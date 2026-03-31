Este lunes, la comisión investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto de Colonización (INC), que funciona en la Cámara de Diputados, recibió a la primera delegación: las autoridades del INC.

“Supongo que la gente debe estar un poco cansada ya de tanto María Dolores”, empezó diciendo en rueda de prensa el presidente del INC, Alejandro Henry, al término de la sesión. Dijo que en la comisión hubo “un intercambio muy amable, muy civilizado”, y consideró que, “si está todo en la Justicia, este paso es un poco de más”.

“De todas maneras, el INC está dispuesto a tener las puertas abiertas para contar lo que está haciendo y por qué se hacen las cosas”, agregó Henry; y afirmó que contestó todas las preguntas que estuvieron a su alcance, mientras que otras, “muy específicas”, las contestará por escrito.

“Los invito a todos los diputados a recorrer María Dolores. Es un emprendimiento del que estamos muy contentos, porque en ocho meses los productores ya están recibiendo granos. Ellos mismos están autogestionando todo el proceso. Llegaron ya [a] 49 productores, como lo dijimos en la comisión, más de 70 camiones de grano y 143 camiones de maíz de planta entera, a otros productores; nos parece fundamental la rapidez con que se han hecho todos los procesos”, subrayó.

Herny destacó, además, que la propiedad de la tierra “sigue siendo del Estado, o sea que dentro de cuatro años, cuando este gobierno termine su mandato, María Dolores va a tener un valor que seguramente tendrá una capitalización, como han tenido las tierras, del 4% anual”. “O sea que el Estado va a llegar al final del período con más capital en tierra y con muchas soluciones sociales y económicas para estos pequeños productores”, aseguró.

Por último, sobre la legalidad de la compra –uno de los puntos cuestionados por la oposición–, el jerarca manifestó: “Nosotros estamos convencidos, porque hemos sido asesorados por nuestros equipos jurídicos, de que los procesos se hicieron como correspondía”, finalizó.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio Sebastián Valdomir, presidente de la comisión, dijo a la diaria que lo expuesto por la oposición fue “con un tono un poco más receptivo”, porque no escuchó nada parecido a “está todo mal hecho” y “se compró un campo para Pepe Mujica”. “Eso no estuvo. Hubo muchas preguntas por parte de los diputados de la coalición y algunas ya fueron respondidas por la delegación del INC”, insistió.

Valdomir sostuvo que, para la bancada oficialista, quedó la idea de que María Dolores va a tener “un papel paradigmático” en este período del INC, ya que, “si logra despegar y salir adelante, puede ser un proyecto revolucionario”, porque tiene “tres o cuatro unidades productivas”: los tambos, un campo de forraje, “una unidad de negocio [relacionada] con los olivos” y “un posible corral de engorde”.

Jorge sigue objetando la compra desde el punto de vista jurídico

En tanto, en la comisión estuvo presente este lunes el diputado colorado de Vamos Uruguay Juan Martín Jorge, que fue el miembro denunciante. En diálogo con la diaria, dijo que las autoridades del lNC “contestaron poco” y había “preguntas bastante básicas que se podían contestar en el momento, pero optaron por preparar las respuestas y traerlas después”. Sostuvo que, “con respecto a los cuestionamientos jurídicos, hay cuestiones que pueden ser discutibles”, pero otras no.

El diputado colorado sostuvo que hay “dos maneras de atacar esto desde el punto de vista jurídico y político”, por lo tanto, “los que quieran hacer política con esto, que la hagan”. Señaló que su cuestionamiento “siempre fue jurídico” y va a seguir siendo desde ese lado. “Por ahora, seguimos cuestionando el cuórum, la constitucionalidad y la legalidad de la toma de la decisión. Y las respuestas de hoy [por este lunes], por ahora no van satisfaciendo el tema. No entiendo por qué pidieron consultas jurídicas, si estaban tan seguros de la legalidad. Si están tan seguros de la legalidad y de la constitucionalidad de lo actuado, nadie supo contestar por qué el presidente [del INC cuando se hizo la compra, Eduardo Viera,] resultó renunciado”, finalizó.