Jutep comenzó a tratar denuncias que recibió sobre la compra de camioneta de Yamandú Orsi

El directorio del organismo dispuso el tratamiento unificado de seis denuncias por parte de la división de asesoría letrada, a la que solicitó que les dé prioridad máxima.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) comenzó a tratar este viernes las diferentes denuncias recibidas por la compra de una camioneta Hyundai por parte del presidente de la República, Yamandú Orsi, pocos días antes de asumir el cargo.

Según transmitieron a la diaria integrantes del directorio de la Jutep, el organismo recibió en total seis denuncias, para las que dispuso su tratamiento conjunto. El expediente fue asignado a la división de asesoría letrada del servicio, encargada de estudiar las denuncias, y desde el directorio solicitaron que se le dé prioridad máxima, en función de la jerarquía institucional de la persona y la notoriedad pública de los hechos denunciados.

En ese sentido, explicaron a este medio que la Jutep se pronunciará una vez concluya la investigación, y que el tiempo que esto pueda tomar dependerá de los procesos que se necesiten para su tratamiento. Consultada al respecto, una de las fuentes no fue capaz de precisar un período de tiempo exacto, aunque estimó que no debería prolongarse demasiado.

La polémica en torno a la forma en la que Orsi accedió el vehículo surge, justamente, de la difusión de las declaraciones juradas de bienes e ingresos que los actores del sistema político que acceden a cargos electivos deben brindar al organismo cada año. El martes de la semana pasada, el programa Así nos va, de Radio Carve, consignó que existían inconsistencias en la declaración jurada del presidente en relación a la camioneta, y un día después informó que había accedido a esta con un descuento de 25.000 dólares. Asimismo, una semana después, el semanario Búsqueda informó que Orsi había entregado como forma de pago parcial un auto Renault Stepway, donado por la automotora Car One para su campaña.

Las informaciones suscitaron múltiples declaraciones por parte de integrantes del gobierno, que culminaron con una reunión en Torre Ejecutiva entre Orsi y periodistas de diferentes medios escritos, entre los que se encontraba la diaria, en la que el mandatario anunció que donará su vehículo a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para el traslado de niños en el interior del país. La donación aún no se concretó, aunque el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Pablo Caggiani, anticipó que el organismo la aceptará.

Ferraris ante cuestionamientos: “La erosión de la credibilidad de la Jutep también está vinculada a la monserga permanente”

La actuación de la Jutep fue cuestionada esta semana desde la oposición. Tras la comparecencia de varios jerarcas del organismo ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados, los legisladores de la oposición que la integran brindaron una conferencia de prensa en la que expresaron su preocupación sobre la actuación de varios integrantes de su directorio.

Entonces, el diputado nacionalista Pablo Abdala denunció el “debilitamiento institucional” de la Jutep, que dijo que es “incontenible” y “no tiene retorno”. El legislador se refirió a las denuncias que la Jutep comenzó a tratar este viernes, y reveló que desde la oposición consideran que no están dadas las garantías. En ese sentido, consideró que el tratamiento de la compra de la camioneta por parte de Orsi “estará bajo sospecha”, independientemente del pronunciamiento del directorio.

Consultada al respecto en el programa Desayunos Informales, de Canal 12, la presidenta de la Jutep, Ana Ferraris, afirmó este viernes que en la comparecencia “hubo expresiones absolutamente irrespetuosas” hacia su persona y el organismo, además de “una serie de consideraciones que no venían al caso en esa oportunidad”. Ferraris recordó que la Jutep había sido convocada ante la comisión para tratar otras temáticas y rechazó las declaraciones vertidas desde la oposición en la tarde del jueves.

La presidenta de la Jutep subrayó que el organismo publica todas las resoluciones del directorio, por lo que las personas “tienen acceso a todo el proceso deliberativo de las sesiones del directorio”. “No sé cuál es el objetivo: es la pregunta. ¿Por qué un día sí y otro también se deslegitima a los organismos de [combate a la] corrupción”, cuestionó.

“La erosión de la credibilidad de la Jutep también está vinculada a la monserga permanente, constante y cotidiana, de que este es un organismo que está flechado, que está sesgado y demás”, aseveró momentos después.