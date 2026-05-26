“Tiempo de sus vidas por el bien de todos”: el complejo municipal Sacude eligió a sus autoridades vecinales

Cuando se acercan las 19.00 del viernes –la hora límite para emitir el voto–, por la puerta principal del complejo Sacude, en Casavalle, no para de entrar y salir gente. Afuera el clima casi invernal, que mezcla el frío, la lluvia fina y una brisa húmeda, suspende cualquier tipo de actividad al aire libre como las que habitualmente se llevan adelante en su gimnasio abierto.

Adentro, en la sala de musculación una mujer usa una de las bicicletas fijas, un hombre ocupa el banco de pecho y otro se dedica a sus brazos con pesas individuales mientras el profesor a cargo habla con orgullo de los corredores y gimnastas que van todos los días por allí y participan con frecuencia en maratones y torneos locales.

El Sacude, un proyecto comunitario cogestionado entre la Intendencia de Montevideo (IM) y los vecinos del barrio, cumplió 15 años en 2025 y “tiene la particularidad de que siempre está lleno”, apunta Rodolfo Noguez, coordinador del complejo por la IM, en diálogo con la diaria. “Los vecinos sienten que es parte de su hogar, y por eso ves mucha gente transitando por todos lados. Algunos vienen a hacer actividades y hay otros que no están haciendo nada o vienen a tomar mate, a pasar el rato y encontrarse. Así es como se construye la comunidad, que es la que define lo que pasa dentro del Sacude”, explica.

Elecciones en el complejo Sacude. Foto: Alessandro Maradei

En el gimnasio cerrado es el turno del vóleibol para adolescentes y en las gradas hay otros jóvenes en encendida charla. En el otro extremo del edificio, dispuesto como un living con una amplia biblioteca y cómodos sillones, la calefacción rodea a un grupo de adultos y personas mayores alrededor del evento más importante de la jornada: las elecciones vecinales de la comisión de cogestión del Sacude.

Desde su fundación, uno de los pilares del complejo es la participación de los vecinos en todas sus decisiones. Con ese objetivo, cada dos años votan a los representantes en las tres áreas principales que refleja su nombre (Salud, Cultura y Deporte) para integrarse al equipo de gestión del Sacude que completan los tres coordinadores por área y el coordinador general de la IM, un representante de la Asociación Amigos del Complejo Sacude y un representante del Municipio D.

“Salud, Cultura y Deporte siguen siendo áreas importantes que tienen sus propias comisiones, aunque hoy por hoy estamos resignificando esa tríada, teniendo en cuenta cómo ha cambiado el funcionamiento del complejo y todas las actividades que lo atraviesan”, cuenta Mayda Burjel, responsable de comunicación de la IM. “Yo empecé acá en 2013. Cuando entré ni hablaba, era muy tímida. Siento que es un lugar que te hace crecer como persona, te enseña a vincularte con otro y construir, en el entendido de que sos parte de una sociedad”, admite.

“Yo vengo para apoyar a mi madre, que ha hecho un esfuerzo muy grande por venir acá e involucrarse en la parte de la policlínica”, dice Karen, una de las últimas votantes de la tarde, luego de cumplir con su participación en una urna ubicada cerca de la puerta de entrada. “Ella está acá prácticamente el día entero para el que lo necesite, por eso este voto es una manera de apoyarla a ella”, asegura, y recuerda cuando “esto era solo un salón comunal” y el barrio se llamaba Instrucciones: “Ha cambiado muchísimo y para bien”.

Efraín Cabrera es uno de los candidatos por la Comisión de Deporte. En los minutos previos al escrutinio, se dispone a barajar las cartas de una partida de truco con otros tres vecinos, que interrumpirá brevemente para conversar con la diaria. “El deporte es esencial para los gurises. Algunos vienen a jugar al básquetbol o al fútbol, pero hay otra cantidad que vienen a hacer gimnasia”, relata. “Pero también los adultos mayores vienen a hacer deporte”, remarca, y se explaya sobre el éxito del _newcome_, una variante del vóleibol algo más amable, que permite atrapar y lanzar la pelota con las dos manos. “En lo personal, me gustaría hacer más campeonatos de truco”, agrega el candidato antes de seguir con la partida inconclusa.

Foto: Alessandro Maradei

“A mí el Sacude me cambió la vida, me salvó”, cuenta Paola Palavecino, otra de las candidatas para la Comisión de Deporte. “Por eso quiero seguir ayudando y fomentando los espacios que fueron fundamentales para mí”, dice.

A las 19.00, con el cierre de la mesa electoral, la planilla suma 258 votantes. Cristina Silva, referente de la comunidad y del espacio Huertas del Sacude, califica de “buena” la participación de este año: “Hemos mantenido el promedio de siempre. A pesar del día feo, la gente ha venido y estamos conformes”, subraya. El otro delegado de mesa, vinculado al complejo desde antes de su fundación, explica: “Haber mantenido esta representación de los vecinos durante tanto tiempo es muy importante. Aunque cambien gobiernos y autoridades de la intendencia, esto nos permite tomar decisiones a la par y plantear nuestras inquietudes para seguir mejorando”.

“No hay que perder de vista que las personas que van a ocupar estos lugares, dedican tiempo de sus vidas por el bien de todos”, argumenta Alejandra Silva, otra de las referentes del complejo. “Muchas veces, por vivir por acá, en una zona catalogada como roja, cargás con un estigma que hace todo más complicado. Por eso nos parece clave poder demostrar que los vecinos que vivimos de este lado también aportamos cosas importantes a la sociedad y que, a pesar de que en muchos lugares no te dan trabajo por tener este origen, pudimos sacar adelante el Sacude, que fue un antes y después para nosotros”.

Con las boletas de votación escrutadas, tres pizarrones ubicados en la biblioteca sirven para sumar las simpatías de los candidatos. En las sillas y sillones dispuestos alrededor, los usuarios del complejo forman una platea que escucha atenta a la funcionaria encargada de cantar cada uno de los votos. La escena tiene aplausos repartidos de igual manera entre los más y menos favorecidos, bromas fugaces y los nervios de cualquier acto eleccionario. Finalmente, resultan ganadoras Mariana Melo por Salud (118 votos), Ana María Pereira por Cultura (159 votos) y Paola Palavecino por Deporte (90 votos).