“Tenemos que seguir modernizando el Mercosur”, afirmó Orsi al asumir la presidencia pro tempore del bloque

“Queremos un Mercosur más moderno, más dinámico y más abierto al mundo, pero, sobre todo, un Mercosur que produzca resultados concretos para sus ciudadanos”, dijo el presidente.

El presidente Yamandú Orsi asumió este martes la presidencia pro tempore del Mercosur, en el marco de la 68ª Cumbre de Jefes de Estado y Estados Asociados, celebrada en la ciudad paraguaya de Luque.

Al igual que los mandatarios que lo antecedieron en el uso de la palabra, el paraguayo Santiago Peña y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, Orsi expresó la solidaridad de Uruguay “con el gobierno y el pueblo de Bolivia frente a la compleja situación que han atravesado”, así como con “el pueblo de Venezuela frente a las consecuencias de los recientes terremotos”. Señaló que durante la jornada se reunieron “las autoridades de gestión de riesgo” de los países del bloque “para coordinar acciones conjuntas, para el envío de ayuda” a Venezuela. El presidente también felicitó a Perú y Colombia por sus “recientes procesos electorales desarrollados en un marco de paz, transparencia y respeto a las instituciones democráticas”.

“Creemos que los desafíos de este tiempo exigen más cooperación, no menos. Más diálogo, no menos. Más integración, no menos. Porque dialogar e intentar llegar a acuerdos no es resignar convicciones”, afirmó Orsi al inicio de su discurso. El mandatario señaló que Uruguay asume la presidencia rotativa de un bloque “que ha dado pasos importantes” en un “semestre histórico”, tras la firma y la entrada en vigor del acuerdo con la Unión Europea (UE). “Ahora nos toca consolidarnos; lo haremos reafirmando los principios que sostienen este proceso de integración: la democracia, los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de derecho”, aseguró.

“Queremos un Mercosur más moderno, más dinámico y más abierto al mundo, pero, sobre todo, un Mercosur que produzca resultados concretos para sus ciudadanos”, sostuvo Orsi. Consideró que el acuerdo comercial con la UE significa “un punto de inflexión”, en tanto “fortalece la integración económica, amplía la cooperación política y abre nuevas oportunidades a la inversión, al comercio y al desarrollo”. Asimismo, destacó que ha generado “un renovado interés de otros países y bloques” por el Mercosur. Pero la concreción de nuevos acuerdos, advirtió, también es “una responsabilidad” de que se traduzcan “en crecimiento, en inversión, en empleo y más oportunidades para nuestra gente”. En ese marco, reafirmó que “tenemos que seguir modernizando el Mercosur, eliminar obstáculos, impulsar las reformas necesarias y crear las condiciones para aprovechar plenamente esta nueva etapa”.

Durante la conducción uruguaya, Orsi señaló que se pondrá “especial énfasis” en los acuerdos con la UE y con la Asociación Europea de Libre Comercio. En ese sentido, en la próxima cumbre del Mercosur, en diciembre de este año, se realizará el primer encuentro del Consejo del Acuerdo Interino de Comercio, así como el primer foro empresarial Mercosur-UE. Indicó que se trabajará en concluir las negociaciones con Canadá y Emiratos Árabes Unidos, al tiempo que promoverán avances en los diálogos con India, Vietnam y Japón.

“Como la integración no se construye solo hacia afuera, sino que también se construye puertas adentro, seguiremos impulsando la agenda interna del bloque y daremos prioridad a la integración fronteriza, porque las fronteras no son un límite, son lugares donde millones de personas viven, trabajan, estudian y emprenden todos los días”, continuó el presidente, y dijo que se avanzará hacia “la modernización de las áreas de control integrado para facilitar el tránsito de bienes y personas” y se impulsará “la implementación efectiva del acuerdo sobre localidades fronterizas vinculadas”.

En materia de seguridad, señaló que Uruguay buscará fortalecer “la coordinación regional en la lucha contra el crimen organizado transnacional” mediante “una mayor integración” del Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del Mercosur y la promoción de “nuevos mecanismos de cooperación entre fuerzas de seguridad, especialmente en zonas de frontera”. “Porque el delito no reconoce fronteras, nuestra cooperación y nuestra capacidad de respuesta tampoco deben reconocerlas”, afirmó.

Además, aseguró que se promoverá “la futura vigencia y aplicación del acuerdo sobre el reconocimiento mutuo de medidas de protección para las mujeres en situación de violencia de género”, así como el acuerdo de cooperación para fortalecer la lucha contra la trata de personas. Por otro lado, señaló que, a través del Plan Ceibal, Uruguay fortalecerá “la integración educativa y la innovación” con “el foco en uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, la inteligencia artificial aplicada a la educación”.

Sobre las 14.00, Orsi recibió el martillo de madera del Mercosur de manos de Peña. Expresó que es “un gran honor” y un “verdadero orgullo” ser parte de algo que hubiera sido “imposible” pensar cuando “nacimos como estados fragmentados, independientes”. Si bien “hay históricas batallas gloriosas que nos llevaron a tener nuestras banderas y que nos obligaron de a poco a ir construyendo nuestras propias naciones”, hoy es un “proceso que camina a la inversa, que camina hacia la integración”. “Con la voluntad política y con el corazón puesto en nuestra gente, esto no solo va a ser posible, sino que va a ser cada vez más exitoso”, afirmó.