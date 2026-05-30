Plenario del FA definió como “imprescindible” profundizar el vínculo entre el gobierno y la fuerza política

A través de una declaración, se reconoció la existencia de “diferencias y dudas sobre algunas de las acciones” de la actual administración, las cuales “se reflejan en buena parte de nuestros votantes, nuestra militancia y en el estado de la opinión pública”

Como paso previo al Congreso Ordinario Compañero José Pepe Mujica, que se llevará a cabo entre el 16 y el 18 de octubre, el Frente Amplio (FA) reunió este sábado en La Huella de Seregni a su plenario nacional para analizar, entre otras cosas, la actualidad del gobierno y su vínculo con la fuerza política, en un contexto en el que algunas encuestas marcan un crecimiento de la desaprobación de la gestión del Poder Ejecutivo entre los militantes frenteamplistas.

A modo de homenaje, el plenario nacional de este sábado llevó el nombre de Zelmar Michelini, a 50 años de su asesinato en Buenos Aires, junto a los asesinatos de Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw y la desaparición forzada de Manuel Liberoff, en el marco del Plan Cóndor.

En ese sentido, en una extensa declaración de 18 puntos divulgada al término del plenario nacional, el FA subraya en primer lugar su compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia y rechaza “de forma contundente el resurgimiento de discursos negacionistas por parte de algunos sectores de la derecha”.

También se valoran de manera positiva “las acciones que en las últimas horas adoptó nuestro gobierno habilitando el acceso a toda la información disponible”, así como la revocación de “designaciones que no acompañan el rumbo de nuestro proyecto político en nuestra búsqueda de verdad”, en referencia a la abogada de represores Graciela Figueredo, quien, según denunció Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, cumplía tareas de asesoramiento en el despacho del comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi.

Lacalle Pou y la coyuntura internacional

Luego, la declaración del FA continúa con varios puntos que retrotraen al gobierno anterior, encabezado por el nacionalista Luis Lacalle Pou. Se sostiene que la instalación de la actual administración estuvo marcada por “una economía condicionada por la mala gestión del gobierno de Lacalle”, que “dejó el déficit más grande de la historia posdictadura con deudas ‘extra’ no contabilizadas”. Se mencionan, por ejemplo, 144 millones de dólares que debían abonarse al consorcio responsable del Ferrocarril Central, “la postergación de cuentas que debieron pagarse en 2024 por un total de 360 millones de dólares” y el adelanto de impuestos de las empresas estatales, “cobrando en 2024 lo que se hubiera recaudado en 2025”.

“En nuestro país las consecuencias del endeudamiento generado por la mala gestión de Lacalle [Pou] exigen a nuestra fuerza política un equilibrio complejo entre audacia y responsabilidad”, afirma el FA.

Además, se señala que el gobierno liderado por el presidente Yamandú Orsi está afrontando “un escenario internacional definido por la incertidumbre”. En este punto de la declaración se hace referencia al ataque militar estadounidense en territorio venezolano que culminó con el secuestro de Nicolás Maduro y se menciona “el genocidio en Gaza” y “el recrudecimiento inhumano del bloqueo contra el pueblo”. En ese marco, la fuerza política reafirmó su compromiso con “la paz y nuestros principios antiimperialistas”.

El FA también manifiesta que, a pesar de la gestión de Lacalle Pou y del contexto global, la actual administración siguió adelante con su programa de gobierno y estableció en el presupuesto quinquenal “un rumbo claro”, con planes “orientados a revertir el modelo de la desigualdad y avanzar en la justicia social”. “Logramos un amplísimo respaldo parlamentario para un presupuesto que asigna los recursos de acuerdo con nuestras prioridades políticas, negociando con claridad y paciencia”, se destaca.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

“Nuestro proyecto político se nutre de las diferencias”

Por otra parte, el FA manifiesta que, “desde el primer momento”, la fuerza política se ha planteado “construir amplios consensos sociales” para concretar el programa de gobierno, “impulsando la acción política permanente y la movilización, con el objetivo de construir un gran respaldo del bloque político y social de los cambios de cara a esta agenda de transformaciones”.

En esa línea, se menciona la puesta en marcha de la segunda edición de la gira denominada “El FA te escucha”, una iniciativa que “posibilita un acercamiento a la sociedad desde la modestia”. “Las acciones que en ese marco llevamos adelante nos permitieron detectar algunas dificultades en las que estamos trabajando”, se señala. Se apunta, además, que esto “no se trata de una campaña electoral”, sino de “un mecanismo para fortalecer la democracia y el vínculo de nuestra fuerza política con la sociedad”.

Entre otras cosas, el FA sostiene en la declaración que “las asimetrías regionales deben ser corregidas”, dado que “no hay desarrollo nacional posible si el interior sigue postergado en sus oportunidades de empleo de calidad y conectividad”.

“Somos conscientes de que en la sociedad existen diferencias y dudas sobre algunas de las acciones de nuestro gobierno, que se reflejan en buena parte de nuestros votantes, en nuestra militancia y en el estado de la opinión pública”, expresa el FA, y afirma que “es imprescindible profundizar el vínculo entre nuestra fuerza política y los compañeros y compañeras que se desempeñan en el gobierno nacional sobre la base de la autonomía relativa del gobierno, la coordinación y la responsabilidad”.

“Nuestro proyecto político se nutre de las diferencias, y las críticas son una oportunidad que nos permite fortalecer el rumbo que definimos”, afirma el FA, que se propone “redoblar” la militancia y “profundizar el intercambio con la sociedad para detectar posibles falencias” para “corregir los aspectos necesarios”.