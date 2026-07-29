Estudiantes de educación media de todo el país fueron reconocidos por sus logros en distintas disciplinas deportivas y culturales

Manuel Oroño destacó la incorporación de los conocimientos que se dan fuera del aula y señaló la extensión del tiempo educativo como una herramienta para fortalecer los aprendizajes.

Este miércoles, más de 250 estudiantes de liceos públicos, escuelas técnicas y liceos habilitados de todo el país fueron reconocidos por sus logros en competencias deportivas y culturales en el marco del programa Secundaria Impulsa.

La actividad, organizada por la Dirección General de Educación Secundaria, se realizó en el Espacio Modelo y reunió a autoridades de la educación, el deporte y la cultura. Entre ellas estuvieron presentes Pablo Caggiani, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Manuel Oroño, director general de Secundaria, Alejandro Pereda, secretario nacional de Deporte y Valeria Tanco, la coordinadora del Instituto Nacional de Letras, entre otras autoridades.

Durante el encuentro se destacó la importancia de la articulación interinstitucional y el deporte y la cultura como herramientas de aprendizaje. Allí, estudiantes de distintas instituciones públicas y privadas fueron reconocidos en disciplinas como básquetbol, futsal, fútbol, handball, voleibol, ajedrez, natación, atletismo y tenis de mesa. Además, también se reconoció a aquellos estudiantes que participaron del programa Juegos Narrativos y fueron parte de la experiencia de creación narrativa en audiovisual, historieta y escritura.

Por su parte, Oroño resaltó durante la jornada que “no es lo mismo ir solo al aula que además incorporar otros aprendizajes y conocimientos”. En ese sentido, señaló que esta iniciativa busca visibilizar el papel del deporte y la cultura como herramientas que complementan la formación en las aulas, al ampliar el tiempo educativo y fortalecer los aprendizajes de los estudiantes.

Además, Pereda remarcó que la práctica deportiva favorece el crecimiento tanto individual como colectivo. “Ustedes, que tuvieron la oportunidad de participar de este proceso, se darán cuenta de cuánto nos ayuda el deporte a crecer, no solo como personas, sino como colectivo”, expresó. Asimismo, destacó el valor del disfrute como parte de la experiencia educativa y dijo que “el deporte tiene ese componente que nos permite disfrutar de lo que hacemos”.

Hacia el final de la presentación, además de “agradecer” y “felicitar” a los jóvenes reconocidos en la jornada, Caggiani señaló, en la misma línea que Oroño, que la ampliación del tiempo educativo busca garantizar derechos de los adolescentes más allá de la enseñanza en el aula. En ese sentido, señaló que estas propuestas impulsadas por la ANEP promueven el acceso al deporte y la cultura, al mismo tiempo que favorecen aprendizajes en colectivo.

“Lo que hay atrás de esto es un conjunto de derechos que el Estado tiene que garantizar: el derecho a la educación, al deporte, a la cultura y a desarrollarse con otros”, afirmó el presidente de la ANEP, y destacó que estas experiencias permiten a los estudiantes “aprender a jugar” y “aprender a perder”, además de desarrollar habilidades que trascienden el ámbito estrictamente académico.

A su vez, durante la actividad se presentó un audiovisual donde se compartió, a través de la voz de los propios estudiantes protagonistas, cómo fue su desarrollo en las distintas experiencias deportivas y qué les generó vivir este proceso de aprendizaje fuera del aula, además de tener la oportunidad de representar a Uruguay con su disciplina fuera del país.