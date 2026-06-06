Educación sexual integral: Udelar y ANEP avanzan en una maestría en el marco del nuevo plan nacional

Con la elaboración del Plan Nacional e Intersectorial de Educación Sexual Integral impulsado en 2025 y con ejes de trabajo planteados para lo largo del quinquenio, comenzó a desarrollarse la iniciativa de una maestría en la temática dentro de la Universidad de la República (Udelar), para que la educación sexual integral (ESI) comience a consolidarse en Uruguay, no solo como política pública, sino también como campo académico de formación e investigación.

La iniciativa académica aparece en sintonía con uno de los principales objetivos del plan: fortalecer la formación permanente y especializada de quienes trabajan en educación, salud y políticas sociales, en un contexto en el que el nuevo plan nacional plantea la necesidad de respuestas integrales frente a problemáticas como las violencias de género, el abuso sexual, la discriminación y los desafíos vinculados con la temática en los entornos digitales.

El documento, elaborado en el ámbito del Sistema Nacional de Educación e integrado inicialmente por representantes del Ministerio de Educación y Cultura, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Udelar, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), la Asociación de Institutos de Educación Privada y la Asociación Uruguaya de Educación Católica, propone instalar y consolidar una política pública nacional e intersectorial de ESI. Se busca que dicha política tenga alcance universal y que sea implementada de manera articulada en los ámbitos educativos, de salud y comunitarios, como así también en los entornos digitales. Posteriormente a la creación del plan, se incorporaron a la mesa otros organismos, como el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría Nacional del Deporte, lo que consolidó un abordaje intersectorial de la temática.

El texto del plan, al que accedió la diaria, sostiene que la ESI debe ser entendida como un proceso educativo continuo que excede la transmisión de información. De esa forma, apunta también al desarrollo de pensamiento crítico, la autonomía progresiva y las herramientas para la toma de decisiones informadas, a la vez que engloba dimensiones “biológicas, psicológicas, sociales, culturales, éticas y políticas de la sexualidad”. Desde esa perspectiva, el plan propone fortalecer el rol de los centros educativos como “espacios de enseñanza, promoción de derechos y construcción de ciudadanía”.

Uno de los antecedentes presentados en el documento nombra los datos compartidos por el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia del INAU de 2024, y se indica concretamente que el organismo “detectó e intervino en 8.924 situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes en Uruguay”, lo que representa un promedio de 24 situaciones por día. A su vez, del total de casos detectados se informa que el 56% corresponde a mujeres, mayoritariamente adolescentes entre 13 y 17 años.

En una línea de tiempo realizada por la Facultad de Psicología con el apoyo de la ‍agencia de las Naciones Unidas para la Salud Sexual y Reproductiva (UNFPA)‍, se expone que el acumulado sobre el campo de la sexualidad vinculado con la educación en el país empieza en 1913, con el Estudio de la educación o instrucción sexual en las dimensiones prácticas, informe encomendado a Paulina Luisi ―primera mujer en egresar como médica en el país y educadora―, que sentó las bases para comenzar la institucionalización de la educación sexual en el sistema educativo nacional.

La Udelar y la ANEP avanzan en maestría y diplomatura en ESI

En paralelo al proceso de la implementación del plan, la Udelar y la ANEP avanzan en la construcción de una propuesta de formación de posgrado sobre ESI. La iniciativa, que involucra en el proceso de trabajo a distintas facultades, busca generar un espacio académico interdisciplinario alineado con varios de los objetivos planteados en el documento madre.

Alejandra López, docente en la Facultad de Psicología de la Udelar y representante del organismo en la subcomisión de ESI junto con Diego Sempol y Paola Dogliotti, profundizó, en diálogo con la diaria, en el proceso de creación de una futura maestría y diplomatura en la temática que, según contó, se espera que tenga listo su plan de estudios este año para ser presentado ante el Consejo Directivo Central de la Udelar. “En el mejor de los escenarios estimamos que eso sea a partir de 2027”, señaló López en cuanto a la ilusión de que la iniciativa pueda ponerse en marcha el próximo año.

“Estamos convencidos de que una apuesta de esta naturaleza va a tener un impacto muy positivo en el desarrollo y en la expansión de la ESI en todo el territorio, y también en la calidad de lo que se ofrezca”, afirmó. En ese sentido, explicó que para el proceso de trabajo de la formación se conformó un equipo que nuclea a docentes de los cuatro servicios de la Udelar implicados: la Facultad de Psicología, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, la Facultad de Ciencias Sociales y el Instituto Superior de Educación Física. El equipo se completa con personal vinculado a la ANEP, por lo que López agregó que la propuesta no es exclusiva del organismo universitario, sino que parte de un acuerdo llevado adelante por la comisión mixta ANEP-Udelar-UTEC [Universidad Tecnológica], basado en un grupo de trabajo orientado a optimizar la articulación entre los organismos.

