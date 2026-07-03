Lubetkin propondrá a la Unión Europea generar la “primera reunión” de empresarios mercosurianos y europeos en Montevideo

El canciller viaja este sábado rumbo a Bruselas como representante de la presidencia pro tempore del Mercosur; se reunirá el lunes con los comisarios europeos del área comercial con varias propuestas en carpeta.

El Mercosur está viviendo “un momento positivo” y su imagen ha cambiado “a nivel global”, asegura el canciller Mario Lubetkin. La suscripción del acuerdo con la Unión Europea (UE) y con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) lo han dejado en otro lugar. En este contexto –la presidencia pro tempore del Mercosur, que Uruguay asumió el martes pasado–, se enfocará en “bajar a tierra algunos grandes cambios de calidad” que el bloque ha tenido, dijo el canciller a la diaria.

Cuando se hablaba del Mercosur, “se hablaba de conflictualidad, de incapacidad de firmar cosas, y hemos hecho un recorrido que tuvo un momento central con la firma del acuerdo con la UE, durante el peróodo nuestro, lo mismo que EFTA, que a nivel internacional cambió inclusive la percepción” del Mercosur. Esto determina que hoy la responsabilidad de Uruguay de presidir el bloque sea “en otra dimensión, no es del viejo Mercosur”, apuntó Lubetkin. Agregó que en los últimos tiempos “hubo muchos movimientos importantes que obligan a aquel Mercosur, con reglas y parámetros de hace muchos años, a reflexionar” y también a “hablarnos mucho más, y entendernos mucho más, en un momento positivo para nosotros”.

El canciller contó que este lunes en Bruselas se reunirá, como representante del país que ejerce la presidencia pro tempore del bloque, con los comisarios europeos del área comercial. “Allí vamos ya a pensar algunas ideas concretas para bajar a tierra lo que fue este acuerdo”, aseguró Lubetkin.

Adelantó que propondrá a los europeos organizar “una muy buena reunión de empresarios del Mercosur y de la Unión Europea en Uruguay”, que “sería la primera en la historia”, y que Uruguay también sea anfitrión de la primera reunión del Consejo Unión Europea-Mercosur creado por el acuerdo de libre comercio, “que todavía no se reunió”. “Esperemos que se generen las condiciones para hacerlo en los primeros días de diciembre”, auguró Lubetkin.

Como Uruguay también desempeña la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en ese carácter Lubetkin conversará sobre la posibilidad de concretar la primera cumbre de máximo nivel UE-Celac en junio de 2027. Por otra parte, el canciller contó que ya se llegó a un acuerdo con el bloque europeo para “construir la primera hoja de ruta Unión Europea-Celac”, que en estos momentos está siendo evaluada por ambos bloques, y si hay acuerdo, la idea sería “lanzarla en septiembre en Nueva York, durante la Asamblea General” de Naciones Unidas.