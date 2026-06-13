Perrone: La Rendición de Cuentas propuesta es “negativa” y “ya no hay confianza” de Cabildo en el equipo económico

El partido de Manini Ríos propondrá un aumento de 1.000 pesos para los soldados y la eliminación de una larga lista de organismos, entre ellos la INDDHH y la Jutep; en tanto, el Partido Nacional está abierto a la negociación y desde el Partido Socialista reclaman “señales” y más dinero para la educación.

El proyecto de ley de Rendición de Cuentas ingresará a fines de junio al Parlamento. No aumentará el gasto con relación a lo dispuesto en el presupuesto, pero el gobierno se plantea reasignar recursos para atender las cuatro prioridades anunciadas: infancia, seguridad, situación de calle y empleo, en el contexto de un crecimiento menor al esperado y de una recaudación inferior a la prevista. El proyecto ingresará primero a la Cámara de Diputados, dijo a la diaria la diputada frenteamplista Julieta Sierra. Se prevé que la bancada del Frente Amplio (FA) tenga una reunión con el equipo económico previo al ingreso de la iniciativa, “seguramente en la última semana de junio”, apuntó Sierra.

El gobierno tiene desafíos a tres bandas. Por un lado, las conversaciones a la interna del Poder Ejecutivo para determinar de dónde se recortarán recursos para concretar las reasignaciones, sobre lo que hay total hermetismo por el momento en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Por otro lado, se escucha nuevamente, y esta vez con mayor fuerza, el reclamo de algunos sectores frenteamplistas que sostienen que debe pensarse en nuevos impuestos para financiar las políticas. Y finalmente, el gobierno afrontará nuevamente el desafío de conseguir los dos votos que le faltan para aprobar la Rendición en la Cámara de Diputados.

Sobre esto último, el panorama en cuanto al posicionamiento de los partidos políticos de la oposición no es idéntico al del presupuesto, y tampoco al de la primera Rendición de Cuentas votada a mediados de 2025. En aquella primera instancia, los partidos de la Coalición Republicana no votaron la Rendición, sobre todo porque “molestó mucho la metodología de cómo se calculó el déficit fiscal” y porque el gobierno “fue muy agresivo en cuanto a remarcar en ciertos lugares algunas deudas flotantes y pendientes de presupuesto”, recordó en diálogo con la diaria el diputado nacionalista Sebastián Andújar, presidente de la Comisión de Hacienda. En cambio, el FA logró que Cabildo Abierto (CA) acompañara la iniciativa, y lo mismo sucedió con el punto más polémico y difícil del presupuesto quinquenal: la aprobación del paquete impositivo.

Hoy el vínculo de CA con el oficialismo es distinto, dijo a la diaria el diputado de ese partido, Álvaro Perrone. Apuntó que nadie del gobierno lo ha llamado hasta ahora para negociar, y dijo que tampoco cree que lo llamen. “Uno en política tiene olfato y yo olfateo que nadie me va a llamar”, comentó. Perrone elogió en diversas instancias al equipo económico del gobierno de Yamandú Orsi, pero hoy “ya no hay confianza”, afirmó, “porque el ministro [Gabriel Oddone] nos mintió”. El diputado cabildante sostuvo que el gobierno se comprometió a cerrar el capítulo tributario en el presupuesto y, sin embargo, “a los pocos días, en pleno diciembre, metió lo del Fonasa”, en referencia a los cambios en la devolución Fonasa que hicieron que entre 60.000 y 70.000 personas no perciban el dinero que antes recibían por este concepto.

En este contexto, además, la valoración de Perrone sobre los anuncios del gobierno con relación a la Rendición de Cuentas es “claramente negativa”, en particular lo que refiere a no aumentar el gasto respecto de lo previsto en el presupuesto. El diputado cabildante sostuvo que se precisa dinero para seguridad y para el control de las fronteras, y consideró que hay formas de aumentar el gasto “recortando excesos”.

