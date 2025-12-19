“Una parte de esa siembra, del trillo del viejo, y en honor al viejo: a ocho kilómetros del Cerro Norte, en Florida, hoy el Instituto [Nacional] de Colonización compró 4.000 hectáreas para los trabajadores rurales”, anunció el secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, mientras el cortejo fúnebre de José Pepe Mujica pasaba frente a la sede del Movimiento de Participación Popular (MPP) el pasado 14 de mayo. Ese fue el primer hito del derrotero de María Dolores, nombre de la histórica estancia que funcionaba en los padrones adquiridos.

Con debate público, cuestionamientos y la renuncia en el medio del entonces presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Eduardo Viera, el 13 de agosto fue interpelado por la compra de la estancia el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti. Un final accidentado, luego de una acalorada sesión, dejó el tema abierto y dio paso a que el 11 de setiembre se hiciera efectiva una denuncia penal por “aparente comisión” de varios delitos en el proceso de compra.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

El miércoles, la Cámara de Diputados tenía en el orden del día someter a votación la conformación de una comisión investigadora sobre la compra de María Dolores. Sin embargo, por segunda vez esto se volvió a postergar, y ahora se pondrá a consideración el 23 de febrero. Con todo eso a cuestas, los cambios en los padrones empezaron a aparecer hace varias semanas y desde el gobierno se entendió oportuno mostrarlo. Es así que el jueves, delegaciones integradas por gremialistas, periodistas, legisladores -entre ellos, el cabildante Álvaro Perrone, único de la oposición que se hizo presente- y representantes de distintos organismos del Estado se hicieron presentes en los campos linderos a la ruta 12, en Florida.

Sobre las 9.00, con la presencia de Fratti, el presidente del INC, Alejandro Henry, y el presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale), Ricardo de Izaguirre, comenzó la actividad. Usando uno de los galpones como lugar de conferencia, el jerarca de Colonización y un representante de las gremiales lecheras dieron la bienvenida a los presentes. Posteriormente, la caravana de vehículos salió al campo y recorrió la plantación de maíz, principal cambio de estos meses de trabajo.

Se trata de un banco de forraje que es responsabilidad de cinco gremiales lecheras: la Sociedad de Productores de Leche de Florida, la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón, la Sociedad de Productores de Leche de Villa Rodríguez, la Sociedad de Fomento Rural de Colonia Treinta y Tres Orientales y la Asociación Nacional de Productores de Leche.

Hasta el momento, la inversión de las gremiales —entre el maíz de primera y el de segunda— se estima en 800.000 dólares. Esto se divide en 650.000 dólares en inversiones e insumos, más la estimación de siembra de unos 150.000 dólares. Según lo informado en la instancia, el maíz de primera fue sembrado en 663 hectáreas, de las cuales 450 están bajo riego.

Mientras se llevaba adelante la recorrida, se estaba culminando la siembra del maíz de segunda, que ocupa alrededor de 540 hectáreas. En total, se completaría una superficie de algo más de 1.200 hectáreas de forraje en esta primera etapa.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

Fratti: mirando para adelante

Finalizada la recorrida por el maizal, y nuevamente en el galpón de la estancia María Dolores, Fratti y el intendente de Florida, Enciso, dieron cierre a la actividad. El jefe de cartera destacó que se haya podido “saltar” por las “barreras partidarias para un proyecto en conjunto”. Posteriormente, en rueda de prensa, reconoció que había quedado “maravillado y encantado” luego de conocer los avances. “Nunca pensé que en pocos meses esto pudiera estar andando”, agregó.

“Más de 300 productores en el futuro se van a beneficiar de tener un forraje más al alcance de la mano para agrandar el campo”, remarcó el ministro, haciendo referencia a lo detallado más temprano por un técnico del INC. Asimismo, también se refirió a la instalación de los 15 tambos anunciados. “Ustedes saben que hay un compromiso de gobierno con jóvenes y mujeres”, subrayó, adelantando los perfiles de quienes se podrían estar haciendo cargo de esa parte del proyecto.

Fratti tampoco dejó de lado la polémica instalada alrededor de la compra. “Cuando veo que están todas las gremiales acá, para mí se termina la discusión”, puntualizó. “Era necesario, lo están trabajando, y le están poniendo todo el calor para beneficiar a muchos más productores que los que están acá en la cuenca; creo que eso debería saldar [la discusión]”, remarcó.

“Lo que tenemos que hacer nosotros y lo que nos pide el ministro de Economía es producir más; la miseria se puede compartir, pero no se reparte, se reparte la riqueza, y para tener más riqueza tenés que producir país”, planteó Fratti. En ese marco, recordó a Mujica, quien, según comentó, decía que “lo que da más mano de obra, lo que más mueve la rueda, es la lechería”. Aseguró también que el exmandatario participó de las conversaciones para la compra de la estancia, y según Fratti, “estaba absolutamente de acuerdo de empujar”.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

Enciso y las “ideas para complementar”

“No termina solamente en la reacción de la intendencia haciendo caminos y alguna otra cosa, sino en tomar esta postura proactiva”, aseguró Enciso, por su parte. El intendente de Florida dejó claro que se está trabajando en “ideas para complementar” las más de 4.000 hectáreas enfocadas en lechería. Sobre la mesa, sigue la posibilidad de instalar una sede de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) en el casco de estancia, así como otros emprendimientos a los que hizo referencia el jefe departamental.

Por ejemplo, se refirió a la posibilidad de que vecinos de Casupá que trabajan en olivares puedan hacerse cargo de la plantación de olivos que se encuentran dentro de los padrones. Asimismo, Enciso comentó que los nuevos dueños del Frigorífico Florida están “interesados” en el potencial llamado que se pueda realizar para utilizar los corrales de engorde que existen en el predio.

Además, el intendente de Florida dijo que recientemente inversores chinos visitaron el lugar para evaluar la posibilidad de que sea uno de los puntos del departamento donde instalar un parque solar. “Hay que ser pragmáticos, ejecutivos; tratar de que genere y permeen en el departamento virtudes que originalmente tal vez no las tenía”, resumió Enciso.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

La situación de la lechería

En representación de las gremiales, el referente fue Leandro Noya, presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Villa Rodríguez. “Hoy me toca hablar tal vez por el 70 u 80% de la lechería”, reconoció durante la apertura de la actividad. En diálogo con la diaria, valoró los logros en “tiempo récord” alcanzados a nivel de María Dolores, herramienta que desde su visión “cambia radicalmente las posibilidades de producción” de los productores lecheros de la cuenca.

Consultado por la coyuntura de la lechería, expresó que el hecho de que “154 productores hayan dejado [en el último año] la tarea de producir leche preocupa”. “Muchos productores esperaron que las condiciones mejoraran de precio para deshacerse de su negocio porque obviamente no lo creían rentable; soportaron para que se valorizaran más los bienes”, agregó, en referencia a las consecuencias de la seca.

“Sin duda que esto aporta; sin dudas al productor pequeño le abarata lo que es la canasta de productos; la alimentación ronda en un 70% de los costos”, puntualizó en relación con el forraje que aportará la ex estancia. “La verdad que desarrollar varias María Dolores en diferentes puntos es una muy buena estrategia, pero también necesitamos de otras, como puede ser el acceso libre a mercados”, concluyó.