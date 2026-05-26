Orsi dijo que están “peleando” para “encontrar unos recursos más” y que la Rendición de Cuentas no sea de gasto cero

El presidente Yamandú Orsi participó este martes en una ceremonia en la Escuela Naval, y en ese marco se refirió en rueda de prensa, entre otros temas de coyuntura, al proyecto de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo debe remitir al Parlamento antes del 30 de junio. El miércoles habrá sesión del Consejo de Ministros para discutir los contenidos de la iniciativa, y con el mismo propósito Orsi tuvo una reunión el lunes con los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y del Interior, Carlos Negro. Este martes habrá más reuniones del primer mandatario con los secretarios de Estado. Infancia, seguridad y situación de calle son “las prioridades en este momento”, señaló este martes el presidente.

Orsi dijo que están “peleando” para que la Rendición de Cuentas no sea de gasto cero, y aseguró que “la idea es encontrar unos recursos más, que algo se puede conseguir”. “Se precisan recursos. Esto funciona siempre así: los ministros que no son el ministro de Economía piden recursos; el ministro de Economía tiene que buscar la forma de cumplir con eso a lo que nos habíamos comprometido y ver qué oportunidades hay de futuro”, señaló.

Afirmó que se buscará “reasignar recursos” y “rascar algún fondo más, buscar algún recurso más”. De todos modos, indicó que “no es solo un tema de plata”, sino también de “hacer mejor las cosas y racionalizar lo que tenemos”. “Yo creo que, más que nada, lo que hay que tener es la elasticidad de permitir dentro del propio Estado que lo que no está acá puede venir para acá, y tener claro cuáles son las prioridades”, señaló.

Además, el presidente ratificó el respaldo a sus ministros: “Por supuesto”, enfatizó. Evaluó que “es una deducción un tanto forzada decir que si tú cambias a este y a este otro, no se muere más nadie [en situación de calle]”. En materia de seguridad pública, consideró que “hay que seguir trabajando” y que “es un tema preocupante en Uruguay desde hace años”.

En cuanto a la reciente muerte de una persona en situación de calle, Orsi dijo que se trata de “una muy triste noticia” y consideró que el problema es que el “radar” del Estado “no lo vio”. “Hay algunos que se escapan o que se nos escapan, no porque se vayan, sino porque no los vemos. Bueno, eso es lo que hay que mejorar”, consideró. Insistió en que el objetivo debe ser “mejorar lo que tenemos” con relación a una “realidad que no es nueva, pero que ha ido creciendo a lo largo de los años” y que “obliga a trabajar muy distinto a lo que trabajamos hasta ahora”.

Finalmente, sobre las críticas de la oposición, Orsi comentó que “nunca debemos caer en aquello de que 'a este gobierno ni un vaso de agua'”. “Capaz que si seguimos así, podemos terminar en esos lugares que en el mundo no han dado buenos resultados. Uruguay tiene la gran virtud de que siempre hay una mano tendida”, afirmó.