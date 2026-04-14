Estaba previsto que las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y del Instituto Nacional de la Leche (Inale) visitaran este lunes la comisión investigadora de la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC). Efectivamente, estuvieron presentes en el anexo del Palacio Legislativo el presidente del Inale, Ricardo de Izaguirre, y el subsecretario del MGAP, Matías Carámbula. La gran ausencia, sin embargo, fue la del ministro Alfredo Fratti.

Según supo la diaria, la ausencia de Fratti se comunicó a los integrantes de la comisión a última hora del domingo y causó molestia en la oposición. De hecho, este lunes la comisión aprobó por unanimidad la convocatoria al ministro. “Hasta el viernes teníamos la confirmación del ministro, pero, por público conocimiento, tuvo que acompañar al presidente de la República a la inauguración de unas obras en Cerro Largo”, señaló a la diaria el presidente de la comisión, el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir.

“Me sorprende todo esto. ¿Acaso no sabían que el presidente iba a estar allí hace un mes o por lo menos dos semanas? Este tipo de inauguraciones no son eventos que surgen de un día para el otro en la agencia presidencial”, afirmó, por su parte, el vicepresidente de la comisión, el diputado colorado Carlos Rydström, en diálogo con la diaria.

“Todos hicimos el reclamo porque Fratti estaba en una actividad que no tenía nada que ver con la gestión del ministerio y entendemos que para la investigadora de María Dolores es un punto importante”, dijo a la diaria el diputado cabildante Álvaro Perrone.

Perrone comentó que este lunes preguntó en la comisión “cuál era la relación de Fratti –si es que había algún tipo de relación– con [Alberto] González, el dueño del frigorífico de Las Piedras que era el promitente comprador de María Dolores”. El diputado cabildante considera que es una pregunta que “tenía que responder Fratti, no la podía responder el subsecretario”.

“Termina viniendo el subsecretario, que es el día y la noche en comparación con Fratti con respecto a lo que ha sido María Dolores”, planteó Rydström, en referencia a Carámbula, quien, sostuvo, “ha sido medido en sus declaraciones y nos manifestó abiertamente que él se enteró de la compra de la estancia el día que lo anunció el Pacha [Alejandro] Sánchez en el velorio de [José] Mujica, como nos enteramos todos los demás uruguayos”.

La situación de fondo

Valdomir sostuvo que Carámbula respondió la “gran mayoría de preguntas” en la comisión. El diputado del oficialismo destacó la “importancia que puede llegar a tener el proyecto productivo de María Dolores para el futuro del sector lechero”, según lo que expresaron este lunes las autoridades del Inale.

“El dato más importante que presentó el Inale es cuántos son los establecimientos lecheros que están funcionando en la zona de influencia de María Dolores y cuántos son los potenciales beneficiarios de ese emprendimiento que va a producir alimento para los animales”, remarcó Valdomir, y apuntó que los productores alcanzados serán entre 300 y 400.

“Comparto lo que él manifestó acerca de que entendería que deberían haber uno o dos tambos en todo el predio con tecnología de punta y, en todo caso, un establecimiento que esté mucho más enfocado en la investigación y en la capacitación, más que una colonia como tal”, dijo Rydström, en coincidencia con Carámbula.

Para Rydström, la “gran noticia” fue el hecho de que el Inale “confirmó que las proyecciones financieras y económicas que se hicieron” y que “justificaban la compra” de María Dolores se presentaron “después” de que se concretara la adquisición de la estancia. “Volvemos a confirmar que acá primero estuvo lo político”, resaltó.

En diálogo con la diaria, De Izaguirre reconoció que “el estudio concreto sobre este campo” no se hizo “antes” de la compra. De acuerdo con la normativa vigente, el INC dispone de un plazo de 20 días hábiles para intervenir en la compra entre terceros y adquirir el terreno. Sin embargo, De Izaguirre aseguró que previo a la compra se enviaron “informes” de la zona que el instituto ya había realizado.