El directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) aprobó la “propuesta colonizadora” para el predio de la exestancia María Dolores. El inmueble de 4.404 hectáreas en Florida, cuya compra se está analizando actualmente en una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, pasará a tener a partir de ahora lineamientos definidos en cuanto a su futuro. Según confirmaron fuentes del gobierno a la diaria, el único que no apoyó el documento aprobado fue Luca Manassi, director por la oposición.

la diaria accedió a la “propuesta colonizadora”, que en sus primeras páginas hace un diagnóstico de las características naturales y de infraestructura del predio. En su primera parte profundiza en los detalles de la ubicación del campo, así como en la actualidad del sector lechero y su vínculo con el INC. Como “antecedentes” del proyecto se hace referencia a “colonias lecheras exitosas” como las colonias “33 Orientales, Reglamento de Tierras y varios campos de recría y producción de forraje” que existen en la zona.

En línea con la descripción que hace el documento de la zona en la que se encuentra ubicada la exestancia y los “antecedentes” de las otras colonias, se plantea como objetivo general que el inmueble aporte al “fomento y apoyo de los sistemas de producción lecheros existentes en su área de influencia”. Se plantea que esto se haga “mediante la implementación de un banco de grano y forraje y el desarrollo de nuevas unidades de producción lechera, con el fin de lograr un impacto en las unidades de producción familiar”.

Específicamente, se marca el objetivo de “implementar un sistema intensivo de producción o banco de grano y forraje bajo riego por pivote en un área mínima de 1.200 hectáreas”. Asimismo, se pone sobre la mesa el desarrollo de unidades de producción familiar lechera con “sistemas sustentables en los aspectos económicos, productivos, sociales y ambientales”.

Se pretende además “establecer unidades de explotación anexas y complementarias al banco de forraje que permitan generar valor o que sean utilizadas para rubros complementarios como la ganadería”. Por último, se pretende concretar “alternativas viables para el área que incluye las instalaciones principales del casco [de estancia] y la superficie ocupada por olivos”.

Los tambos y el banco de forraje

El documento deja fijada “una etapa inicial” de fraccionamiento que establece la conformación de “seis unidades de producción lechera familiar, y dos o tres fracciones ganaderas”. En lo que respecta al resto de la superficie, que se encuentra “bajo el sistema de riego”, se señala la prioridad para “la instalación del banco de forraje”.

Para las fracciones propuestas para lechería se destinará una superficie de 906 hectáreas. Por su parte, se señala que el “dimensionamiento final del banco de forraje, así como las áreas ganaderas anexas, queda supeditado a la posibilidad de proyectar el sistema de riego dotándolo de un sistema de recarga de la represa existente que dé seguridad y aporte el agua requerida para los cultivos en años donde la demanda se ve incrementada”.

Para las fracciones lecheras se destacó que se tuvieron en cuenta “las características de los suelos” con la “inclusión de un área mínima de 80 hectáreas de superficie apta para instalación de pasturas y verdeos”. También se previeron caminos vecinales o rutas que “permitan el acceso de camión cisterna”. Entre otros puntos, estuvo además sobre la mesa la “disponibilidad de fuentes de agua”, para lo que se hizo un “estudio hidrogeológico para evaluar la disponibilidad de agua subterránea”.

Se detallaron además algunas “inversiones necesarias”. En el caso de viviendas, el costo total sería de 540.000 dólares; en salas de ordeñe, de 600.000 dólares; en perforaciones, de 60.000 dólares; en tratamientos de efluentes, de 300.000 dólares; en entradas y rotondas, de 120.000 dólares, y en electrificación bajada y conexión, de 90.000 dólares. Si a esto se le suma el costo total en “alambrados perimetrales”, la inversión en infraestructura para los seis fraccionamientos sería de 1.768.100 dólares.

La polémica

En las últimas horas se confirmó que el senador del Partido Nacional (PN) Sebastián da Silva citará a la Comisión de Ganadería al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti. Según señaló el legislador en una rueda de prensa, el jerarca debe brindar explicaciones sobre lo que, según entiende Da Silva, es “una enorme mentira con el tema de María Dolores”.

Luego de conocida la “propuesta colonizadora”, el dirigente puso el foco en que durante la interpelación que le hizo a Fratti por la compra del campo, este señaló que se proponía la instalación de 16 tambos y no seis como ahora se plantea. “Confirma que las máximas autoridades de Ganadería le mintieron al Senado y a la gente durante 14 horas”, subrayó Da Silva. En referencia a cómo anunció esta compra el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el senador blanco agregó que este nuevo escenario también deja claro que “María Dolores fue un homenaje a [José] Mujica”.

En la misma línea, el diputado colorado Carlos Rydström dijo a la diaria que la “propuesta colonizadora” termina siendo “una señal positiva”, dado que “empezará a tener un poco más de sentido común” el proyecto. Subrayó que el nuevo documento es “la demostración de que se dijeron demasiadas cosas con muy poca preparación” en “un proceso hecho a las apuradas”. “El sentido común nos dice que hay lugar para hacer seis tambos, no vamos a poner a ninguna familia promitente colona a tratar de ordeñar vacas en campos inundables”, concluyó, en referencia a lo que se proyectaba previo a la propuesta recientemente conocida.

El presidente del INC, Alejandro Henry, valoró en diálogo con la diaria que las 1.188 hectáreas de maíz que fueron plantadas por un grupo de gremiales lecheras ya van a poder ser utilizadas como forraje este invierno. En referencia concreta al nuevo documento aprobado para la exestancia María Dolores, puntualizó que se trata de un “plan básico”, frente al cual se siguen discutiendo “otros componentes”.

En ese sentido, aseguró que por más que haya un llamado para seis tambos, “eso no quiere decir que esté cerrado el proyecto” a esa cantidad. “A veces se apuran, piensan que saben más que nosotros mismos, que somos los que estamos diseñando la política”, comentó en referencia a los actores de la oposición. Adelantó que en todos los casos se viene trabajando con “actores locales”, como la Intendencia de Florida. “Hay gente con la que estamos trabajando y hay gente que nos está tirando piedras; son dos maneras de ver la cosa”, concluyó.