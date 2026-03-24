El lunes se instaló la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Colonización (INC) en el proceso de compra de la estancia María Dolores, en Florida. El diputado del Frente Amplio Sebastián Valdomir, que presidirá la comisión, dijo en rueda de prensa que luego de la Semana de Turismo seguirán las sesiones. El primero en comparecer será el presidente del INC, Alejandro Henry, que prestará testimonio “acerca de lo que se ha venido haciendo, sobre todo con María Dolores”.

“Es una buena oportunidad para despejar dudas y aclarar algunas incertidumbres que pueda dejar planteadas la oposición. Para nosotros es algo normal, una investigadora más que funciona aquí en la Cámara de Diputados. Esperemos que se genere un buen trabajo y un buen intercambio con las autoridades que vayan a ser citadas y con todos los miembros de la comisión”, señaló.

Valdomir subrayó que el ámbito de la comisión será una buena oportunidad para aclarar cosas y “poner de manifiesto lo que está haciendo el INC en el campo de [la estancia] María Dolores”. Puso como ejemplo que el lunes se firmó un convenio entre la Intendencia de Florida y el INC, y mencionó que ya “algunos productores pequeños de la zona norte de Canelones han recibido maíz que se plantó en María Dolores a fines del año pasado”. “Son tambos chicos, predios pequeños, que con este aporte de alguna manera palían un poco la situación de la sequía y les viene bien para reforzar el alimento a las vacas; entonces, todo esto se tiene que conocer”, sostuvo.

Por su parte, el diputado colorado Carlos Rydström, que será el vicepresidente de la comisión, señaló en rueda de prensa que en principio se reunirán todos los lunes a partir de las 10.00 y apuntó que la próxima sesión con las autoridades del INC será para “empezar a entrar en el tema y poder contrastar lo que está en los informes de la preinvestigadora”.

Rydström señaló que primero se deben investigar “las irregularidades desde el punto de vista jurídico”, porque es una compra “que tiene mucho vicio de nulidad”, ya que el presidente del INC cuando se hizo la compra, Eduardo Viera –quien terminó renunciando–, “no podía ejercer la presidencia porque era colono” y además la compra “se hizo con una cantidad de votos que no es la que jurídicamente corresponde”.

Perrone y el tiempo

Por su parte, en diálogo con la diaria, el diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone no se mostró muy optimista con el devenir de la comisión. Dijo que “no va a funcionar” porque la investigadora tiene plazo hasta el 11 de junio y, en realidad, “no hay día para sesionar”, porque los lunes funciona la investigadora de Cardama, martes y miércoles hay comisiones y sesiones del plenario y además está por entrar al Parlamento la reforma del Código del Proceso Penal.

“Entonces, hoy [por este lunes], después de tanto buscar formas, encontramos los lunes a las 10.00, pero a las 13.00 arranca Cardama, o sea que tenemos un rato. Además, entra la Rendición de Cuentas. Otros partidos políticos pueden dividirse la integración de las comisiones, pero [en CA] somos dos nomás [él y la diputada Silvana Pérez Bonavita]. Vamos hasta donde vamos”, sostuvo. Por lo tanto, Perrone señaló que no cree que la investigadora “funcione ni que llegue a nada”.

“Entran el plan de seguridad, la reforma del Código de Proceso y la Rendición de Cuentas. Entonces, la investigadora de [la estancia] María Dolores no sé para quién va a ser prioridad. Yo olfateo que no va a ser un tema primordial y que va a morir. La gente piensa que no trabajamos, pero la verdad es que no dan los tiempos para todo”, insistió. Por último, subrayó que va a citar a Nicolás Chiesa, el dirigente del sector colorado Vamos Uruguay que, según ha señalado el cabildante varias veces, era “el apoderado de los dueños de María Dolores”.