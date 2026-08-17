Alejandro Sánchez: “Si Lacalle Pou es candidato, le vamos a ganar porque va a haber un buen gobierno”

El secretario de Presidencia sostuvo que en 2029 el gobierno del Frente Amplio “va a poder mostrar que en cinco años cumplió con sus compromisos con la ciudadanía”.

Este lunes, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, estuvo en el programa Desayunos Informales de Canal 12, donde al final le preguntaron si le gustaría ser candidato a presidente en 2029. Contestó que no sabe y que, si se miran las encuestas, no es de las personas “más conocidas del gobierno del Frente Amplio” (FA). “O sea que no sé lo que va a pasar en el futuro. Yo voy a estar donde los frenteamplistas me digan que tenga que estar. Hasta ahí llego”, señaló.

Luego, le señalaron que ganarle al expresidente Luis Lacalle Pou, que eventualmente sería candidato, no es fácil, y Sánchez contestó: “Le vamos a ganar a Lacalle Pou. Si Lacalle Pou es candidato, le vamos a ganar, estoy convencido. Porque va a haber un buen gobierno, que va a poder mostrar que en cinco años cumplió con sus compromisos con la ciudadanía, y seguramente el FA tenga una muy buena candidata o candidato para proponer, con ideas que superen los problemas de Uruguay que tengamos en 2029”, señaló.

Por último, el jerarca subrayó que en este mundo con inteligencia artificial, “donde todos los días cambia, pensar qué va a pasar en 2029 es muy difícil”.