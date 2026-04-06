Comisión investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores recibe al director del Instituto Nacional de Colonización, por la oposición, Luca Manassi Orihuela, en el anexo del Palacio Legislativo, el 6 de abril.

Este lunes sesionó la comisión investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) para recibir al director del instituto por la oposición, Luca Manassi Orihuela, perteneciente al Partido Colorado (PC).

La comisión, que funciona en la Cámara de Diputados, recibió hace una semana a las autoridades del INC, cuyas respuestas no dejaron satisfecha a la oposición. Manassi, quien votó en contra de la compra, repasó en la comisión “las inconsistencias administrativas” y “las posibles irregularidades” que denunció en el seno del directorio del INC, señaló en rueda de prensa.

Sostuvo que “se va a seguir profundizando en el pedido de la información al instituto” y a otros organismos para continuar “esclareciendo lo que tenga que esclarecer en este ámbito, que es de discusión más política”. En paralelo, hay una denuncia penal en curso presentada en setiembre por el PC, el Partido Nacional e Identidad Soberana.

En diálogo con la diaria, el diputado colorado Carlos Rydström afirmó que Manassi “fue esclarecedor en algunos puntos que todavía son muy preocupantes”. En primer lugar, mencionó que, a nivel del directorio del INC, “todavía no ha llegado nunca un plan concreto de qué se va a hacer con el establecimiento”. En segundo lugar, cuestionó que, desde que se tomó posesión del campo, “se ha invertido casi 6 millones y medio de pesos, alrededor de 170.000 dólares, y lo relevante de ello es que la mitad ha sido para reparaciones, entre otras cosas, de los pivots de riego”.

Rydström denunció que el equipo de riego aéreo “lo tasó un funcionario de Colonización con imágenes satelitales y con fotos desde Paysandú, sin ir al predio, y le puso un monto de tres millones de dólares”, lo que “nos hace ver con más claridad que acá se puso lo político por encima de todo lo demás”.

En rueda de prensa, el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir apuntó que una de las preguntas realizadas a Manassi es “si va a votar en contra de todos los futuros compromisos de compraventa que el INC haga”. “Si hay gente que no quiere que Colonización compre campo, bueno, directamente lo que tienen que poner en claro es que su posición es que no les gusta que Colonización tenga ese rol en el Estado uruguayo”, agregó.

Manassi respondió que “las propuestas que vengan y sean malas no las acompañaremos”, pero “cada propuesta será analizada con el rigor técnico que corresponde”. En el caso de María Dolores, afirmó que “las licitaciones que consideramos que eran malas, por ejemplo, porque no les fijaban el precio de la renta a las gremiales para que entren a producir, no las acompañamos; las otras que consideramos que eran buenas, como por ejemplo, el convenio entre la Intendencia de Florida y el instituto, sí lo acompañamos”.

Respecto del trabajo en María Dolores, señaló que “hay algún ganado pastoreado, pero hay una gran parte de la estancia que no está en producción”. Mencionó que hubo “una licitación que se terminó declarando desierta por un error propio del instituto” que ponderó “mejor la oferta de menor valor económico” y otra licitación ya fue adjudicada para “plantar unas 500 hectáreas”.

Consultado por su apoyo a la compra de 900 hectáreas ubicadas en la zona próxima a la colonia Miguel Rubino, en Paysandú, el director por la oposición aclaró que “fue un tema distinto”, ya que “no fue una compra de campo propiamente dicho, sino que fue una transacción extrajudicial por un error administrativo que había cometido el instituto”. “Un certificado mal hecho que embreta al instituto y lo termina forzando a comprar un campo, porque, de lo contrario, iba a ser sujeto a una sentencia por daños y perjuicios aún mayor”, explicó Manassi, y aseguró que “si no fuera por un error, no lo hubiese apoyado”. Además, sostuvo que “tampoco cae en el plan estratégico de esta administración” porque “no tiene aptitud lechera”.

El diputado frenteamplista Carlos Reyes destacó que, a pesar de las diferencias, tanto las autoridades del INC como el director por la oposición, “manifiestan la importancia y la vigencia de la herramienta de Colonización”. Señaló que la postura de Manassi es, principalmente, en contra del “precio que se pagó la tierra” y la “oportunidad” de la compra. Consideró que “las diferencias” que se tienen es sobre el valor de la compra para el sector productivo: “Algunos vemos más beneficios para el sector productivo y otros entienden que no es tanto o que se debería haber hecho en otra zona”, señaló.

La comisión prevé recibir en las próximas semanas a juristas de la Universidad Claeh y la Universidad de la República, así como al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Instituto Nacional de la Leche y a las gremiales.