Lubetkin se reunió con la Confederación de Cámaras Empresariales, que destacó que el gobierno “tomó” los temas que se reclamaban

El canciller dijo que la inserción internacional “es un tema político privado” en el que el Poder Ejecutivo, los empresarios y la sociedad civil deben trabajar juntos “para que crezca el comercio, la industria y baje la pobreza”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, se reunió este lunes con representantes de la Confederación de Cámaras Empresariales para conversar sobre las acciones del gobierno en materia de política exterior y comercial. Al término del encuentro, el canciller dijo en rueda de prensa que su conclusión del intercambio es “muy positiva” y que la reunión con el sector empresarial estaba pendiente “hace tiempo”.

Lubetkin dijo que durante la actual administración se han firmado acuerdos comerciales “extraordinarios” para los próximos 30 años. Mencionó, por ejemplo, los tratados del Mercosur con la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), así como también la apertura del diálogo para ingresar al Acuerdo Transpacífico; también resaltó la profundización de la relación con los países de América Latina.

El canciller sostuvo que la inserción internacional “es un tema político privado” en el que el gobierno, los empresarios y la sociedad civil deben trabajar juntos “para que crezca el comercio, crezca la industria, baje la desocupación y baje la pobreza”. “Eso lo tenemos que hacer en concreto con resultados”, afirmó.

En diálogo con la diaria, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, dijo que la reunión tenía como propósito “poner las agendas de ambas organizaciones a la vista para ver qué se podía trabajar en conjunto”. Resaltó que en la agenda 2025-2030 de la confederación “uno de los pilares” es justamente “el tema de la internacionalización”.

Loureiro dijo que este lunes se conversó sobre “el estatus de los distintos convenios que se estaban trabajando”; en ese sentido, también mencionó el de la Unión Europea y el del EFTA, así como un posible acuerdo del Mercosur con Canadá.

En general, Loureiro destacó los acuerdos internacionales, la visita oficial a China del gobierno uruguayo y la inserción a nivel del Mercosur, aspectos que la confederación reclamaba en su agenda de temas. “Ya hay cosas concretas, específicas; se produjo una cantidad de cosas desde nuestra presentación a fines de 2024”, apuntó. En esa línea, sostuvo que “hay que reconocerle al gobierno que los temas que venían en agenda los tomó, avanzó según sus propias convicciones y se han logrado avances”. Contó que en la reunión le agradecieron al ministro por “avanzar en esas temáticas”.

Además de los acuerdos y los diálogos para ingresar al Acuerdo Transpacífico, Loureiro señaló que se han producido “conversaciones que habilitan negocios bilaterales”, lo cual “es muy positivo para el país”. “Entonces, ese posicionamiento y hacer visible a Uruguay en varios ambientes internacionales también es muy positivo: cuando uno no está, no existe, [pero] si uno está, por lo menos está en el radar de los otros países y se pueden lograr cosas que antes no se lograban”, afirmó.

El acuerdo con la Unión Europea “no es un acuerdo de charlatanes”

Días atrás, Lubetkin adelantó a la diaria que propondría organizar “una muy buena reunión de empresarios del Mercosur y de la Unión Europea en Uruguay”, la cual “sería la primera en la historia”. Este lunes, el canciller insistió en que “nunca se hizo nada parecido” y sostuvo que es la “señal” que el gobierno quiere dar, tanto al Mercosur como a “los que pagan los impuestos también en Europa”, de que “este no es un acuerdo de charlatanes, sino que es un acuerdo concreto”.

“En esa reunión tiene que haber negocios, tiene que haber política de inversiones, tiene que ser el inicio de una forma de bajar a tierra tantos años de discusión con un paquete de documentos”, expresó Lubetkin. Loureiro dijo que el foro empresarial “va a contar con el apoyo y participación de todas las cámaras empresariales”, y señaló que se pusieron “a la orden para trabajar con ellos”.

Por otra parte, a principios de año, Lubetkin había anunciado que había probabilidades de que el presidente Yamandú Orsi visitara Japón en el transcurso de este año. Según Loureiro, la visita a Japón sería finalmente el año que viene, en marzo. Apuntó, además, que el gobierno tiene la intención de que la misión tenga las mismas características que la realizada a China a principios de este año, aunque se procura que tenga “más impacto”. El empresario dijo que ya están teniendo conversaciones con Uruguay XXI y la cancillería uruguaya “para ver cómo sería la modalidad definitiva”.