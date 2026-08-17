Después de un lustro de “abandono”, Comisión de Educación Sexual Integral de la ANEP presentó avances a un año de su reinstalación

A un año de la reinstalación de la Comisión de Educación Sexual Integral (ESI), coordinada desde la Dirección de Derechos Humanos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), se presentó el estado de situación en base al trabajo realizado por la comisión durante este año junto con todos los subsistemas.

Desde una concepción “integral” y en un marco de “derechos humanos, convivencia y derechos sexuales y reproductivos”, Patricia Píriz, responsable del Área de ESI, y Nilia Viscardi, directora de Derechos Humanos de la ANEP, dieron la bienvenida al encuentro en el que se invitó a la “reflexión” sobre la políticas públicas orientadas a la ESI en base al trabajo realizado por las instituciones educativas luego de la reinstalación de la comisión el año pasado.

Viscardi, en tanto, apuntó al compromiso de “garantizar el derecho” a los estudiantes a recibir una educación que no solo “transmita conocimientos”, sino que también pueda aportar a “construir ciudadanía”, “convivencia democrática” y “respeto por la diversidad”. A su vez, compartió la importancia de trabajar el enfoque en los distintos territorios y con todos los integrantes de la comunidad educativa, y también invitó a pensar la temática desde “prácticas concretas” que puedan aportar respuesta a situaciones que se desarrollan en el día a día de las aulas.

El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, dijo que ante una percepción de “abandono” de este enfoque en la administración anterior, una de las primeras resoluciones que tomó el actual Consejo Directivo Central (Codicen) luego de asumir su función fue restablecer esta política pública para “recomponer” el trabajo en esta línea.

Como parte de las primeras acciones realizadas por parte del Codicen, Viscardi resaltó la revisión de la currícula de los distintos niveles educativos desde donde Píriz dijo que se trabajó por “ampliar, actualizar y fortalecer” la ESI de cada programa educativo. A su vez, señalaron la creación de tres cursos de formación permanente orientados a jóvenes y adultos que se ofrecieron durante este período.

El trabajo realizado por la comisión para el abordaje de la temática fue definido en base a tres ejes, “institucionalización”, “articulación sectorial” y “formación”, según señaló Píriz. Estas dimensiones contribuyeron como “lineamientos estratégicos” para sostener las acciones desarrolladas para la integración de la ESI en cada subsistema, según compartió la responsable del área.

Para dar cuenta del trabajo realizado, se invitó durante la presentación a representantes de cada subsistema de la ANEP a compartir los “hitos” alcanzados hasta el momento para la integración de la ESI. Desde Educación Inicial y Primaria destacaron la creación de una comisión especializada para el abordaje de la temática en el marco de la revisión programática y la incorporación de un área especializada en ESI para trabajar la incorporación de la temática desde la educación inicial hasta sexto año de primaria. Las representantes del subsistema dijeron que esta mirada se construyó pensando en la “prevención” de la violencia y la discriminación.

Desde Secundaria destacaron el trabajo a través de comisiones para el avance en la incorporación de la ESI en los programas de las distintas asignaturas. A su vez, señalaron la incorporación de unidades curriculares optativas sobre la temática dirigidas a segundo y tercer año de educación media superior. Por otra parte, compartieron que en octubre de este año se realizará la primera jornada de intercambio docente al respecto.

Las representantes de Secundaria también destacaron la elaboración de una guía –aún pendiente de aprobación– para orientar las acciones a tomar ante situaciones de acoso sexual hacia estudiantes por parte de personas adultas vinculadas a las instituciones educativas.

Por su parte, desde UTU destacaron que durante 2025 se incorporó la perspectiva sobre ESI en el Plan de Formación Profesional Básica, aspecto que señalaron como un “cambio importante”, ya que anteriormente la temática no estaba incluida en ese plan. A su vez, señalaron que será brindada por dos docentes, uno que abordará la ESI y otro vinculado a la actividad física y salud. También señalaron la incorporación de la ESI en el nuevo Plan de Educación Media Básica Tecnológica para los cursos de primero, segundo y tercero, en los que se amplió la presencia de la temática.

En cuanto a la educación media superior en UTU, señalaron que “se está en proceso” de designar referentes para brindar la orientación y que sea posible ofrecer una continuidad de la temática luego del cursado de media básica.

Con respecto a la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos (DEJA) y el Consejo de Formación en Educación (CFE), desde ambas áreas destacaron como un hito la incorporación de la ESI en sus programas educativos, ya que señalaron que anteriormente este enfoque pedagógico no estaba incorporado en sus currículas.

Desde la DEJA señalaron que la ESI es un “derecho que acompaña a las personas a lo largo de toda su trayectoria vital” y destacaron el trabajo de “sensibilización” e intercambio realizado con coordinadores departamentales, directores de distintos centros y educadores sociales de la dependencia. A su vez, señalaron la creación de un curso de formación permanente de formato virtual disponible para los docentes de la ANEP y realizado por docentes de la dependencia llamado “Puertas de entrada a la ESI con jóvenes y personas adultas: oportunidades y desafíos”.

El CFE destacó su trabajo en este enfoque al impulsar un curso de actualización para docentes y el posgrado en ESI, que aún se encuentra en proceso de realización y es elaborado junto con la Universidad de la República. Asimismo, señalaron la implementación de la ESI en el proceso de construcción del nuevo Plan 2027, como también la instalación de la comisión de ESI integrada por todos los órdenes representativos: docentes, estudiantes, egresados y funcionarios de gestión y de servicios.