El 48% de la población desaprueba la gestión del presidente Yamandú Orsi, según un sondeo realizado en abril y difundido este jueves por Equipos Consultores. El 27% aprueba su desempeño, el 23% ni lo aprueba ni lo desaprueba, y el 2% no sabe o no contesta. Esto arroja un saldo negativo en la evaluación presidencial de -21.

Si se compara con los datos de febrero, la desaprobación de la gestión de Orsi creció ocho puntos, y la aprobación bajó seis puntos. “Disminuye la aprobación a Orsi entre los votantes propios, y se mantiene una mayoritaria desaprobación entre los opositores”, indica el informe de Equipos, y agrega que “en febrero el clima de opinión respecto al desempeño del presidente ya mostraba una inclinación negativa moderada”, mientras que en abril “la brecha entre aprobación y desaprobación se profundiza, generando un escenario de balance más negativo”.

Si bien, como señala el informe, existe habitualmente una “diferencia significativa de opinión entre los votantes de los diferentes bloques políticos”, la principal variación que se produjo entre febrero y abril se explica por quienes votaron por la fórmula frenteamplista en la segunda vuelta de 2024. El 28% del electorado frenteamplista desaprueba la gestión de Orsi, mientras que ese porcentaje era del 13% en febrero; 45% la aprueba. En el caso de los votantes de la fórmula Álvaro Delgado-Valeria Ripoll, el 72% desaprueba la gestión del presidente y el 12% la aprueba.