La docente hizo una diferenciación entre los dos perfiles de formación posibles en los que se terminará transformando. Por un lado, la diplomatura apunta a un perfil “más profesional y de instrumentación” para el desarrollo de las intervenciones en ESI dentro de los distintos sistemas o ámbitos educativos formales y no formales. En tanto, la maestría complementará a la diplomatura y tendrá una orientación académica enfocada en la formación de investigadores con capacidad para producir conocimiento original, y aportar insumos y evidencias en el diseño de políticas públicas, explicó López. A su vez, dijo que estará disponible la posibilidad de cursar solo la diplomatura, o la diplomatura y luego la maestría, lo que permite la obtención de dos títulos distintos.

Según explicó la docente, la futura formación recogerá distintos acumulados académicos, institucionales e internacionales vinculados con la educación sexual. Entre ellos, mencionó los lineamientos impulsados por algunos organismos internacionales, especialmente por medio de la Unesco, como así también la experiencia histórica del sistema educativo uruguayo con más de 100 años de acumulado o los desarrollos de investigación de la Udelar y la trayectoria de formación en el área impulsada por la ANEP, mediante el Consejo de Formación en Educación (CFE).

Según aclaró López, la propuesta académica prevé una malla curricular interdisciplinaria que abordará fundamentos pedagógicos de la ESI, marcos normativos y políticas educativas, así como contenidos específicos vinculados con género, corporalidad, sexualidad reproductiva, diversidad, intersexualidad, violencia y entornos digitales.

Además, incorporará perspectivas teóricas sobre sexualidad y género, un enfoque basado en derechos humanos y una mirada de género transformadora. Según indicó, también se trabajará desde una perspectiva de curso de vida que abarcará las distintas etapas vitales, desde infancia, adolescencia, juventud y adultez. Asimismo, también se trabajará con un enfoque multinivel que dialogue no solo con el sistema educativo formal, sino también con espacios no formales, servicios de salud, familias, territorios y acciones comunitarias.

La formación estará a cargo de docentes pertenecientes a las distintas facultades que integran la propuesta de posgrado, así como también del CFE. En ese sentido, la docente destacó que tanto la Udelar como el CFE cuentan actualmente con una gran capacidad académica y de formación en el área que resulta necesario “poner en sinergia” y “aprovechar al máximo”.

¿Por qué es importante la formación en educación sexual?

La Ley General de Educación 18.437, aprobada en diciembre de 2008, establece en uno de sus artículos la obligatoriedad de incluir la educación sexual como uno de los ejes transversales en todo el sistema de educación nacional, desde la educación inicial hasta la formación docente. En ese sentido, López dijo que este marco normativo constituye uno de los factores centrales que impulsan la creación de la nueva propuesta de posgrado.

Sumado a eso, señaló que existe una demanda de educadores, docentes y otros actores que trabajan en ESI ligada a generar una formación universitaria de posgrado en este sentido. “Yo creo que esta propuesta atiende a una demanda de educadores y de docentes, pero también más allá, porque no está dirigida exclusivamente a esos roles, sino a otros actores que trabajan en educación sexual” y pueden estar interesados “en una formación universitaria de posgrado en este campo”, señaló.

Agregó que “tener una formación sistemática también nos permite desarrollar una agenda de investigación nacional en el tema con una masa crítica de investigadores”. Según explicó, la propuesta de maestría apunta además a consolidar un acumulado de investigación sobre el tema promoviendo la formación de investigadores e investigadoras capaces de producir conocimiento original sobre la implementación de políticas y prácticas vinculadas con la temática en distintos ámbitos educativos y sociales.

Para López fue necesario enfatizar que durante el período de administración pasado la ESI no formó parte de los cursos brindados dentro de la formación docente. “Esto es importante saberlo: hubo un período de cinco años en que los cursos de educación sexual integral para docentes no se brindaron”. En ese sentido, dijo que se volverán a implementar, pero ahora desde una propuesta de “formación sistemática” en la que se vean reflejados los impactos a nivel de calidad del aprendizaje mediante un “abordaje más refinado” que permita obtener mejores evidencias y una reflexión crítica más profunda, que es necesaria, porque “no alcanza con tener políticas de educación sexual si no hay docentes formados para llevarlas adelante”.