“Yo tengo una lista para plantear de eliminación de gastos innecesarios que no le aportan nada al país”, aseguró Perrone. Entre estos, mencionó la eliminación de la Secretaría de Cambio Climático, “que no le aporta nada al país y es una agencia de viajes”, la eliminación de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, “que no le soluciona nada al país y es un reparto de cargos”, la eliminación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que “no tiene ningún sentido” porque “no es transparente”, la eliminación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y de la Secretaría de Derechos Humanos en Presidencia, la eliminación del comisionado parlamentario penitenciario y “recortar todas las ONG del Mides [Ministerio de Desarrollo Social]”. Además, CA propondrá aumentar 1.000 pesos mensuales a cada soldado (lo que calculan que tiene un costo de 825.000 dólares por mes) y que se apruebe el proyecto de prisión domiciliaria para los mayores de 65 años. También quiere que se establezca el IVA a la marihuana, reducir la flota de autos estatales, liberar la importación de combustible, “un recorte masivo de la publicidad estatal” y que se regule nuevamente el ingreso de funcionarios a las intendencias, porque el proyecto que se aprobó al respecto fue “la nada misma”. Tras esta larga lista de puntos para la negociación, Perrone comentó: “Ya demasiado he colaborado yo con el gobierno”.

Negociaciones abiertas con la Coalición Republicana

En este escenario, parece más probable que los dos votos que le faltan al FA para la aprobación en general del proyecto provengan de legisladores de la Coalición Republicana, como sucedió en el presupuesto.

La diputada frenteamplista Sierra dijo que se tendrán conversaciones con todos los partidos de la oposición ni bien se conozcan los contenidos concretos de la Rendición, tras la reunión que el oficialismo mantendrá con el equipo económico. Señaló que hay “un imaginario” en la gente de que “los primeros con los que va a hablar” el FA son los legisladores cabildantes, pero remarcó que el oficialismo tuvo “un excelente diálogo en el marco del presupuesto con Sebastián Andújar del Partido Nacional [PN], que además este año está presidiendo la Comisión de Hacienda”. “Con Andújar nosotros trabajamos muy bien en el presupuesto; de hecho, fue de los que votó en general a favor. Con Conrado Rodríguez en el Partido Colorado, también. Hay buenos articuladores en todos los partidos políticos y es una conversación que va a iniciar en las próximas semanas. No se va a hablar solo con un partido ni mucho menos”, aclaró Sierra.

Andújar, por su parte, dijo a la diaria que las puertas están abiertas para la negociación. Aseguró que comparte el objetivo del gobierno de no aumentar el gasto y también comparte las cuatro prioridades definidas, así como la necesidad de “atender políticas sociales” y “reforzar” recursos para ello, “porque hasta el día de hoy parecen insuficientes”. En ese marco, consideró que “no hay otro camino que un ajuste” y señaló que la reasignación podría ir por el lado de quitar recursos a “políticas que hoy no tienen resultados”, por ejemplo, vivienda o las obras de infraestructura. “Hasta ahora no hemos visto nada de vivienda. No hay nada claro con vivienda. Hay ministerios que tienen una dotación presupuestal que quizás sea innecesaria, como el Ministerio de Defensa, y bueno, hay que ver también si el plan de obras del Ministerio de Transporte vale la pena sostenerlo cuando la infraestructura medianamente se encuentra en buenas condiciones y hasta ahora el ministerio todavía no se ha encaminado a hacer efectivo ese plan que tenía, que requiere de muchos recursos”, señaló, con relación al proyecto de transporte metropolitano.

También consideró que otra posibilidad de recorte puede estar en “un montón de agencias en distintos ministerios que capaz que tienen que quedar por el camino”, como la Agencia de Vigilancia Sanitaria o la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano. “Yo creo que se crearon muchas cosas en el presupuesto nacional y quizás haya que ponerlas en pausa porque no se les pueden destinar los recursos que necesitan para funcionar”, evaluó.

