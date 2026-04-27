El intendente de Florida, el nacionalista Carlos Enciso, compareció este lunes ante la comisión que investiga la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) para dar su opinión sobre el “devenir y desarrollo” del proyecto productivo, que está instalado en su departamento.

En la comisión, Enciso detalló las obras que ya se hicieron en la estancia. Un informe al respecto, al que tuvo acceso la diaria, marca que estas obras están centradas en la infraestructura vial: se invirtieron 34.000 dólares en cinco kilómetros del camino principal de acceso a María Dolores, donde se hizo el perfilado y una recarga de balasto con un espesor aproximado de 10 centímetros. Para el acceso a futuros tambos, en tanto, se intervinieron 3,5 kilómetros de caminos, ejecutados desde cero; esta obra incluyó el levante de camino, la recarga de balasto y la ejecución de cunetas. En esta obra se invirtieron 35.000 dólares.

En total, la Intendencia de Florida invirtió alrededor de 80.000 dólares en estas obras. Según señaló a la diaria el diputado del Frente Amplio Gabriel Tinaglini, el INC le devolverá, mediante un acuerdo, el monto invertido al gobierno departamental. “Es una apuesta que hizo la intendencia para que el emprendimiento se desarrolle de la mejor forma posible y que no tenga limitantes de tiempo”, apuntó.

Consultado sobre si la inversión del INC ha sido positiva para el departamento, Enciso dijo que “a priori” el proyecto es positivo siempre y cuando incorpore “valor agregado”. Mencionó que hasta ahora la ejecución de algunas cuestiones “ha sido un poco lenta”, y señaló que todavía “hay temas en carpeta para definir”, por ejemplo, la instalación de la Universidad Tecnológica dentro de la estancia. En ese sentido, la intención de la Intendencia de Florida es que haya “cursos de lechería, de logística, de agroalimentos”.

La segunda comparecencia

Además de Enciso, la comisión recibió este lunes al rematador Gabriel Brum, representante del escritorio rural Urchitano, que estuvo a cargo del proceso de compraventa del terreno entre los privados, antes de que el INC resolviese adquirir el inmueble.

Según contó a la diaria el diputado del Partido Colorado Carlos Rydström, el rematador explicó que en 2020 el dueño del frigorífico Las Piedras, Alberto González, quien tenía una parte pequeña de la estancia, pidió al escritorio rural que fuera “a pedir precio” por el resto de la estancia a sus dueños. “Ahí le dicen 38 millones de dólares, y este [por González] dice: ‘No hay manera; lo que creo que hay que pagar es diferente a lo que están pidiendo'”, apuntó.

En marzo de 2024, cuando falleció el dueño de la estancia, González volvió a contactarse “para ver si pueden negociar” y, en ese punto, ofreció “28 millones de dólares por todo”. Luego de un mes las partes “acuerdan por 32 millones y medio de dólares, que es el precio final, pero sin nada de la maquinaria, los equipos de riego, la comida que estaba almacenada, la cosecha de los cultivos, el ganado y los muebles”, señaló el diputado colorado.

Según Rydström, este hecho es “muy revelador”, porque “la parte vendedora quería hacer un remate con todos los equipamientos que se podían sacar, menos los muebles, que tenían valor personal para la familia”. “Hoy volvimos a escuchar cómo la parte vendedora, por lo menos en el testigo directo que tenemos, tenía en su voluntad el hecho de que [los equipos] no estaban involucrados”, apuntó.

“Esos son los famosos equipos de riego que se tasaron a distancia, por fotos, a tres millones de dólares, lo que desequilibra el peso inicial de la tasación en 11,62% y hace que pagar por este campo 7.380 dólares la hectárea esté dentro de un rango aceptable para Colonización”, cuestionó Rydström. “Hoy volvió a quedar una prueba fehaciente de que, a prepo, a los ponchazos, en el instituto metieron para adentro esos equipos de riego que no estaban”, afirmó.

Por su parte, Tinaglini dijo que González “iba a ofertar 32 millones de dólares, pero sin los equipos de riego”, y apuntó que, por el contrario, la compra que hace el INC “tiene los equipos de riego, pagando 32 millones y medio de dólares”.