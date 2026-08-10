“El FA te escucha” reunirá el martes a todas las coordinadoras de Montevideo para “intercambiar y sacar las dudas”

El presidente de la Mesa Departamental de la fuerza política, Ricardo Russo, dijo que “la idea es escuchar lo que plantea la militancia” y no “solamente un informe y se terminó”.

La segunda edición del programa de recorridas “El FA te escucha” actualmente tiene como principal característica que la fuerza política está en el gobierno. La primera edición fue en un contexto diferente: luego de la derrota electoral de 2019, el partido pretendía realizar una autocrítica a lo largo y ancho del territorio nacional, reuniéndose con cientos de organizaciones sociales de todo tipo. Ahora, la iniciativa tiene como trasfondo la baja aprobación del gobierno nacional que marcan algunas encuestas, las cuales reflejan, en particular, un descontento entre la militancia frenteamplista.

Este martes, la segunda edición de “El FA te escucha” tendrá una jornada especial en Montevideo, con actividades simultáneas a partir de las 19.00. Según informó la fuerza política, se reunirán todas las coordinadoras de la capital, junto con “dirigentes, legisladores e integrantes del gobierno nacional, tendiendo un espacio de intercambio con la ciudadanía y las organizaciones”.

En diálogo con la diaria, el presidente de la Mesa Departamental del Frente Amplio (FA) en Montevideo, Ricardo Russo, señaló que en esa instancia habrá “una presentación de los logros del gobierno nacional en el territorio”, en una línea similar a lo que fueron las mesas itinerantes que el partido desplegó en la capital con las autoridades de la Intendencia de Montevideo.

Apuntó que este martes las reuniones de las coordinadoras serán abiertas a los adherentes del FA, y destacó que también se prevé que haya un espacio de intercambio de los legisladores y los integrantes del gobierno con los militantes. “La idea es escuchar lo que plantea la militancia, intercambiar y sacar las dudas. No es solamente un informe y se terminó”, afirmó.

Russo dijo que se trata de una ida y vuelta “para tomar un pulso de cómo está la militancia en Montevideo, que aparentemente por las encuestas no está muy conforme”. “Pero bueno, hay que ir directamente a la fuente”, agregó.

La particularidad de Montevideo

El presidente de la Mesa Departamental sostuvo que, en la capital, los temas que acaparan la atención y la preocupación de los militantes frenteamplistas no son los mismos que los que tienen los del interior del país. En Montevideo, sostuvo, “muchas veces los temas nacionales e internacionales pesan más que lo local, a diferencia de las ciudades del interior, donde lo local siempre prima”. Mencionó que “uno de los temas que pegó muchísimo” entre la militancia con respecto a la política exterior del gobierno fue “lo que pasó con Gaza”, así como “estos últimos sucesos”.

Asimismo, Russo señaló que existe un “alejamiento” entre los intereses de los militantes del FA respecto de lo que marcan las encuestas como las principales preocupaciones de los montevideanos, como, por ejemplo, la limpieza y el transporte. “Tenemos que seguir trabajando y pensando en eso”, señaló.

La agenda frenteamplista tendrá otra instancia el próximo sábado en el teatro El Galpón, a donde asistirán la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el presidente del FA, Fernando Pereira, para presentar un informe sobre el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, actualmente a estudio de la Cámara de Diputados.

Algunos días después, el 25 de agosto, la fuerza política realizará en todo el territorio nacional su tradicional Día del Comité Base, que este año servirá como una instancia previa al Congreso Ordinario, que se desarrollará entre el 16 y el 18 de octubre y llevará como nombre José Pepe Mujica.