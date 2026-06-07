INDDHH respondió a diputado del FA que las expresiones del director Marcos Israel sobre Gaza “son en carácter personal”

El 28 de mayo fue la primera reunión formal del grupo de trabajo creado por la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) a comienzos de abril para tratar el antisemitismo en Uruguay. Diez días antes, el Consejo Directivo designó a los directores Juan Miguel Petit, Jimena Fernández y Marcos Israel como representantes de la INDDHH en el grupo. Este último, que impulsó la creación del grupo y coordinó sus primeras actuaciones, fue cuestionado por un conjunto de organizaciones sociales y por la Asociación de Funcionarios/as de la INDDHH (AFINDDHH) por sus expresiones públicas respecto de la situación en la Franja de Gaza. En diálogo con el periodista Leo Sarro, el 10 de abril, Israel consideró que, en relación al conflicto entre Israel y Palestina, hay “mucha información falsa” que “se pasa como si fuera verdadera”, y negó que el gobierno de Israel difunda desinformación. “Una cosa es una sociedad democrática y otra cosa es un gobierno terrorista, donde no hay opiniones ni libertad de expresión”, manifestó, y acotó que la probabilidad de que se difunda información falsa desde la Franja de Gaza es “de 99%”, mientras que “del otro lado” (en referencia a Israel) “no es así”.

Además, consideró que hay “exceso de información sobre Israel”. “Si yo te pregunto ¿conocés al primer ministro de Nueva Zelanda? ¿O al de Grecia? ¿O al de Macedonia? ¿O al de Lituania? ¿Estonia? No sabés ni quiénes son. Entonces, cuando vos me decís ¿se puede criticar a Israel? Sí, en la misma proporción que criticás a Estonia, a Grecia, a Taiwán o a Corea del Sur, porque Israel es un país pequeñito que está a 10, 12 mil kilómetros de distancia. Entonces, ¿qué tanto interés hay en Israel? Ese interés es anómalo si lo comparamos con el interés de los 180 países restantes lejos de nosotros”, dijo Israel y agregó que “esa anomalía” es “parte del motor del antisemitismo”.

Esas expresiones motivaron una carta del diputado frenteamplista Pablo Inthamoussu a la INDDHH, en la que planteó que corresponde que el Consejo Directivo “evalúe formalmente si las declaraciones públicas efectuadas por el integrante de dicho cuerpo, Marcos Israel, respecto de asuntos sometidos a actuación institucional de la propia INDDHH, resultan compatibles con las obligaciones y deberes funcionales establecidos en la Ley 18.446 [de creación de la institución]”.

En la exposición escrita a la que accedió la diaria, enviada por Inthamoussu a la institución el 30 de abril a través del presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, el diputado señaló que la normativa prohíbe a los miembros del Consejo Directivo “efectuar manifestaciones públicas, a título personal, sobre asuntos que constituyan competencia específica de la institución, salvo autorización correspondiente del propio cuerpo”. En ese sentido, dada la conformación del grupo de trabajo, consideró “relevante” determinar si “un integrante del órgano directivo de la INDDHH intervino públicamente, fijando posición sobre un asunto sometido simultáneamente a actuación, consideración o impulso institucional de la propia entidad de la cual forma parte”.

Las expresiones de Israel sobre una problemática que está “bajo consideración de la propia institución”, a juicio de Inthamoussu, podrían generar “legítimas dudas” respecto de “la necesaria imparcialidad institucional, la eventual existencia de prejuzgamiento, la utilización de la investidura pública para influir en debates sometidos a consideración del organismo y la afectación de la confianza pública en la autonomía técnica de la institución”.

El Consejo Directivo, tras sesionar el 26 de mayo, le informó al diputado “que las expresiones del director Marcos Israel son en carácter personal”. Asimismo, señaló que la INDDHH “no se expide sobre temas internacionales, por lo que no se ha debatido este tema” en el Consejo.

La respuesta no satisfizo los planteos de Inthamoussu. En diálogo con la diaria, consideró que “no fue interpretado” su planteo, ya que el mismo no tuvo que ver con “el contenido de las declaraciones” de Israel. “Lo que quiero saber es si es compatible impulsar o integrar un ámbito oficial como, en este caso, el grupo de trabajo sobre el antisemitismo y, en el mismo momento, realizar manifestaciones públicas que creo que pueden generar dudas sobre algo que tiene que primar, que es la imparcialidad”, sostuvo.

El pasado viernes Inthamoussu envió una nueva carta, esta vez dirigida a la presidenta de la INDDHH, Mariana Mota –quien se abstuvo de votar la resolución de creación del grupo–, en la que reiteró que el motivo de su primer escrito fue “determinar si dichas manifestaciones resultaban compatibles con los deberes de imparcialidad, objetividad e independencia exigibles a quienes integran los órganos de conducción” de la INDDHH. En ese contexto, solicitó al consejo que aclare “si la participación, el impulso o la coordinación del grupo de trabajo sobre antisemitismo genera deberes especiales de imparcialidad, prudencia o abstención en las manifestaciones públicas” de sus integrantes; y consultó si se “analizó la eventual aplicación de los principios y disposiciones de la Ley 18.446 al caso planteado y, de ser así, cuáles fueron las conclusiones alcanzadas”.