Respecto de las negociaciones con el oficialismo, consideró que, pese al clima de crispación que ha caracterizado al vínculo entre el FA y la oposición en las últimas semanas, no cree que “los puentes estén detonados” y “siempre hay una posibilidad de intercambio”. Recordó que en la votación del presupuesto desde el PN entendieron que el gobierno tenía que tener su presupuesto por un tema de “responsabilidad institucional” y porque “no había grandes diferencias ni cuestiones refundacionales” en cuanto a lo que se venía haciendo en el período de gobierno anterior. “Entonces, vos no podés ser ciego ante esa situación, y creo que el partido tuvo una buena actitud. Me parece que ahora hay cuestiones que se pueden repetir”, valoró. Acotó que el PN también tendrá sus propias “reivindicaciones, ideas, y eso va a generar escenarios de intercambio”. “También todo va a ser resultado de la buena disposición que tenga el gobierno de intercambiar y de abrir las posibilidades de que la oposición colabore”, apuntó, “yo creo que esa posibilidad hoy está”. “Me parece que ahí el gobierno tiene que pensar bien cómo va a ser la conexión y el espacio de diálogo que tenga que abrir con la oposición”, indicó.

El debate en la interna del Frente Amplio

Durante la negociación presupuestal en 2025, si bien desde el FA algunos legisladores consideraron necesario obtener más recursos y recordaron la propuesta del PIT-CNT de gravar con el 1% al 1% más rico de la población, el tema no fue objeto de un debate en profundidad en la bancada oficialista.

Hoy el escenario es distinto al del año pasado. Por un lado, en términos económicos, el crecimiento fue menor al proyectado y esto no genera las condiciones para expandir el gasto, y por el otro, en términos políticos, el gobierno se encuentra en su peor momento en materia de índices de aprobación.

Los legisladores frenteamplistas consultados por la diaria coinciden en que es necesario dar “señales” a la base social de apoyo del oficialismo y a la ciudadanía en general, y entienden que la Rendición de Cuentas es una oportunidad para ello. No obstante, difieren en los mecanismos para dar esas señales.

Para el senador socialista Gustavo González, en esta Rendición de Cuentas “tiene que haber más dinero” y dijo que no cree que “haya mucho” para reasignar. “Me parece que no podemos seguir con esta situación”, “hay que llegar a cumplir a como dé lugar con el programa del FA”, sentenció. “Sin un Estado robusto y en una situación como la que estamos, podemos tener todos los números muy ordenados, pero la insatisfacción de la gente va a ser grande”, advirtió.

En términos concretos, señaló que, si bien está de acuerdo con las prioridades marcadas por el Ejecutivo, “no puede quedar afuera educación”, en línea con el planteo que hizo el senador colorado Robert Silva en diálogo con la diaria Radio el 1° de junio. En particular, González consideró que debe atenderse la situación de la Universidad de la República, que “se quejó bastante” y “habría que ver qué necesita”. El senador socialista afirmó que la educación “va a ser fundamental para el combate a la inseguridad también, porque el ejército de reserva del narcotráfico es la extrema pobreza, lamentablemente”, y hoy Uruguay tiene “un 40% de jóvenes que abandonan secundaria”. Además, valoró que debería haber mejoras para los jubilados. “Ahora, para eso hay que mover dinero”, insistió.

González consideró que el FA tiene que “tratar de dar señales importantes de resolución de los grandes problemas” y que no se puede “desatar el descontento que se dice que hay”, con “el problema económico”. Opinó que es necesario “revisar las medidas impositivas” y que el FA debe “escuchar” a “su base social” y en particular al movimiento sindical. Reiteró que está a favor del impuesto al 1%, pero acotó que si “no quieren hablar” de ese tributo, de todos modos “alguna reforma tributaria hay que hacer”, que no recaiga sobre los trabajadores. “Yo no dudo que el MEF está haciendo todos los esfuerzos posibles, pero el problema es el rumbo, cómo lo encaminamos esto desde el punto de vista económico”, remarcó. Sostuvo que en un contexto en el que “un porcentaje importante” de la oposición lleva adelante “una operación política que quiere desestabilizar al presidente de la República y que se genere una crisis política en el FA”, “tiene que haber señales”, para “fortalecer al FA y al gobierno”, que es algo “fundamental”.

