Este lunes, una delegación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) presentó y fundamentó el proyecto de ley para crear una Universidad Nacional de Educación, ente autónomo que requerirá mayorías especiales de dos tercios en ambas cámaras, ante la Comisión de Educación y Cultura del Senado.

El titular del MEC, José Carlos Mahía, visitó la diaria Radio y dijo que la iniciativa se presentó “como un proyecto país”, además de repasar que dedicó su intervención a historiar, de “130 años hacia atrás”, el “devenir de la formación docente en Uruguay”. En su intervención repasó hitos como “el proyecto de ley del hoy senador [colorado] Pedro Bordaberry”, cuya lectura y comparación arrojó “muchos puntos en común, salvo algunos de diseño institucional y, por supuesto, de gobernanza”. “Escuché ayer que había posibilidad de llegar a acuerdos”, y para ello es “tan responsable el gobierno como la oposición”.

“Si priorizamos el interés nacional por encima del de gobierno, oposición o partidario, vamos a tener la oportunidad de que personas que viven en el interior más lejano tengan la posibilidad de formarse en una institución universitaria y tener un título universitario”, acotó. Mahía no comparte que se acceda a un título por pruebas, sino que debe ser “consecuencia de una formación que tenga carácter universitario”, y sobre la que se ofrece en el IPA o en Magisterio, señaló que “parecido no es lo mismo”.

El ministro mencionó el concepto de “cultura universitaria”. Dijo que se vincula a “todo lo referido a investigación” y a “darse herramientas” para lograr una institución que no signifique “un cambio de chapa”, sino “que la estructura tenga investigación, extensión, un abordaje autónomo y que además nos ubique en un lugar que es el constante desafío (...) que la tecnología nos puso, la necesidad de que hoy tenés que aprender desde que nacés hasta que te morís”.

Mahía también recibió consultas respecto a los cuestionamientos por el ritmo del gobierno. Dijo que, “obviamente, podemos y debemos ser mejores”, pero subrayó que “el gobierno ha solucionado una cantidad de temas muy graves que heredó” mientras convive con “situaciones regionales y mundiales que cada vez parecen estar peor y con mayores niveles de imprevisibilidad”. “Hacer como que eso no sucediera, o que lo que sucede no nos impacta a nosotros, no es algo recomendable”, cerró.

El cogobierno de la UNED

Uno de los puntos álgidos de la discusión refiere a la conducción del ente. El proyecto de ley prevé un cogobierno integrado por un rector elegido por una Asamblea Nacional, dos docentes, dos estudiantes y dos egresados de formación docente. Como posibles alternativas, Mahía repasó “dos referencias”: lo que se acordó “incluso en la LUC” con relación al Consejo de Formación en Educación –con tres representantes del Poder Ejecutivo, una representante de los docentes y otro de los gremios estudiantiles– o el de la Universidad Tecnológica (UTEC), que tiene tres representantes del Poder Ejecutivo con venia y uno por el orden estudiantil.

“Yo no me voy a atar a fórmulas” y “el gobierno está dispuesto a respaldar los acuerdos que se alcancen en el Parlamento”, adelantó. Exhortó, por ejemplo, a trabajar para que exista un camino que tenga, “por un lado, representación del gobierno representativo a través de la venia con mayorías determinadas, al tiempo que haya representación de los órdenes en la conducción”, aunque “ese puente todavía no lo estamos caminando”.

La senadora blanca Graciela Bianchi señaló que las “mejores” universidades del mundo están “dirigidas por académicos”. Mahía no compartió la opinión y dijo: “Acá no hay camino del medio. O vos hacés acuerdos con los que piensan distinto a vos y llegás a un punto –y ellos también acuerdan contigo, porque son las dos cosas: que todos nos bajemos de algunas cosas para construir algo común–, o sencillamente todo sigue como está”. Además, sobre la conducción a la interna de las 33 sedes del CFE donde funcionaría, dijo que es “una buena cosa” que el proyecto no lo termine de aclarar, porque “dejás un camino más abierto a acuerdos” y es necesario “dar márgenes para que la propia institución genere sus espacios de trabajo y su desarrollo institucional”.

El próximo Congreso Nacional de Educación prevé “dar rumbos” sobre elementos cotidianos

Este gobierno anunció que convocará una nueva edición del Congreso Nacional de Educación. Mahía informó que está previsto que esta semana se haga el lanzamiento y este mes se conforme la comisión organizadora.

Sobre su conducción, señaló que tiene presencia de la ANEP, la Udelar y la UTEC, “pero también de lo que sería enseñanza policial, militar y sector privado”, por lo que valoró que “está muy bien balanceado”. “Estimo que este año, cerca de fin de año, vamos a poder cerrar con esto”, adelantó.

“Lo fundamental es intercambiar y reflexionar sobre cosas que nos pasan cotidianamente en la educación”, precisó. Como ejemplos, mencionó el impacto en las aulas de la inteligencia artificial y lo que ocurre con la asistencia cotidiana de los estudiantes. “Me parece que un congreso tiene que ayudar a dar rumbos sobre cosas que pasan en la educación”, sostuvo.

Otro elemento es la violencia y la preparación del sistema educativo para afrontarla. “Como Estado nos están faltando unos niveles mucho mayores de articulación, de diálogo, de trabajar en conjunto”, opinó. En palabras del jerarca, el sistema “no facilita” que las cosas mejoren porque, “en muchos casos, tenés a docentes que tienen mil cargas sobre sus espaldas, y aparte tendrían que ver cómo lidian y actúan en torno a problemas que traen los estudiantes de sus casas o de sus barrios, para lo cual no tienen potestades”.