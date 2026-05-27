Rendición de Cuentas: documento interno del MEF establece que no habrá “incrementos netos” y fija criterios para revisar gastos

La Contaduría General de la Nación presentó a los diferentes incisos un conjunto de lineamientos para “reducir, eliminar o reformular” gastos; según el subsecretario Vallcorba, el objetivo está en “mantener la estrategia de consolidación fiscal” y “blindar” las prioridades del gobierno.

La elaboración del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, el primero de la actual administración, empieza a ocupar un lugar cada vez más central en la agenda del Poder Ejecutivo. El texto tiene que ser enviado al Parlamento antes del 30 de junio.

El pasado lunes, el presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió con el ministro de Economía, Gabriel Oddone, el ministro del Interior, Carlos Negro, y el ministro de Trabajo, Juan Castillo, con la mira puesta en la instancia presupuestal. Desde el entorno del mandatario señalaron a la diaria que en estas horas en la Torre Ejecutiva hay pretensiones de “armonizar” el armado del proyecto marcando las “prioridades de gobierno”.

Este martes, Orsi reconoció en rueda de prensa que dentro del Poder Ejecutivo se está “peleando” para “encontrar unos recursos más” y que, de este modo, la Rendición de Cuentas no sea de “gasto cero”. El presidente puntualizó que la infancia, la seguridad y la situación de calle “son las prioridades en este momento”. Con ese escenario, el mandatario encabezará este miércoles un nuevo Consejo de Ministros, que de todos modos no tendrá “agenda” y la discusión será “libre”.

Si bien cada ministerio es responsable de profundizar en sus necesidades presupuestales, el proceso se centraliza en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que es el encargado del diseño general de la Rendición de Cuentas. En ese sentido, en la noche del lunes, el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, profundizó en un comité de base del Frente Amplio (FA) sobre cómo llega el gobierno a este momento de definición presupuestal.

Déficit fiscal y Rendición de Cuentas

Una veintena de militantes se hicieron presentes sobre las 20.00 de este lunes en el comité García Lorca –perteneciente a la Coordinadora C–, ubicado en la calle Colorado, en el barrio Jacinto Vera. Allí, luego de dejar claro el contexto de “incertidumbre” que marca el escenario mundial y anunciar que intentaría hablar “para que se entienda”, Vallocorba dijo que el déficit fiscal “empieza a ser un problema” cuando quienes prestan dinero “empiezan a sospechar” que hay menos posibilidades de “devolver la plata” y, por tanto, suben los intereses.

En ese contexto, afirmó que “hablar de tener un déficit controlado es una política absolutamente de izquierda”, ya que implica gastar “menos en intereses y, por lo tanto, tener más plata para destinar a las prioridades que como gobierno de izquierda tenemos”. Luego de un primer año en el que se trató de “ordenar” esa situación fiscal, con un déficit “bastante mayor” al que se esperaba, Vallcorba destacó que se aprobó un presupuesto quinquenal con una estrategia que preveía “consolidar la situación fiscal”, pero sin un “ajuste por el lado del gasto”.

Recordó que lo que se estimaba inicialmente era un “aumento de ingresos” cercano a 1.200 millones de dólares, a través de los cambios tributarios aprobados en el presupuesto quinquenal. “Ese presupuesto partía de la base de que la economía uruguaya iba a tener niveles de crecimiento mayores a los que estamos teniendo, a los que tuvimos en 2025, a los que vamos a tener en 2026 y un poquito menos a lo que estamos estimando con respecto a 2027”, reconoció, de todos modos, el subsecretario del MEF.

Dicho esto, Vallcorba dijo que la clave estará en lograr, a través de la Rendición de Cuentas, “blindar los gastos prioritarios del gobierno” y, “al mismo tiempo, mantener la estrategia de consolidación” fiscal definida en el presupuesto. El jerarca remarcó que las “discusiones” en el Poder Ejecutivo se están dando en ese “marco” y, en la misma línea que Orsi, comentó ante los militantes del comité que las prioridades del gobierno son la infancia, la seguridad y la situación de calle.

Los lineamientos de la Rendición

Tanto el comentario general de Orsi como la profundización realizada por Vallcorba están en sintonía con los “lineamientos para la elaboración del proyecto de ley de Rendición de Cuentas 2026”, establecidos por el gobierno en un documento interno, al que accedió la diaria. En ese documento, que lleva la firma de la contadora general de la Nación, Adriana Arosteguiberry, se detalla que el aspecto central en la instancia presupuestal será la “coherencia con los compromisos del programa de gobierno y la evolución del contexto económico y social”.

