El Consejo de Formación en Educación (CFE) lanzó el programa de Apoyo al egreso para estudiantes que desempeñan el rol de docentes en instituciones de educación media del país. El objetivo del programa es apoyar y acompañar la culminación de la carrera para aquellos que deben hasta tres asignaturas y que forman parte de los planes 1986 y 2008.

El programa abrió sus inscripciones a nivel nacional en febrero de este año y comenzó sus cursos en abril con 613 estudiantes, de los cuales 535 pertenecen al Plan 2008 y 78 al Plan 1986, según detalló durante el lanzamiento la consejera del CFE Laura Donya. A su vez, informó que el programa se desarrolla en formato virtual y se formaron 49 cursos que abarcan 34 asignaturas.

Esta primera etapa mostró una mayor concentración de estudiantes en el interior del país donde el porcentaje se elevó hasta un 70% y las localidades mayormente representadas son Maldonado, Atlántida, Salto, Rivera y Tacuarembó. El 30% restante corresponde a estudiantes radicados en Montevideo.

Donya dijo también que la mayor parte de los estudiantes vinculados al programa son personas adultas que por diferentes motivos tuvieron que retrasar su continuidad en la carrera. Por otra parte, aseguró que son muchos los casos de estudiantes que actualmente se desempeñan como docentes interinos debido a una gran demanda de profesores en ciertas materias que ofrecen liceos y UTU.

A su vez, Donya contó que en el último semestre de 2025 existió una primera experiencia piloto en la que participaron 100 estudiantes y todos lograron el egreso. Por otra parte, subrayó que una de las características del programa es el “acompañamiento a la trayectoria”, donde “sostener” y “apoyar” la autonomía del estudiante durante la cursada es un factor clave.

Otro de los puntos que destacó para contribuir a la promoción del egreso fue la posibilidad de acceso a la formación de posgrado una vez alcanzada la titulación, ya que la especialización dentro del ámbito educativo favorece la “mejora de la educación en general”.

Asimismo, Donya señaló que se prevé que para el segundo semestre del año el programa siga ampliándose y pueda abarcar a estudiantes que deben hasta cinco asignaturas, ya que la idea es que siga “escalando” e incluso “replicándose”, explicó.

Las especialidades con mayor cantidad de estudiantes anotados en esta oportunidad son Matemática, que ocupa el primer lugar con 252 inscriptos; le siguen Inglés con 85, Ciencias Biológicas con 78 y Física con 76.

Durante el lanzamiento, Walter Fernández Val, presidente del CFE, dijo que este programa forma parte de uno de los objetivos planteados por la actual administración y recordó el éxito que tuvo el plan piloto el año pasado. A su vez, en la misma línea que Donya, señaló que la idea es que el programa se amplíe de cara al segundo semestre.

Por su parte, Pablo Caggiani, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, dijo que son aproximadamente 6.000 los docentes sin titularse que trabajan en educación media. Agregó que para el organismo es una “preocupación” la culminación en la formación docente, ya que significa un factor “clave” que aporta a la mejora de la educación, así como a un mejor aprendizaje por parte de los estudiantes.

Caggiani dijo que el programa pretende resolver “una cuestión histórica” en el país vinculada a la situación docente, donde en muchos casos el sistema exige que se comience a trabajar incluso antes de obtener el título, factor que incrementa el “obstáculo” para la culminación de la formación.