Sobre este tema se conversó en la reunión que mantuvieron los senadores frenteamplistas con el presidente Orsi el lunes, señaló González. Y Orsi, si bien no quiso “adelantar opinión” respecto de la cuestión de las señales en la Rendición de Cuentas, dijo que lo iba a estudiar con Oddone. “Los senadores dijimos que necesitamos tener señales importantes para la población y que tienen que ver con temas económicos. En eso hay acuerdo y yo creo que lo desea todo el mundo”, afirmó el legislador socialista.

Para el senador del Partido Comunista Óscar Andrade, la cuestión debe ubicarse “más en la necesidad de fortalecer políticas que en este panorama del malestar en las encuestas”. En este marco, es necesario no dejar “ninguna herramienta fuera de la caja”, incluida la impositiva, dijo a la diaria. Andrade acotó que “es debatible si la magnitud de los recursos” asignados en el presupuesto fue “suficiente, dado lo grave de la situación de desigualdad y vulneración de derechos, particularmente en los hogares con niños y adolescentes”.

Sierra, del Movimiento de Participación Popular (MPP), coincidió en que es necesario dar señales en este contexto, y también en que sería deseable aumentar el gasto más de lo anunciado, pero estimó que esto podría lograrse por el lado de la reasignación.

En la reunión de coordinación por la Rendición de Cuentas que mantuvieron el jueves los diputados frenteamplistas no se abordó la cuestión impositiva. “Yo creo que esa discusión la tendremos con el MEF cuando nos reunamos con ellos. Por lo que intuyo, no va a ser un tema central ni va a ser un tema que esté sobre la mesa. De hecho, Oddone ya ha manifestado públicamente que no va a haber modificaciones”, señaló Sierra.

De todos modos, aseguró que “sin dudas” hay “señales que son importantes de dar” en este contexto, aunque no tiene claro “cuáles van a ser o cuáles de nosotros daremos la lucha en Diputados para que sean”. “No creo que vayan por el lado impositivo, de hecho, estoy casi segura de que no, por lo que ya se ha manifestado públicamente, pero creo que hay otras cosas que pueden hacerse”, afirmó.

Dijo que “obviamente” no le “gustaría una Rendición de Cuentas gasto cero” y “capaz que son peleas que tenemos que dar también, creo que va a ir por ahí”. En lugar de proponer nuevos impuestos, consideró “más viable” pensar en reasignaciones, pero de un monto “un poco” mayor que el previsto. “Señales hay que dar, por el contexto en el que estamos, sin dudas. Tendremos que discutir”, insistió.

En relación con las señales, el diputado del MPP Mariano Tucci advirtió que “el gobierno tiene una hoja de ruta trazada desde el inicio de la administración que, más allá de los humores, se tiene que respetar, porque en definitiva eso habla de la responsabilidad del gobierno nacional”. “Hay cosas que no se pueden tocar demasiado porque la responsabilidad fiscal es parte de los compromisos asumidos”, remarcó, y agregó que, en su opinión, “esa hoja de ruta que está marcada, delimitada y comprometida no debería tener variaciones demasiado fuertes”. Sobre el debate impositivo, evaluó que la propuesta del 1% debe discutirse a la interna del FA, “pero el gobierno ha determinado con mucha claridad a través del presidente y a través del ministro de Economía que no hay más espacio para nuevos tributos”.

A propósito de las negociaciones por la Rendición de Cuentas, aseguró que se abordarán “en los mismos términos que hicimos con el presupuesto quinquenal, con la mano tendida, abiertos a discutir, tanto con la oposición como dentro del FA”.