En ese sentido, se plantea que, con el norte del “cumplimiento de las metas fiscales asumidas”, el proceso de elaboración de la Rendición de Cuentas “se orientará a la eficiencia en el uso de los recursos y fomentará su reasignación hacia aquellas políticas con mayor impacto en el bienestar de la población”. Dentro de los “principios rectores” establecidos, el documento establece que “la formulación de la presente Rendición de Cuentas no prevé incrementos netos en el nivel de crédito presupuestal en las propuestas presentadas por los incisos”.

En el documento se señala que las posibilidades de financiación serán “mediante reasignaciones internas de crédito, asegurando que toda iniciativa se financie dentro de los márgenes existentes”. Pasando aún más al detalle, se apunta que los incisos deberán presentar su propuesta “bajo el criterio de costo cero, financiándose mediante la reducción, eliminación o reformulación de otros gastos dentro del propio inciso”.

También se señala que “se promoverá el rediseño y la reformulación de programas existentes”, orientando el gasto hacia “aquellas intervenciones con mayor impacto económico y social, considerando la evidencia disponible sobre su desempeño”. De este modo, se les solicita a los incisos “presentar sus propuestas ordenadas según su prioridad estratégica, identificando aquellas que consideren imprescindibles para el cumplimiento de sus cometidos sustantivos”.

Con respecto a la revisión del gasto en los incisos, se establece como criterio no solo “los resultados” y el “impacto económico y social”, sino también “la existencia de superposiciones o duplicaciones” y “la eficiencia en la utilización de los recursos asignados”. Se hace referencia, además, al espacio que ocupan los “gastos de funcionamientos”, sobre los cuales se menciona que se debe apostar a su “optimización”.

Otro de los puntos abordados en el documento son las inversiones, para las cuales se dispone que se “priorizarán aquellos proyectos que contribuyan de forma más directa al cumplimiento de los objetivos de política pública”. En ese sentido, se deja claro que se “deberá revisar la cartera vigente, identificando posibles ajustes o reformulaciones”.

Las primeras críticas

Frente a la posibilidad de una Rendición de Cuentas con gasto cero, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) fue la primera en pronunciarse en contra. A través de un comunicado, este lunes, COFE advirtió sobre que “el objetivo del gobierno no parece ser fortalecer las políticas públicas ni mejorar la atención a la población”, sino más bien que “sus números cierren a cualquier costo”.

El presidente de COFE, Martín Pereira, dijo a la diaria que, más que “gasto cero”, lo que se da en los hechos es “un ajuste” como consecuencia de que se tendrá en cuenta la ejecución del primer año para definir los recursos generales para el próximo.

A nivel de los funcionarios públicos, Pereira destacó que “cada vez se achica más la plantilla”, y sostuvo que con estos lineamientos “el Poder Ejecutivo termina reafirmando el decreto de vacantes”, que establecía el llenado de una cada tres en el Estado y que fue derogado semanas atrás por el actual gobierno. En conclusión, el presidente de COFE afirmó que, en lugar de “ahorrar”, como se propone, se está dando lugar a “dejar de brindar servicios” o, en definitiva, a “gastar más”, cayendo en servicios tercerizados.

El 1% y “transformar la realidad”

Por otra parte, Vallcorba se refirió en el comité García Lorca a la propuesta del PIT-CNT de gravar al 1% más rico para mitigar la pobreza infantil, que tiene el apoyo de algunos sectores del FA. El jerarca dijo que esto terminaría alcanzando a los “activos financieros de residentes”, que “esencialmente” son personas que no son uruguayas, sino argentinas, las cuales, si son gravadas, “de manera instantánea van a sacar esa plata y la van a llevar a otro lugar”. Por eso, Vallcorba aseguró que para implementar este tipo de medida sería necesaria una “coordinación a nivel global”, como sucedió con el impuesto mínimo global.

“Tenemos que evitar la discusión que no tiene en cuenta la capacidad que efectivamente nosotros tenemos de transformar la realidad”, manifestó el subsecretario del MEF. “Si estamos todo el tiempo discutiendo impuestos como gobierno, lo único que estamos generando es incertidumbre tributaria, porque la gente que tiene que tomar una decisión de inversión no sabe cuál va a ser el tratamiento tributario que va a tener dentro de un año”, señaló Vallcorba, sobre el final de su exposición. “Como gobierno, si seguimos queriendo discutir permanentemente estas cosas, lo que estamos haciendo es pegarnos un tiro en los pies”, sintetizó.