primer acercamiento que Maiche tuvo a la posibilidad de ser postulado al premio fue por parte de Daniel Ansari, docente en la Universidad de Ontario, Canadá. La conversación sobre esta oportunidad surgió de manera informal, cuando en una visita de Ansari a Uruguay este le manifestó el interés de proponer a Maiche para el premio IMBES debido a su trabajo, según relató Maiche.

Seis meses atrás, Ansari se puso en contacto con el investigador para informarle que estaba trabajando en su postulación para el IMBES y solicitarle su consentimiento. Finalmente, fue hace dos semanas que Maiche se enteró, a través de un correo, que la organización le había concedido el premio por su trayectoria.

El investigador señaló a la diaria que espera que este premio sirva para motivar a las autoridades del sistema educativo uruguayo a dar el paso e integrar de manera más profunda la investigación científica en las prácticas educativas. En ese sentido, dijo que para él hace falta mayor “apropiación” en cuanto a las herramientas científicas con las que cuenta el país, y planteó que es necesario que el sistema educativo asuma un mayor compromiso con la investigación y la generación de evidencia, como, por ejemplo, en la creación de un sistema de monitoreo continuo de los aprendizajes. Aunque señaló que entiende que este objetivo se ve afectado porque existen otras “urgencias” que en ocasiones impiden avanzar en ese sentido.

Por otra parte, Maiche destacó el trabajo desarrollado en Cicea para consolidar el campo de estudio de la cognición y la educación en Uruguay, y para lograr un desarrollo progresivo de la investigación en esa área.

En ese sentido, contó que el centro mantiene convenios con la Administración Nacional de Educación Pública desde hace más de una década. Como parte de esa línea de trabajo, mencionó el Inventario de Desarrollo Infantil (INDI), una prueba que se utiliza en todo el sistema educativo, y la Prueba Uruguaya de Matemática (PUMA), una herramienta desarrollada para evaluar las competencias matemáticas en niños de 5 a 7 años.

Otra de las líneas de trabajo que desarrolla Cicea y que destacó el investigador está relacionada a las “cajas mágicas” o “magic box”. Según señaló Maiche, estos dispositivos son ahora producidos a gran escala por una empresa que comercializa la herramienta y se trata de un dispositivo educativo que está pensado para el trabajo en grupo, sin pantallas electrónicas y que fortalece el aprendizaje de matemática.

En cuanto a la obtención del premio, Maiche señaló que espera viajar el 4 de setiembre a San Diego, California, para recibir el reconocimiento y compartir allí un discurso de agradecimiento.