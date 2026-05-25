Un uruguayo que participa en una caravana humanitaria hacia Gaza fue detenido en Libia el domingo

Una decena de personas que participan en la caravana terrestre de la Global Sumud, entre las que se encuentra un ciudadano uruguayo, fueron detenidas por autoridades libias mientras buscaban “llevar a cabo negociaciones pacíficas en nombre del convoy y facilitar la entrega de ayuda humanitaria a Gaza” este domingo, informaron desde la organización.

Según reza un comunicado de prensa difundido este lunes por la Global Sumud, las diez personas fueron arrestadas por las Fuerzas Armadas de Libia y autoridades del Gobierno de Seguridad Nacional (GNS), que mantiene el control de la región este del país árabe, en las inmediaciones de la ciudad de Sirte. La misiva detalla que las comunicaciones con el grupo de detenidos se vieron interrumpidas sobre las 15.22 hora local el domingo, cuando “un delegado informó que el grupo estaba siendo trasladado a tres furgonetas blancas”. Además, revelaron en base a contactos extraoficiales que las autoridades “han alegado que los participantes entraron en la zona sin autorización”, y que los detenidos “están siendo procesados para su deportación”.

La caravana partió el 15 de mayo e involucra a 200 personas provenientes de más de 25 países, distribuidas en 37 vehículos terrestres que buscan romper el bloqueo impuesto sobre la Franja de Gaza. Uno de sus integrantes es el uruguayo Matías Álvarez, también detenido, que en un clip publicado en la cuenta de Instagram de la Organización Maghreb Sumud, grabado como anticipo a un posible arresto, manifiesta haber adherido a la misión por voluntad propia, “sin ninguna coerción ni presión de ninguna parte”, por lo que urge a diferentes autoridades, organizaciones y medios de comunicación que actúen al respecto.

Desde la organización denunciaron que la detención se da luego de una serie de negociaciones fallidas con las autoridades, ya que si bien en una primera instancia “el convoy fue recibido con calidez y promesas de una reunión de seguimiento que nunca se concretó”, un segundo encuentro “terminó con un oficial militar ordenando a los delegados del convoy que se marcharan inmediatamente”. Es por esto, y en función de “la ineficacia de los canales oficiales y los procesos reconocidos internacionalmente”, que los representantes avanzaron al sitio de cruce “para intentar negociaciones directas de buena fe”. “Los delegados son civiles desarmados en una misión humanitaria. Su detención carece de fundamento legal”, sostuvieron.

Desde la organización exigieron “la liberación inmediata e incondicional de todos los participantes” por parte de las autoridades de la GNS, para “asegurar su regreso seguro”. Además, exhortaron a los gobiernos de sus países de origen, entre los que se encuentra Uruguay, a que “se pongan en contacto urgentemente con las autoridades del este de Libia, en Bengasi, y exijan la liberación incondicional de sus nacionales y la garantía de paso seguro para esta misión humanitaria”.

Consultadas al respecto, fuentes de la cancillería indicaron a la diaria que la cartera está movilizando sus equipos diplomáticos “en varios países”, aunque agregaron que la resolución de la situación “no es nada sencilla”.