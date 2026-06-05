“Deterioro de la credibilidad” y “absolutamente transparente”: oposición y oficialismo chocan por su visión de la Jutep

El diputado blanco Abdala dijo que “cualquiera sea” el pronunciamiento del organismo sobre el tema de la camioneta de Orsi “estará bajo sospecha”; mientras, el diputado del oficialismo Tucci subrayó que los blancos cuestionan la credibilidad de la Jutep, pero mantienen a su director allí.

Este jueves, la Comisión de Seguridad y Convivencia de la cámara baja recibió a jerarcas de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), en medio de una lluvia de críticas de la oposición hacia la mayoría del directorio (su presidenta, Ana Ferraris, y su vicepresidente, Alfredo Asti).

Luego de casi cinco horas de sesión, diputados de la coalición que integran la comisión brindaron una conferencia de prensa, en la que empezó hablando el nacionalista Pablo Abdala. Dijo que la conclusión a la que llegaron “es muy preocupante”, porque la mayoría del directorio del organismo “está en un proceso de deterioro de la credibilidad, que ha hecho que “no solo los partidos de la oposición, sino –a esta altura– la mayoría del país”, le haya perdido la confianza “desde el punto de vista político e institucional”.

Abdala aseguró que en la sesión de este jueves “quedó absolutamente demostrado, y no pudo contestarse por parte de los directores de la mayoría, que ha habido, en distintos episodios y con relación a distintos temas, una manipulación de los expedientes, de la tramitación y de los protocolos que se aplicaron con relación a distintos asuntos”. Puso como ejemplo “la intervención absolutamente ilegítima que el vicepresidente del directorio realizó con relación a la declaración jurada de dos figuras públicas”.

“La situación es muy grave. El debilitamiento institucional en el que está inmersa la Jutep es incontenible a esta altura, no tiene retorno. Y lo que nos preocupa mucho es que esto se da en un momento muy particular de la vida del país y de la institucionalidad democrática”, sostuvo. Agregó que en este contexto está el tema de la declaración jurada del presidente Yamandú Orsi, que el directorio de la Jutep analizará, por seis denuncias que ingresaron –a raíz del caso de la camioneta que compró el presidente–.

Por lo tanto, Abdala dijo que en la oposición entienden que la Jutep “no da garantías y a nadie a esta altura le permite alentar la expectativa de que este problema institucional se pueda solucionar”. “Nosotros queremos que de todo esto la Presidencia de la República, que es más que el presidente Orsi, salga fortalecida. No tenemos por qué dudar y no dudamos de la honradez de nadie –tampoco del presidente–, pero nos parece que es indispensable que haya un proceso creíble y confiable en la Jutep respecto de la evolución patrimonial del presidente y su declaración jurada, y la Jutep, en estas condiciones, no da garantías”, insistió. Agregó que “cualquiera sea su pronunciamiento estará bajo sospecha”.

A todo esto, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez sostuvo en la conferencia que la actual mayoría de la Jutep “ha colocado, durante varios meses, a una funcionaria pública en pase en comisión, con connotada militancia política”, y esa funcionaria estuvo “a cargo del estudio de las declaraciones juradas”. “Una perla más para el collar, una mancha más al tigre”, acotó.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio Mariano Tucci habló en una rueda de prensa luego de la sesión y explicó que la Jutep fue convocada por Cabildo Abierto, “por la aparente tensión”, según el diputado Álvaro Perrone (de ese partido), que existe entre transparencia y seguridad, “a partir del atentado” a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

“La Jutep contestó específicamente por las cosas por las que había sido convocada. Después hubo alguna actitud destemplada, que denunciamos, en el marco de la comisión, por parte de quien coordina al Partido Nacional, el diputado Rodríguez. Entiendo que es una actitud solitaria, que no envuelve al resto del partido, pero que nosotros vamos a estar denunciando ante la [reunión] interpartidaria”, señaló.

Agregó que también tendrán una reunión con el presidente de la cámara baja, el nacionalista Rodrigo Goñi, porque hay límites “que no se pueden exceder”. Tucci señaló que Rodríguez incluso “se ha burlado hasta del nombre de la institución, socavando su institucionalidad”. El diputado se refiere a que Rodríguez en varias oportunidades dijo que la Jutep se debería llamar Jofep, por “Junta de Opacidad y Falta de Ética Pública”. Tucci señaló que “esas cosas no pueden estar permitidas a nadie, a ningún partido político, a ningún actor de la política nacional”.

Por último, ante la acusación de la oposición sobre la “politización” de la Jutep, Tucci contestó: “Yo insisto en que hay una actuación absolutamente transparente por parte de las autoridades, y cuento al vocal por la oposición [Luis Calabria]. Esto es un triunvirato. Además, es muy raro, porque se cuestiona su credibilidad, pero se mantiene a su director allí, en la Torre Ejecutiva, en las oficinas de la Jutep”.