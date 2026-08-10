Rendición de Cuentas: Orsi dijo que “todavía” no tienen una respuesta a las propuestas de Manini Ríos, pero “se está trabajando”

El presidente señaló que se está analizando “hasta dónde podemos llegar”, e informó que el proyecto de rendición será el tema central del Consejo de Ministros de este martes.

El presidente Yamandú Orsi participó este lunes en el segundo aniversario del Ferrocarril Central en la Terminal de Pasajeros de AFE, en Montevideo. En ese marco, expresó en rueda de prensa la intención del gobierno de fortalecer la infraestructura ferroviaria en el litoral y en Rivera, para que sea posible “pensar en conectar con la producción paraguaya y argentina”. Agregó que la intención es que se incorporen otros operadores al ferrocarril y no solo opere la empresa UPM.

Orsi fue consultado sobre las propuestas que le entregó la semana pasada el líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, que cobran relevancia teniendo en consideración que al Frente Amplio le faltan dos votos para aprobar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados. Entre otras propuestas, Manini Ríos sugirió aumentar 50% la asignación única, incrementar 20 millones de dólares anuales las partidas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, asignar recursos al Instituto Nacional de Rehabilitación y dejar sin efecto la reasignación de partidas del rubro funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Propuso como mecanismo de financiamiento aplicar un gravamen temporal a bancos comerciales y empresas administradoras de crédito.

Este martes empieza a votarse el proyecto de rendición en la comisión parlamentaria, y el mismo día se reúne el Consejo de Ministros, que tendrá como tema central el tratamiento de la iniciativa, según confirmó Orsi. El presidente aclaró que todavía no tienen respuesta a los planteos de Manini Ríos, pero “se está trabajando”. “Obviamente, con el Ministerio de Economía y con Presidencia se está analizando hasta dónde podemos llegar, y cuáles son los puntos en los que no podemos avanzar, más allá de si se vota o no se vota, tiene que ver con la visión del país”, indicó el presidente.

Por otra parte, Orsi contó que se reunirá con los intendentes para planificar la atención a la emergencia que podría generarse por el fenómeno de El Niño, y descartó que tenga previsto hacer cambios en el gabinete: “Son mi equipo y lo defiendo a muerte”.

El presidente fue consultado además sobre el discurso que pronunció el expresidente Luis Lacalle Pou en el acto por los 190 años del Partido Nacional, y en particular sobre si se sintió aludido cuando Lacalle Pou afirmó que “no se puede ejercer bien el poder si antes no se tiene autoridad”, y que la autoridad “intelectual, afectiva, no se construye de un día para el otro”. “No, para nada”, respondió Orsi. Dijo también que “a un presidente de la República no le corresponde andar haciendo comentarios de lo que dicen otros líderes”. “Lo que debemos todos propender es a que haya libertad de expresión, a tal punto que le hemos concedido al Partido Nacional la cadena de radio y televisión para conmemorar los 190 años”, señaló el presidente.