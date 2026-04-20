La comisión investigadora de la Cámara de Diputados que investiga la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) recibió este lunes a dos directores del organismo, Karina Henderson y Milton Perdomo, y también a la Asociación Nacional de Productores de Leche.

Para el diputado colorado y vicepresidente de la comisión, Carlos Rydström, aún quedan “muchas preguntas sin responder” por parte de las autoridades con respecto a la adquisición de 4.400 hectáreas en Florida. En diálogo con la diaria, señaló que, de acuerdo con las autoridades del INC, todavía “se está ajustando cuál es la verdadera dimensión que puede tomar la colonia, que fue también lo mismo que se nos dijo la semana pasada”. A su entender, “hay como un mareo de qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no”, algo que “es relevante porque, en teoría, era lo que justificaba la compra”.

En una rueda de prensa Perdomo, que integra el directorio del INC en representación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), dijo que actualmente se está “culminando una primera etapa” y que ya “está marcado dónde van a ir los seis primeros tambos” en María Dolores. Asimismo, apuntó que, “en la medida” en que se termine de “redimensionar” las necesidades de las gremiales que están trabajando en la estancia, “el banco de forraje va a dar lugar después a hacer más tambos, más unidades, lecheras o no”; esto, agregó, “va a depender de la demanda”.

La semana pasada, el subsecretario del MGAP, Matías Carámbula, dijo en la diaria Radio que cerrar “una propuesta más acabada del proyecto integral de María Dolores” puede implicar “un proceso que lleva su tiempo”, ya que “un campo de 4.000 y pico de hectáreas no se instala de un día para otro”. Consultado al respecto, Rydström reiteró que se trata de “cosas que tienen mucho sentido desde el punto de vista económico, pero que no fueron parte de la justificación de la compra”.

“Esta comisión investigadora está tratando de juzgar si se cumplió con el artículo 28 [de la ley orgánica] del INC, que dice que hay que justificar económicamente la compra y su viabilidad. Para hacerlo, el instituto marcó proyecciones, números, tasas de ingreso, tasas de retorno, y hoy se nos relativizan estos números y se nos dice que hay que ir de a poco”, cuestionó.

Por su parte, el presidente de la comisión, el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir, dijo a la diaria que el proyecto de María Dolores “es lo que se vaya a hacer ahí adentro, pero también lo que va a derramar para la cuenca lechera, que son 380 establecimientos lecheros que se van a ver, directa o indirectamente, favorecidos por lo que se haga en el campo”.

Colonización prevé un ingreso anual de 500.000 dólares

Por otra parte, el INC envió por escrito las respuestas a las preguntas que los legisladores formularon en la comisión el pasado 30 de marzo. En el documento, al que tuvo acceso la diaria, el instituto sostiene que las 4.400 hectáreas ya están generando ingresos; en ese sentido, se puntualizó que se autorizó a las organizaciones gremiales de productores rurales y sociedades de fomento lecheras que ya son colonas a “realizar el acondicionamiento productivo del predio”.

Además, el INC informó que ya se hizo una licitación para “el acondicionamiento productivo de 550 hectáreas con las que se obtendrán las pasturas para destinar a las futuras unidades de explotación lechera, sin que esto requiera inversión por parte del ente”.

Con respecto al porcentaje del terreno que ya se encuentra en producción, el INC respondió que actualmente hay 1.750 hectáreas en producción, lo que representa el 59% del área “con aptitud agrícola”.

En cuanto al resultado operativo acumulado de la compra, el INC marca que los ingresos se estiman “a partir de la renta que se cobrará a los futuros colonos” y agrega que, “una vez definida y adjudicada cada unidad, se podrá hacer un análisis económico para contar con ese valor”. De todos modos, el instituto apuntó que, “en términos generales, con el valor actual de las rentas se puede estimar un ingreso anual del entorno de los 500.000 dólares”.