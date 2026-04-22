En la quinta sesión de la comisión investigadora sobre la adquisición de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización, la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) defendió la compra y dio detalles de la participación de las gremiales en el proyecto. Su presidente, Álvaro Quintans, destacó en primer lugar que el campo de 4.400 hectáreas “está ubicado en una zona en plena cuenca lechera” en el departamento de Florida, “muy cerca” de dos plantas de Conaprole. Apuntó, además, que en esa zona “se han perdido 150 tambos en el último año y más de 1.000 en la [última] década”, lo cual “son números graves”.

Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, el titular de la ANPL informó en la comisión que, en un trabajo conjunto entre las gremiales, en María Dolores ya se plantaron más de 1.000 hectáreas de maíz y apuntó que “ya se cosechó maíz”, tanto de grano húmedo como de grano seco. En ese sentido, sostuvo que la iniciativa “va a tener un impacto en la zona”.

“Si bien los números no se han cerrado, tenemos números preliminares en cuanto a que se va a andar bien”, afirmó Quintans, aunque aclaró que todavía “falta cosechar bastante maíz de segunda, un maíz que se atrasó en la siembra por la seca a partir de la segunda quincena de noviembre y diciembre y que se pudo sembrar recién en enero”.

Consultado por los legisladores sobre el monto de la inversión en el cultivo de maíz, Quintans dijo que se han invertido en total 1.300.000 dólares. Si bien reconoció que el plazo para tomar la decisión “fue muy corto” y admitió que “fueron cosas apresuradas”, el presidente de la ANPL manifestó: “Las gremiales igualmente tomamos la decisión, ya que nos pareció una oportunidad muy importante darles granos de maíz a los productores”.

Por su parte, el segundo vicepresidente de la ANPL, Néstor Cabrera, resaltó que, en términos generales, “la lechería tiene un problema de escala”. “Hay productores que necesitan más escala y, obviamente, hay productores nuevos que necesitan tierra. Hay que ver cómo, en ese reacomodo, y en un campo de este tamaño, [que] está muy bien ubicado porque está en la cuenca lechera, a esos predios de determinada escala además se agrega al lado un campo de recría y un campo de forraje”, lo cual “es importante, porque, en definitiva, es lo que hacemos la mayoría de los productores en distintas zonas: tener nuestro tambo, tener un campo de recría a equis distancia, y tener, de repente, un lugar donde hacer forraje afuera”, expresó. En el caso de María Dolores, agregó, “estaría todo junto y sería muy eficiente”.

“Realmente, es un comentario fuera de lugar”

A su turno, el diputado del Partido Colorado Carlos Rydström, quien en el período pasado se desempeñó como director de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, consultó a la delegación de la ANPL “por qué accedieron a entrar a los campos sin saber la renta que iban a pagar”, algo que, “sin duda, es una anomalía”. “Eso a nosotros nos suena que es una gauchada política que se les pidió para que acompañaran en el proyecto”, comentó.

“¿Es de tambero, es de productor aceptar entrar a un campo, hacer un negocio sin saber cuánto tiene que pagar? Usted dijo cuánto pagó. Pero quiero preguntar también por los rendimientos que se tuvo, tanto en el maíz en riego como en el maíz en secano”, añadió Rydström.

En su respuesta, Quintas reiteró: “Consideramos prioritario la importancia de que ese maíz iba a ir para los productores familiares, para los productores más vulnerables y para los productores más pequeños. Y es así que uno indudablemente, a veces, en la vida tiene que asumir riesgos”. Si bien señaló que en el proceso no “fue todo bárbaro”, ya que hubo “muchos problemas” que se fueron “solucionando sobre la marcha”, el titular de la ANPL subrayó que, al tratarse de algo “en defensa de los productores”, “nos jugamos”.

El diputado del Frente Amplio William Martínez, en tanto, pidió disculpas a las autoridades de la ANPL. “Me parece que es una falta de respeto a una gremial, con la trayectoria, con el conocimiento que tiene del sector, con los equipos técnicos que puso al servicio, decirle que están haciendo gauchadas. Realmente, es un comentario fuera de lugar”, manifestó.