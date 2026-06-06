Acuerdo Mercosur-UE: la “alianza estratégica” entre Europa y América Latina y el rol de Uruguay como “puente”

A poco más de un mes de la entrada en vigor del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), se llevó a cabo el viernes un foro organizado por la Fundación Euroamérica y la delegación de la UE en Uruguay en el que se analizaron las relaciones entre ambos bloques.

El evento, que también fue en homenaje a Enrique Iglesias, miembro de la fundación y exministro de Relaciones Exteriores, contó con la presencia del presidente Yamandú Orsi y del canciller Mario Lubetkin, entre otras autoridades nacionales, europeas y representantes del sector empresarial.

Tras 25 años de negociaciones, el presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón Jáuregui, celebró el “largamente buscado” acuerdo y lo definió como una “alianza estratégica” entre Europa y América Latina “a favor del diálogo, la negociación en partes iguales y, sobre todo, del multilateralismo”.

Orsi, en tanto, dijo que esta negociación “nos abre un mundo hasta ahora inexplorado. Es una forma de fortalecernos hacia adentro como integración exitosa”. “Cuenten con Uruguay. Nos gusta asumir este rol. Tenemos las características de ser un país de brazos abiertos y de construcción de puentes cuando, quizás, lo que aparece en el horizonte son las voladuras de los puentes. Gracias a Europa por confiar”, manifestó.

Por otro lado, Jáuregui se refirió a la importancia del acuerdo en un contexto en el que “el derecho internacional ha sido sustituido por el interés nacional”. “Hasta hace muy poco tiempo los conflictos se resolvían con el diálogo, hoy se usa la fuerza. Es un mundo distópico: de pronto la guerra ha llegado a nuestras vidas. El multilateralismo casi ha desaparecido y hoy hay mucha más unilateralidad”, lamentó. En este sentido, apuntó contra una de las grandes potencias mundiales: “Estados Unidos nos ha abandonado. Estamos solos”.

Según Jáuregui, el sur del continente americano es “deseado por el mundo entero” y es un “territorio de disputa geopolítica” entre China y Estados Unidos. No obstante, “hemos elevado una bandera blanca entre las dos grandes trincheras geopolíticas; una bandera blanca en favor del multilateralismo y de la articulación bajo normas y con el respeto común de las relaciones económicas y políticas entre dos grandes espacios: el Mercosur y la UE. Juntos hacemos una asociación política importante por un mundo distinto”.

Coherencia uruguaya

El director general adjunto de las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Pelayo Castro, calificó el acuerdo Mercosur-UE como “el más importante de la primera mitad de este siglo” y dijo que Uruguay actúa como “puente” con Europa y también dentro de la región.

Además, destacó al país como “el socio más coherente y consecuente”, ya que el acuerdo “se inició con [Julio María] Sanguinetti, se concluyó con [Luis] Lacalle Pou y se firmó con el presidente Orsi. Eso dice mucho de este país, de su consistencia, de su coherencia institucional y de lo que es para el mundo como un foco de estabilidad democrática”.

Por su parte, Lubetkin, aseguró que “ningún movimiento de los que está tomando Uruguay es casual”. “Estamos en algo muy profundo que depende de nuestras capacidades de cambiar el escenario de nuestro país, de nuestra región”, dijo el canciller, y valoró este evento como “clave” en “esta fase de construcción, de entender y entendernos”.

El ministro reparó en que “el ciudadano no ha tomado consciencia de la potencialidad” del acuerdo, que para el país es “un antes y un después”.

“Para Uruguay remite una importancia especial: representa una señal de confianza mutua y compromiso. El acercamiento se vislumbra como un ejemplo de cómo la cooperación sigue siendo herramienta fundamental para el desarrollo de nuestros pueblos”, expresó, y destacó a la UE como uno de los principales socios económicos de Uruguay.