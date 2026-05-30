Gobierno dispuso un aumento de 6% para la nafta súper y de 7% para el gasoil a partir de junio

A través de un comunicado, el Ministerio de Industria, Energía y Minería informó este sábado que a partir del próximo lunes 1° de junio habrá un aumento de 6% en el precio de la nafta súper, cuyo litro costará 93,36 pesos; y de 7% en el precio del gasoil 50S, cuyo litro costará 61,76 pesos. El precio del supergás, en tanto, fue “congelado” ante la proximidad del invierno.

En el comunicado se sostiene que el ajuste en el precio del gasoil “se ubica significativamente por debajo de su valor de referencia, el cual implicaría un incremento del 22%”. El ministerio señala que “el traslado de los PPI [precios de paridad de importación] informados por Ursea [Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua] implicaría la fijación de precios de venta al público de referencia de 93,36 pesos por litro de nafta súper y de 70,61 pesos por litro de gasoil 50S”.

La cartera remarca que “desde abril el Poder Ejecutivo ha venido amortiguando el impacto de las subas del mercado internacional”, debido al conflicto en Medio Oriente, luego del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán que provocó el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 20% del petróleo que se comercializa en el mundo.