Está previsto que el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Matías Carámbula, comparezca este lunes ante la comisión investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) en Florida. El jerarca pasó por Panorama informativo de la diaria Radio horas antes de la cita y respondió algunos cuestionamientos de la oposición que surgieron tras la compra del campo de 4.400 hectáreas por un valor de 32,5 millones de dólares.

El jerarca consideró que el tema adoptó un “ruido y tinte político” y que por eso “no se cierra más”. Sin embargo, aseguró que el proyecto “sigue funcionando” y se han registrado “avances bien importantes en el desarrollo del proyecto productivo”, enmarcados en “una política de gobierno y una perspectiva ideológica”. El programa comprende “fortalecer el INC, incorporar 25.000 hectáreas más en este período y un foco muy claro en la lechería, la ganadería, los jóvenes y las mujeres”, enlistó.

En ese sentido, Carámbula precisó que ya se hizo un banco forrajero con gremiales lecheras de la región y este año hubo tanto cultivos en conjunto como beneficiarios de la primera etapa. Simultáneamente, se “va avanzando en ir cerrando una propuesta más acabada del proyecto integral de María Dolores”, lo que calificó como “un proceso que lleva su tiempo”, puesto que “un campo de 4.000 y pico de hectáreas no se instala de un día para el otro”.

El diputado colorado Carlos Rydström cuestionó que no hay “un plan concreto de qué se va a hacer con el establecimiento”. En cambio, Carámbula dijo que el proyecto no está escrito porque en “ningún proyecto de este tipo está el plan cerrado” a esta altura, pero advirtió que tiene “una hoja de ruta muy clara”.

Por su profesión, exhortó al legislador a que sea “más agrónomo y menos político” y respondió sus cuestionamientos: “Él ha hablado de que no hay proyecto. El proyecto está, no está cerrado y definitivo. Es una inversión muy grande, un campo muy grande, que todos los agrónomos y gente vinculada al sector que yo he consultado me dicen que es tremenda inversión del Estado y que es un campo muy bueno que tiene un montón de condiciones”.

Rydström cuestionó los 170.000 dólares que se invirtieron en reparaciones, pero Carámbula respondió que “los que están en el mundo de los negocios rurales” saben que se puede estimar un porcentaje de inversión incremental para “acondicionar el campo”, y en este caso es del “0,40%”. Finalmente, dijo que hay una “hoja de ruta muy clara” para el proyecto productivo y un foco en “abastecer principalmente a productores de la cuenca lechera”.

En suma, consideró que la oposición priorizó lo político en la discusión y dejó de lado “lo productivo, lo social, lo económico y la importancia de esta inversión para el desarrollo de la cuenca lechera”.

“Cansa un poco”, admitió, y agregó que han “magnificado” el tema porque “ha rendido políticamente”, mientras al mismo tiempo han “desviado los temas centrales”: “Casi el 20% de la superficie agropecuaria del Uruguay la tienen un poco más de 100 empresas. Hay un proceso de concentración en el uso de la tierra que es histórico en Uruguay, pero eso debe ser parte del debate en serio de la política”, exigió.

El MGAP prevé que María Dolores esté “al servicio” de la cuenca lechera y beneficie a 400 productores

Tanto el campo como el proyecto tienen “tres o cuatro componentes claros”: “La importancia de la cuestión colectiva de este campo a través del banco de forraje o el campo de recría y, eventualmente —que también se está avanzando—, las instalaciones de feedlot o engorde a corral que pueden ser una salida, entre otros, para los terneros Holando, que es un problema en la lechería y que en los contextos actuales de precio de la carne puede ser una alternativa también bien importante”, indicó Carámbula.

Los dos primeros estarán “al servicio” de toda la cuenca lechera. El jerarca dijo que hay una reducción de los productores lecheros familiares y “uno de los problemas que tienen es la escala”, tanto del predio como la que se logra a través de servicios. En ese sentido, estimó que la producción de forraje, recría y “otros servicios” abarcará a unos 400 beneficiarios. “Hay una hoja de ruta muy clara en un contexto político de por qué compramos María Dolores, cuáles son los principales lineamientos para ese campo y ya se está avanzando, en este primer año, en lo que fue la propuesta de la producción forrajera”, acotó.