Continúa la discusión en torno a la Universidad de la Educación

“Transformar el actual Consejo de Formación en Educación en una universidad implicaría fortalecer la calidad académica y responder mejor a las necesidades territoriales”, expresó la consejera Laura Donya.

En el CERP de Salto se desarrolló la actividad “La Universidad de la Educación en el horizonte: ¿por qué la formación en educación debe desarrollarse en una universidad?”, un espacio de intercambio que volvió a instalar en la agenda el debate sobre la creación de una institución universitaria para la formación docente.

Consultada por la diaria, la integrante del Consejo de Formación en Educación Laura Donya señaló que, desde la llegada de las nuevas autoridades el año pasado, uno de los ejes centrales de la campaña del presidente Yamandú Orsi ha sido la creación de la Universidad de la Educación.

En esa línea, Donya explicó que el Ministerio de Educación y Cultura presentó un proyecto de ley en 2025, que ingresó formalmente al Parlamento en enero de 2026. Desde entonces, organizaciones sociales, actores educativos y especialistas han concurrido a la Comisión de Educación del Senado para exponer sus perspectivas sobre la creación de la Universidad de la Educación.

Donya señaló que, en el marco de la gestión que llevan adelante como consejeros del Consejo de Formación en Educación, presentaron una serie de argumentos que consideran centrales y que, a su entender, los legisladores deberán tener en cuenta para avanzar en la discusión y alcanzar los acuerdos necesarios para crear la Universidad Nacional de la Educación.

Donya recordó que el Consejo de Formación en Educación integra uno de los cuatro subsistemas de la Administración Nacional de Educación Pública: la Dirección de Educación Inicial y Primaria, la Dirección General de Educación Secundaria, la Dirección General de Educación Técnico Profesional y el propio Consejo, encargado de formar a futuros maestros, maestras, profesores, profesores técnicos y educadores sociales. Desde esa misión, afirmó, surge la aspiración de que la formación docente se desarrolle dentro de una institucionalidad universitaria.

La consejera destacó que se trata de la única formación terciaria con impacto significativo en todo el territorio nacional. En varios departamentos funcionan dos tipos de centros: los Institutos de Formación Docente (IFD), donde se forman los maestros, y los Centros Regionales de Profesores (CERP), donde se preparan docentes para la educación media. “Es desde esa presencia territorial, y desde el reconocimiento social que implica la cantidad de estudiantes que cursan nuestras carreras, que defendemos la creación de la Universidad de la Educación”, afirmó.

Donya señaló que, si bien muchos jóvenes que eligen seguir una carrera terciaria intentan estudiar cerca de su lugar de residencia, existen quienes se trasladan a Montevideo para hacerlo. Sin embargo, recordó que esa posibilidad no es igual para todos, especialmente para quienes viven a mayor distancia de la capital. En ese sentido, sostuvo que contar con una Universidad de la Educación con presencia en el interior permitiría que más jóvenes accedan a una formación universitaria sin tener que abandonar su entorno.

Oportunidad clave

Explicó que el Consejo de Formación en Educación sería el organismo que se transformaría en la futura Universidad Nacional de la Educación, una institución que ya cuenta con centros en todos los departamentos del país. A su entender, esta presencia territorial ofrece una oportunidad clave para el desarrollo académico, porque posibilita impulsar investigación situada que responda a las características y necesidades específicas de cada localidad, además de favorecer la descentralización de la oferta de posgrados.

Donya añadió que no es lo mismo analizar las problemáticas educativas de Montevideo o de la región Este que las que atraviesan los territorios del Norte. Si bien pueden compartir algunos desafíos, señaló que las formas en que se manifiestan y los factores que inciden en cada caso son distintos. Por eso sostuvo que la reflexión y la producción de conocimiento deben realizarse desde el interior, tomando como referencia las realidades específicas de cada comunidad.