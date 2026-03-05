En un momento de balance del primer año de gestión de Yamandú Orsi, vuelven a estar sobre la mesa algunas promesas. Una de ellas tiene que ver con la incorporación de 25.000 hectáreas por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) durante el quinquenio. En ese sentido, y con el foco puesto en la lechería, se llevó adelante la compra de las 4.404 hectáreas donde funcionaba la estancia María Dolores, en Florida. Esa adquisición, que implicó el pago de 32,5 millones de dólares, fue causa de una polémica que se extendió por varios meses.

Si bien los focos estuvieron en María Dolores, fueron 9.232 las hectáreas totales que escrituró en 2025 el INC. Según se detalló desde el instituto, en ese proceso se vieron implicadas las regionales de Florida, Lavalleja, Maldonado, Canelones, Tacuarembó, Paysandú, Artigas y San José. Este escenario significó durante el primer año de gobierno un desembolso de más de 49 millones de dólares.

En total, el organismo dispone de más de 547.000 hectáreas. Algo menos de 388.000 son de su propiedad (71%), mientras que más de 195.000 son de los colonos (29%). En cuanto a modalidades de trabajo, más de 357.000 hectáreas están en manos del formato unidades de producción familiares (UPF) y más de 130.000 hectáreas tienen que ver con unidades de producción asociativas (UPA).

En este contexto, la diaria pudo confirmar con el presidente del INC, Alejandro Henry, que ya está todo dado para hacer la primera compra de 2026. En concreto, se trata de 900 hectáreas que serán escrituradas el próximo 16 de marzo, ubicadas en la zona próxima a la colonia Miguel Rubino, en Paysandú. Se desembolsará unos 2,5 millones de dólares, lo que representa un estimado por hectárea que supera los 2.700 dólares.

El área tiene como referencia el poblado Cuchilla del Fuego, ubicado unos 70 kilómetros al noreste de Guichón y unos 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Paysandú. Consultado sobre las tierras, Henry indicó que entiende que se trata de un campo que se ha “comprado muy barato”, tras un proceso de negociación que comenzó en 2025. “Son campos agrícola-ganaderos de buen uso, son campos buenos”, evaluó también el jerarca.

Sobre cuál será su destino, adelantó que se “seguirá la línea de proyectos asociativos para pequeños productores” iniciada con la compra de María Dolores. “El proyecto está en estudio [con relación a qué tipo de producción se desarrollará], pero el lineamiento va a seguir por el rumbo que venimos tomando, con priorización de mujeres y jóvenes, como dice el plan estratégico”, concluyó al respecto Henry.

Las otras líneas de trabajo

Con esta adquisición como punto de partida, el presidente del INC reconoció el interés prioritario del organismo en avanzar en tierras que se ubiquen en Canelones, Florida o Lavalleja. Según detalló, el objetivo es “reforzar la inversión hecha en María Dolores”, comprando hectáreas que terminen sirviendo como un respaldo complementario para “muchos pequeños productores” que necesitan “seguir redimensionando las áreas” de trabajo lechero por medio de acceso a forraje. Se trata de una inversión que está a “estudio” y que podrá completarse este año o en 2027.

En Canelones ya se avanza en un proyecto, aunque no tiene que ver con la lechería. Henry detalló que en otra de las líneas de trabajo se “apunta a los ovinos”, en busca de generar un “campo de recría”. Por el momento hay conversaciones al respecto con un “número muy importante de productores” pequeños de ovinos, alrededor de 200.

Para la concreción de la idea, está sobre la mesa alguna posibilidad de compra por parte del INC, pero también está “avanzado” el acceso a algunos campos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en comodato.

Algunos movimientos en María Dolores

Por el momento, lo que se logró concretar en el predio de la exestancia María Dolores es un banco de forraje que es responsabilidad de cinco gremiales lecheras: la Sociedad de Productores de Leche de Florida, la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón, la Sociedad de Productores de Leche de Villa Rodríguez, la Sociedad de Fomento Rural de Colonia Treinta y Tres Orientales y la Asociación Nacional de Productores de Leche.

Hasta el momento, la inversión de las gremiales –entre el maíz de primera y el de segunda– se estima en 800.000 dólares. Esto se divide en 650.000 dólares en inversiones e insumos, más la estimación de siembra de unos 150.000 dólares. Según lo informado por el INC, el maíz de primera fue sembrado en 663 hectáreas, de las cuales 450 están bajo riego. El maíz de segunda, en tanto, fue plantado en 540 hectáreas.

En estas horas ya se está haciendo la cosecha de las mencionadas plantaciones y se está distribuyendo el forraje entre distintas gremiales. Paralelamente, el INC se encuentra “negociando” con ellas “un proyecto de más largo plazo”. Henry puntualizó que dentro de estas conversaciones se está poniendo sobre la mesa la “mejora de la potencialidad del sistema de riego”.

Si bien no tiene que ver directamente con el objetivo del INC, otra de las iniciativas que han estado en la agenda del organismo en las últimas horas es la posibilidad de instalar en el casco de estancia una sede de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC). Esta propuesta fue impulsada en primera instancia por dos dirigentes nacionalistas de Florida, el diputado Álvaro Rodríguez Hunter y el intendente Carlos Enciso, y tomó fuerza cuando en la ley de presupuesto se destinaron fondos (diez millones de pesos anuales) para crear una sede en ese departamento.

El pasado martes, autoridades del INC se reunieron con autoridades de la UTEC. Henry valoró las “conversaciones” y adelantó que en algunos días habrá una nueva instancia, posiblemente en el propio predio, con la presencia de autoridades departamentales. “Le estamos poniendo todo el calor para que salga; más allá de que lo lleve adelante la UTEC, tenemos todo el apoyo de la ciencia para llevar adelante los mejores proyectos”, destacó el jerarca.