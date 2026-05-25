Fratti compareció ante la comisión investigadora sobre María Dolores: “La compra está como está y eso fue lo que explicamos”

Para el oficialismo, “no hay ningún tipo de irregularidad” que amerite seguir con la investigación parlamentaria; desde la oposición afirman que lo recabado hasta ahora “puede aportar a lo que ya se está trabajando a nivel judicial”.

La comisión investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), que funciona en la Cámara de Diputados, se acerca al plazo límite que tiene para expedirse sobre el caso, instancia prevista para el 11 de junio. Este lunes fue el turno del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, quien asistió a la comisión acompañado por el presidente del INC, Alejandro Henry. Fratti no había integrado la delegación del ministerio que compareció inicialmente ante la comisión, hace casi un mes, lo cual generó malestar en la oposición.

“No tenemos nueva información”, manifestó Fratti en rueda de prensa al término de la comisión. El ministro recordó que ya informó sobre el tema en dos oportunidades en régimen de comisión y una tercera en formato de interpelación. Por lo tanto, “no tenemos cuatro versiones de la compra”, expresó. “La compra está como está y eso fue lo que explicamos hoy”, señaló, y apuntó que “las cuestiones jurídicas y detalles de eso están en Fiscalía, que algún día irá a decir si estuvo bien o estuvo mal”.

La denuncia penal por la compra del terreno de 4.400 hectáreas en Florida fue presentada en setiembre por los diputados Juan Martín Jorge (Partido Colorado) y Gustavo Salle (Identidad Soberana), con respaldo del resto de los partidos de la oposición, a excepción de Cabildo Abierto. Acerca del trámite de los hechos en Fiscalía, el diputado colorado Carlos Rydström afirmó en rueda de prensa que “sin duda” hay elementos que han sido recabados por la comisión que podrán remitirse a la Justicia. Dijo que “está demostrado” que, tras la compra, el INC se llevó “algo que no correspondía”, porque “se quedaron con los equipos de riego y hasta se lo festeja políticamente”. “Sin lugar a dudas, toda la información que hemos recabado en esta comisión investigadora puede aportar a lo que ya se está trabajando a nivel judicial”, reiteró Rydström.

El diputado frenteamplista Sebastián Valdomir puntualizó que es de estilo que las conclusiones a las que arribe la investigadora se envíen a la carpeta de la Fiscalía. Dicho esto, sostuvo que en la comisión investigadora “de irregularidades ni siquiera se habla”. Señaló que las últimas sesiones se han concentrado en las “características del proyecto productivo” de María Dolores.

Valdomir afirmó que en el oficialismo están “muy tranquilos, porque pensamos que va a quedar bastante claro por qué se compró este campo, cuál es el cometido que se tiene en esa cuenca lechera y qué impacto se está teniendo, sobre todo por los testimonios de las gremiales lecheras que participan en María Dolores”. “Creo que ha quedado claro que no hay ningún tipo de irregularidad que amerite seguir, de alguna manera, ubicando este tema en la órbita de una investigadora en el Parlamento”, subrayó.

Rydström: “Colonización es más una bandera política que una política para la gente”

Fratti expresó satisfacción por “el manejo que ha venido haciendo Colonización” del proyecto de María Dolores, en referencia a la “propuesta colonizadora” para el predio, que incluye la instalación de seis tambos, en “una etapa inicial”, en lugar de 16, como se había planteado inicialmente. Consultado al respecto, el ministro señaló que, por sugerencia de los privados, se resolvió que “era mejor ampliar el área de forraje o de recría, con la instalación de tambos, y por eso hoy se baja a seis tambos”.

El ministro también defendió la herramienta del INC para que “aquellos que quieren seguir trabajando” puedan escalar su emprendimiento, ya que “con el tamaño que tienen y ante el valor de los campos se les hace inviable adquirir campos”. En ese sentido, sostuvo que la inversión en el campo “le evita un problema más grave a la sociedad”, que es que las personas desarraigadas terminen desempleadas y en los “bordes de las ciudades”.

Por su parte, Rydström afirmó que para el gobierno “Colonización es más una bandera política que una política para la gente”. Según el diputado colorado, al consultarle al ministro si reconocía algún error en el proceso de adquisición del campo, este respondió que hubiese cambiado la designación de Eduardo Viera –expresidente del INC, que renunció por su calidad de colono–, “pero solo por el impacto mediático generado”, según escribió en X Rydström.

“El único arrepentimiento o autocrítica que tiene el ministro es que, si no hubiera sido por las críticas de la oposición, hubiera dejado al expresidente de Colonización mientras violaba la Constitución”, señaló el diputado colorado a la prensa.

La comisión ya ha recibido a integrantes del directorio del INC y a representantes del Instituto Nacional de la Leche y de la Asociación Nacional de Productores de Leche, así como también al intendente de Florida, Carlos Enciso, y el exdirector de la Granja el colorado e ingeniero agrónomo Nicolás Chiesa, quien firmó el documento de compraventa de María Dolores. Aún queda por comparecer una delegación de otra gremial lechera y de la Universidad Claeh, a propósito de consultas realizadas por la comisión. Los diputados esperan poder discutir los informes que se pondrán a consideración del plenario de la Cámara de Diputados el lunes 8 de junio, es decir, tres días antes del plazo límite.