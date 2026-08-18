CFE invitó a colectivos de estudiantes y docentes a espacio de trabajo para aportar al cuestionado plan de titulación de ANEP

Walter Fernández Val reconoció la necesidad de atender a los docentes en ejercicio que no completaron la carrera y destacó que el CFE puede aportar al plan a nivel académico y ofrecer “soluciones de corto y mediano plazo”

El Consejo de Formación en Educación (CFE) extendió este martes a colectivos de estudiantes y docentes la invitación a integrar un espacio de trabajo sobre el plan de titulación para docentes en ejercicio de educación media. El plan, aprobado en la órbita del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), de la que el CFE es parte, causó rechazo en diversos colectivos docentes, entre ellos, sindicatos, asociaciones de profesores y centros de estudiantes.

Entre otras medidas, primero el Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe) y luego varios centros de estudiantes de los institutos del CFE en todo el país hicieron una serie de ocupaciones con dos reclamos centrales: la necesidad de cumplir con la promesa electoral de un presupuesto equivalente al 6% del producto interno bruto para la educación y el rechazo al mencionado plan. El conflicto, iniciado hace dos meses –después de que un colectivo autoconvocado de profesores que terminó juntando más de 3.000 adhesiones juntara firmas en contra del plan–, fue pasando del plano discursivo a la toma de medidas como paros y ocupaciones, lo que en el último mes llevó a que se ocuparan más de una decena de centros de formación docente.

Walter Fernández Val, presidente del CFE, dijo a la diaria que, en el marco de este descontento generalizado, el organismo entendió que tiene aportes relevantes que hacer al plan y por eso planteó al Codicen la necesidad de crear un amplio “espacio de participación” para estudiantes y docentes del organismo. Es por eso que este martes, en un Zoom, el CFE planteó directamente la invitación a estudiantes de todos los centros del país, de forma que puedan designar algunos representantes del orden estudiantil. Además, el consejo trasladó la invitación al espacio a la Asamblea Técnico Docente del CFE y al Sidfe.

Fernández Val también consideró importante la participación en el proceso de los departamentos académicos y las comisiones locales y nacionales de carrera del CFE. En ese sentido, habló de la realización de un estudio de carácter académico para “caracterizar a los docentes no titulados”, ya que, según dijo, las realidades son diversas y, entre otros aspectos, dependen del avance en la carrera que hayan registrado, la zona del país en la que se encuentren y la materia que tengan a cargo. Por ejemplo, habló de materias de UTU para las cuales no existe una carrera específica de profesorado.

Se trata de unos 3.000 docentes para los que no solo la actual administración deberá encontrar una solución, ya que, según consideró, el tema también deberá ser abordado por futuros gobiernos. De hecho, señaló que la política también tiene un componente presupuestal, porque, si bien tener título no es obligatorio para dar clases en la educación media, sí se paga una compensación de 7,5% del salario a los egresados.

Además, entendió que el Estado tiene “una responsabilidad” para encontrar una solución con esos trabajadores, que en muchos casos “sostienen” el sistema educativo dando clases y, al llenarse de horas de clase, se han visto impedidos de retomar los estudios y recibirse. Si bien el tema actualmente es competencia de la ANEP, el presidente del CFE señaló que, de crearse una Universidad Nacional de Educación, seguramente pasará a esa órbita.

Más allá de eso, el jerarca habló de la necesidad de cumplir con la normativa que el propio Estado fija y, al igual que lo han hecho integrantes del Codicen como el presidente, Pablo Caggiani, y el representante docente Julián Mazzoni, se refirió al cambio normativo que introdujo la ley de urgente consideración del gobierno anterior, que pone como requisito tener título docente para acceder a la efectividad en la ANEP.

Consultado específicamente sobre cuál será el grado de aportes que podrá hacer el espacio de trabajo que se creará dentro del CFE, Fernández Val afirmó que espera poder hacerlos en el plano académico, por ejemplo, a través de la investigación ya mencionada. Además, el jerarca dijo que espera que se pueda “enriquecer el abanico de la problemática, ofreciendo algún tipo de solución a corto y mediano plazo, que en todos los casos tiene que comprender la formación docente”. “Nuestro cometido es formar a los docentes, formarlos académicamente”, agregó.

Actualmente, una comisión que con representación del CFE funciona en la órbita del Codicen está elaborando una propuesta de aplicación concreta que contenga el peso y los mecanismos de acreditación de los distintos componentes del plan para la situación de los docentes no recibidos con más de ocho años en el ejercicio de la docencia: formación, experiencia docente y cursos que deberán hacer. Consultado al respecto, Fernández Val dijo que la comisión que funciona en la órbita del Codicen apenas tuvo unas tres o cuatro reuniones y está en una etapa “muy embrionaria” de trabajo. En suma, la ANEP continuará los diálogos y negociaciones con los colectivos de otros subsistemas, por ejemplo, para determinar de qué forma se ordenan los escalafones y cómo quedan ubicados los docentes que egresen a través del plan, en relación con egresados del CFE más recientes que hayan obtenido el título por la vía convencional.

152 docentes egresaron este año a través de programa del CFE

Fernández Val señaló que las acciones del CFE para lograr que más docentes se reciban no son una novedad, más allá de que existe una porción importante de profesionales de la educación para los que no han sido suficientes. Además de programas generados en 2008 y 2016, el jerarca se refirió al plan estratégico del organismo para el quinquenio, que plantea la generación de ese tipo de políticas.

En ese marco, mencionó la puesta en marcha del programa de apoyo al egreso que, si bien es parte del plan aprobado por el Codicen en octubre del año pasado, es implementado directamente por el CFE. Se trata de una propuesta que en el primer semestre apuntó a estudiantes con hasta tres materias pendientes y en el segundo semestre del año trabaja con quienes se anotaron y tienen hasta cinco asignaturas por aprobar para obtener el título.

Según contó, para atender a los 613 estudiantes que se anotaron en el primer semestre se crearon 50 grupos de 34 asignaturas, con 28 docentes del CFE a cargo. De ellos lograron recibirse 152, lo que Fernández Val definió como “un número muy importante” si se lo compara con los 1.243 profesores de educación media que se reciben en un año. Según agregó, las asignaturas que concentraron más egresos a través del programa son Matemáticas con 47, Física con 24 e Inglés con 21.

Además, el presidente del organismo mencionó que 514 de los 613 aprobaron al menos una materia de las que tenían pendientes. Para el segundo semestre de 2026 se anotaron al programa 578 docentes y se van a habilitar 53 cursos con 44 asignaturas, según adelantó.

Precisamente, el programa de apoyo al egreso ha sido señalado como un camino a seguir como algunos de los colectivos que se oponen al plan de titulación, concretamente por la posibilidad de obtener hasta 90 créditos por contar con al menos ocho años de ejercicio docente.