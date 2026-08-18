Tabaré Aguerre respaldó el impulso al riego: “Uruguay puede triplicar la producción de maíz y duplicar la de soja”

El referente de la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego dijo en el Parlamento que el gobierno pretende promover “la inversión privada” y no una “inversión pública” que “sea usufructuada por los empresarios”.

La Comisión de Ganadería del Senado recibió el jueves a una delegación de la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego (Ceiar), encabezada por el exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Tabaré Aguerre. Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que tuvo acceso la diaria, Aguerre dijo que el plan de riego supone “una oportunidad estratégica” para el país, ya que apunta a “transformar estructuralmente una parte significativa de la producción agropecuaria, reducir las vulnerabilidades climáticas y generar crecimiento económico sostenido”.

En cuanto al diagnóstico, señaló que el 75% de las exportaciones “son de origen agropecuario” y puntualizó que en 1,6 millones de hectáreas de secano –principalmente, soja, maíz, sorgo y girasol– solo hay bajo riego unas 70.000 hectáreas de cultivos de verano. Y adelantó: “Estimamos la posibilidad de escalar 300.000 hectáreas regadas por distintas vertientes, analizando suelos disponibles, topografía, tecnología y localización geográfica”.

“Cuando uno sale al mundo y cuenta que vive en un país donde caen 1.400 milímetros de lluvia por año, le dicen que es una maravilla, pero el problema es que esos 1.400 milímetros no están bien distribuidos”, apuntó Aguerre. Agregó que “entre un 60% y un 65% de esa agua cumple una función ambiental y ecológica”, pero “el 35% escurre” y se aprovecha apenas “el 5% de esa agua que escurre”.

Según el exministro, “Uruguay puede triplicar la producción de maíz y puede duplicar la producción de soja poniéndoles riego a los cultivos”. En ese sentido, mencionó que, como primer punto, se decidió avanzar en “un programa de fomento de riego multipredial”. Explicó que uno de los motivos para tomar este rumbo es que el “represamiento individual deja relegado de la posibilidad de riego a todo aquel productor que no tenga escala para hacer su propia obra o que no tenga escala ni aptitud topográfica como para poder embalsar”.

Aguerre indicó que la Ley de Riego (19.553) ya creó algunos instrumentos para “promover” una “visión multipredial”, aunque admitió que tomar ese rumbo “tiene sus complejidades”. Mencionó que “en un esquema multipredial puede haber un interesado en invertir en agua, un propietario del lugar donde va a salir el embalse de riego y un usuario del agua, que puede ser propietario o arrendatario de la tierra que cultiva”.

Posibles proyectos y el riego como negocio

“Está cantado que, si algún día se desarrolla el riego, es natural que ahí haya un interés privado fuerte para hacerlo”, resaltó Aguerre, en otro pasaje de la sesión, en referencia al río San Salvador y posibles planes piloto. “En la cuenca del río San Salvador se estudiaron 11 represas”, apuntó.

Según Aguerre, todo este tipo de iniciativas “requiere que las apoyemos, pero promoviendo la inversión privada y no haciendo una inversión pública para que posteriormente sea usufructuada por los empresarios”. “El Programa de Fomento de Riego Multipredial parte de la base de que existe un negocio, una actividad con rentabilidad potencial, entre el que invierte almacenando agua y el que adquiere un servicio de riego para regar sus cultivos”, señaló.

“Entonces, generemos la posibilidad de abrir las ventanas y recibir creatividad, inversión y know how de agentes originalmente no agropecuarios”, apuntó. Agregó que “el objetivo de la política es que se riegue y el objetivo de la política es que el agua sea tan barata como para mantener un mínimo de tasa interna de retorno que haga atractiva la inversión”.

El exministro de Ganadería informó que, en ese marco, se prevé “exonerar de los distintos tipos de impuesto a la renta a los arrendamientos o servidumbres otorgadas en las superficies donde se asienta el lago”. Aguerre también se detuvo en el rol de la energía en la ejecución del riego: “Este es un tema central y que seguramente nos va a llevar a tener que analizar otras cosas.

En cuanto a los planes piloto, Aguerre comentó que “también hay un viejo proyecto que viene de la década de 1960, de Palo a Pique, en Treinta y Tres, del que se sigue hablando y sobre el que se hicieron consultorías que siguen dando las mismas conclusiones”. “La lógica que hay atrás de todo este impulso tiene que ver con la promoción de un negocio que tiene que existir; no se trata de plantear proyectos”, añadió.

Por último, señaló que también hay otros dos proyectos vinculados a la lechería en el predio de colonización La Casilla, que “es una cooperativa” y donde en 2016 se impulsaron “estrategias asociativas de agua para la producción”. “El propósito no es producir maíz para exportarlo al mundo y competir con Iowa [Estados Unidos], Argentina o Ucrania, porque nosotros, en una lógica de valor agregado, tenemos la estrella de la cadena productiva, que son la carne y la leche”, concluyó.