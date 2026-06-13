Diputado denunció amenazas en su contra por parte de bancada del FA y la desafió a aplicar artículo que prevé su suspensión

“Acá los espero: si tanta valentía y tanto coraje tienen, vayan por el mecanismo del artículo 115 de la Constitución”, afirmó Juan Martín Rodríguez, en un video en el que acusa que la fuerza política tomó la “decisión premeditada” de intentar censurarlo.

El diputado del Partido Nacional (PN), Juan Martín Rodríguez, denunció ser objeto de “amenazas” por parte de la bancada parlamentaria del Frente Amplio (FA) y desafió a sus integrantes a que utilicen el artículo 115 de la Constitución –que dispone mecanismos de corrección y suspensión de un legislador por desórdenes de conducta– en su contra.

En un video que publicó en su cuenta de X este viernes por la tarde, el diputado nacionalista enmarcó las presuntas amenazas como parte de una “decisión premeditada” por parte del FA que busca censurarlo, y así “ocultar y tapar sus errores propios”. El legislador cargó no solo contra los integrantes de la fuerza política en el Parlamento, sino que incluyó a su presidente, Fernando Pereira, en sus acusaciones.

Las intervenciones de Rodríguez en el Parlamento en las últimas semanas han sido objeto de críticas: este miércoles, mientras la Cámara de Diputados discutía la posible conformación de la comisión investigadora de la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) desde 2015 a la fecha –algo que finalmente no sucedió–, el legislador exclamó: “Lo que hoy siente todo el pueblo uruguayo es vergüenza, ¡vergüenza del presidente de la República!”, en referencia a la polémica de la semana pasada de Yamandú Orsi y su camioneta Hyundai, algo que forzó al presidente de la cámara y su correligionario, Rodrigo Goñi, a suspender momentáneamente la sesión.

Asimismo, y durante la comparecencia de las autoridades de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la cámara baja la semana anterior, Rodríguez se refirió repetidamente a dicho organismo como “Junta de Opacidad y Falta de Ética Pública”. La ironía le valió la crítica del diputado del FA, y también integrante de la comisión Mariano Tucci, que en rueda de prensa expresó su molestia con la “actitud destemplada” de Rodríguez y dijo que solicitó una reunión con Goñi, ya que entiende que hay límites “que no se pueden exceder”.

“Han querido colocarnos una especie de mordaza, de censurarnos”, denunció Rodríguez desde su banca en la cámara baja, que aseveró: “Con este legislador no van a poder; les vamos a seguir diciendo esas verdades que tanto les duelen”. “Acá los espero: si tanta valentía y tanto coraje tienen, vayan por el mecanismo del artículo 115 de la Constitución”, afirmó, al tiempo que levantaba una copia impresa de la Carta Magna con su mano derecha. Y sentenció: “Con la verdad, no ofendo ni temo. Ni me callo, ni me voy”.