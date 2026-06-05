Gobierno inició proceso para eximir de visas a ciudadanos chinos que ingresen al país

Desde la Cancillería uruguaya indicaron que las gestiones se dieron a instancias de Yamandú Orsi, y que su efectivización “favorecerá especialmente el creciente turismo de esa parte del mundo”

El gobierno inició las gestiones para permitir que ciudadanos chinos visiten nuestro país sin la necesidad de tramitar una visa de admisión. Así lo anunció este jueves el canciller Mario Lubetkin durante la ceremonia de despedida del embajador chino Huang Yazhong.

En un posteo en la red social X, desde la Cancillería de la República indicaron que las gestiones se dan “por indicación del presidente [Yamandú] Orsi”, y que su concreción “favorecerá especialmente el creciente turismo de esa parte del mundo”.

Indicaron asimismo que la medida se tomó “en reciprocidad a la tomada por las autoridades chinas a comienzos de 2025”, cuando comenzó a aplicar la exención de visa para ciudadanos uruguayos y de otros países de Latinoamérica. Añadieron que la medida “permitirá multiplicar este sector tan sensible para el desarrollo económico del país”.