Exposición “50 años del Plan Cóndor”, una “excusa para activar la memoria” y llegar a nuevas generaciones

Inauguración de la exposición "50 años del Plan Cóndor", el 23 de mayo, en el Museo de la Memoria.

El Museo de la Memoria y el proyecto plancondor.org presentan una muestra sobre la coordinación represiva de las dictaduras sudamericanas.

En el marco de los 50 años del Plan Cóndor, el Museo de la Memoria (MUME) y el proyecto plancondor.org trabajaron en una muestra sobre la coordinación represiva entre las inteligencias militares de Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay en los años 70 y 80.

La exposición “50 años del Plan Cóndor”, que estará en el MUME hasta fines de octubre, reúne una colección digitalizada de documentos que son parte del archivo del museo y están disponibles en plancondor.org, web de acceso libre en la que la investigadora italiana Francesca Lessa sistematiza la información disponible sobre el tema.

Begoña Gómez, directora del museo, dijo a la diaria que en la muestra se exhibe una línea del tiempo “en formato de paneles”, tomada de la investigación de Lessa. Se trata de una cronología de “tres cortes históricos”: la etapa previa a la consolidación del Plan Cóndor, la firma del acta de fundación en Santiago de Chile en 1975 y el período posterior de recuperación de la democracia.

Asimismo, hay infografías con datos recabados por Lessa, “que cuantifican los vuelos de la muerte y la gente que estuvo detenida”, videos de Sebastián Santana y la productora de contenidos Pozo de Agua, de Macarena Montañez y Pincho Casanova, “que divulgan lo sucedido en el Plan Cóndor”, y una pieza del escultor Octavio Podestá, donada al MUME, “que representa a Automotores Orletti [centro clandestino de detención que funcionó entre el 11 de mayo y el 3 de noviembre de 1976 en Argentina]”.

Por otro lado, Gómez señaló que a lo largo de este año buscan trabajar con instituciones educativas de Primaria y Secundaria por medio de charlas y ciclos sobre “dos hitos”: el Plan Cóndor y, en conjunto con la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de la Memoria, la Operación Morgan.

Rodrigo Barbano, Mariana Risso y Begoña Ojeda. Foto: Martin Hernández Müller

“Estamos proyectando una charla sobre lo que pasó con las víctimas, que en aquel momento eran niños y ahora son adultos, qué sucedió con ellos, qué pasa con la recuperación de la identidad […] pensando en un diálogo intergeneracional, que la memoria se construye ahora y en relación con aquellos que vivieron el terrorismo de Estado, pero también cómo hacemos con las nuevas generaciones para que eso no vuelva a suceder”, planteó.

Un proyecto que trasciende fronteras

Tras una exhaustiva investigación de más de diez años que derivó en el libro Plan Cóndor. Viejos secretos y nuevos hallazgos, Francesca Lessa se postuló a un fondo de la Universidad de Oxford, que le permitió financiar la web plancondor.org a fines de 2021, en colaboración con el colectivo Sitios de Memoria.

La colección 50 años del Plan Cóndor se inició en 2025 “y continuó en una colaboración con el MUME, con digitalización y disponibilización de documentos originales, artículos de prensa y archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores”, contó a la diaria una de las coordinadoras de Sitios de la Memoria Mariana Risso.

El contexto regional

La exposición fue inaugurada el 23 de mayo y presentada por Gómez, Risso y Rodrigo Barbano -también coordinador de Sitios de la Memoria- y, además, contó con la participación de Lessa por Zoom. En esa instancia, se hizo referencia al “resurgimiento de discursos ya no solo negacionistas, sino reivindicadores, en algunos casos, del terrorismo de Estado”.

Risso mencionó los discursos “ultraderechistas” de Jair Bolsonaro y Javier Milei, e hizo especial hincapié en una propuesta de José Antonio Kast, actual presidente de Chile, quien, antes de perder las elecciones contra Gabriel Boric en 2021, planteó la creación de “una base de datos sobre circulación de terroristas e izquierdistas en el Cono Sur”.

“Es casi como querer la persecución política ideológica o el riesgo de persecución política ideológica transnacional que sembró el nivel de persecución y de crímenes atroces que sufrieron nuestros países en el Plan Cóndor”, señaló Risso.

En este sentido, dijo que plancondor.org nació también para “contribuir” al libre acceso a causas judiciales e investigaciones académicas sobre el Plan Cóndor. “Las nuevas generaciones pueden no saber o saber, pero tener una distancia emocional con sucesos que ocurrieron cuando sus padres eran niños o cuando sus padres aún no habían nacido. Entendemos que la memoria y las luchas contra la impunidad también se disputan en territorios digitales”, expresó.

Foto: Martin Hernández Müller

A 50 años

El 28 de noviembre de 2025 se cumplieron 50 años de la firma del acta de fundación del Plan Cóndor en Santiago de Chile, que constituye “la formalización de una coordinación represiva”. “[Manuel] Contreras, uno de los principales represores chilenos del gobierno de Pinochet, invita a fuerzas militares y policiales de inteligencia de distintos países, por supuesto, de Uruguay”, explicó Risso, y agregó que los 50 años del Plan Cóndor “son también una excusa para activar la memoria”.

En esta línea, recordó que se cumplen 50 años de “uno de los delitos más emblemáticos”: los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutierrez Ruiz, Rosario Barredo, William Whitelaw, la desaparición de Manuel Liberoff y el secuestro de los hijos de Barredo.