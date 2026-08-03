Escuela Técnica de la Unión fue ocupada por docentes nucleados en Afutu en reclamo a la gestión del centro educativo

Desde la Dirección General de UTU aseguraron que se gestionarán medidas que contribuyan a la mejora de los conflictos planteados por Afutu Montevideo.

El núcleo sindical de la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) de la escuela técnica Andrés Bernardo Bruno, ubicada en la Unión, decidió ocupar la institución educativa en reclamo de mejoras de las condiciones laborales que atraviesan los trabajadores, según expresaron en un comunicado difundido este lunes.

Según supo la diaria, la medida que se llevó adelante durante la jornada de hoy fue tomada luego de un cúmulo de situaciones que suceden desde comienzos de año. Entre los principales reclamos, los trabajadores del centro nucleados en Afutu denuncian un “clima de terror” que se vive en el centro educativo, al que atribuyen situaciones de maltrato institucional, sanciones y amenazas por parte de la dirección de la escuela técnica.

Mabel Mallo, representante de la regional de Montevideo de Afutu, dijo que estas situaciones han llevado a algunos trabajadores del centro a solicitar licencia por estrés, mientras que otros continúan trabajando pese a contar con indicaciones médicas de no hacerlo.

A su vez, desde Afutu Montevideo cuestionan la gestión de la dirección del centro educativo, que atraviesa su primer año al frente de la institución. Señalan que el “cero diálogo” mantenido por su parte y una comunicación basada en “comunicados” debilitan el relacionamiento en la institución.

Además de las dificultades presupuestales, Mallo mencionó problemas de higiene e infraestructura que atraviesa la escuela. En particular, el sindicato denuncia que el centro se encuentra en condiciones de suciedad debido a la falta de personal de limpieza, además de problemas de higiene en los baños y de la existencia de un único baño que debe ser compartido entre docentes y estudiantes.

Mallo indicó que se perdieron espacios destinados a la actividad docente en la institución, como la sala de profesores, y que varios de los reclamos de los trabajadores no fueron atendidos pese a haber mantenido reuniones con las inspecciones regionales y la inspección del centro, en las que se expusieron estas situaciones.

Según la representante de Afutu, los pedidos que los trabajadores hicieron en esas instancias no fueron atendidos, y la ocupación de hoy es el reflejo de una “medida culminante” para exigir que la dirección de UTU intervenga en el centro educativo. En ese sentido, según supo la diaria, se mantuvo una reunión con la dirección general de UTU, a pedido de Afutu, para acordar una solución a esta situación.

Por su parte, la directora general de UTU, Virginia Verderese, dijo al ser consultada por la diaria al término de la reunión que, aunque todavía no se mantuvo un diálogo directo con la inspección correspondiente al centro educativo, los reclamos de Afutu fueron recibidos. En ese sentido, se planteó la gestión de una serie de medidas que puedan paliar la situación comunicada por los trabajadores sobre los conflictos con la actual dirección de la institución y las problemáticas de higiene que enfrenta el centro.