Lacalle Pou: “Nuestro gobierno fue profundamente humanista y trató de ser justo en ese sentido”

El expresidente cerró el acto por los 190 años del Partido Nacional sin hacer referencias a su posible candidatura en las elecciones de 2029.

“No veo... Es Lacalle Pou, creo”, le dijo una niña a otra mientras trataba de infiltrarse entre la maraña de militantes, algunos curiosos, fotógrafos, camarógrafos y periodistas que rodeaban a Luis Lacalle Pou. Fue minutos después de que el expresidente llegara a la plaza Matriz, frente a la sede del Partido Nacional (PN), donde este domingo los blancos festejaron sus 190 años de historia. “¡Mi ídolo, lo más grande que hay! ¡Tiene que volver!”, dijo una señora mientras tocaba inquieta su celular para ponerlo en modo foto.

La calle Juan Carlos Gómez, donde descansa la sede del PN, se volvió intransitable por la cantidad de militantes blancos, que tenían para elegir merchandising nacionalista a placer, que se vendía en varios puestos: desde tablas para la picada hasta gorros con la cara de Aparicio Saravia. Algunos militantes se sacaban fotos frente a la famosa “cachila” de Luis Alberto de Herrera, que estaba en exhibición para la ocasión, un automóvil Ford descapotable de 1937 que fue usado por Herrera, y luego por Luis Alberto Lacalle Herrera y Lacalle Pou, cuando cada uno asumió como presidente (1990 y 2020, respectivamente).

Durante el acto por los 190 años del Partido Nacional, el 9 de agosto, en la plaza Matriz. Foto: Ernesto Ryan

Larguísimos minutos después de que llegara el expresidente, el evento había comenzado oficialmente, pero Lacalle Pou todavía no había podido acercarse al escenario del acto porque se movía a paso de selfi. “Pará que tengo que ir a cantar el himno”, le dijo a otra de las tantas señoras que le pidieron una foto. Cuando por fin llegó, la gente lo empezó a vitorear: “¡Presidente!, ¡presidente!”.

En los días previos al acto, en filas blancas había expectativa sobre el contenido del discurso de Lacalle Pou, y varios legisladores nacionalistas coincidían en que no iba a comentar la coyuntura política y que tampoco mencionaría con todas las letras las elecciones de 2029. Y no se equivocaron con su pronóstico.

Álvaro Delgado: “La historia del futuro”

Pero antes de Lacalle Pou, el que tomó el micrófono arriba del escenario –con la plana mayor de dirigentes blancos detrás– fue el excandidato y actual presidente del directorio nacionalista, Álvaro Delgado. En su discurso, que fue breve, Delgado empezó explicando que demoraron en arrancar el acto porque colocaron un cuadro de Jorge Larrañaga en el directorio, ya que el sábado el fallecido dirigente blanco hubiera cumplido 70 años.

Luis Lacalle Pou durante el acto por los 190 años del Partido Nacional, el 9 de agosto, en la plaza Matriz. Foto: Ernesto Ryan

“190 años de un partido que no ha envejecido, 190 años de sentir, querer y defender a Uruguay. Eso es lo más importante. Desde aquel 10 de agosto de 1836, del decreto de [Manuel] Oribe, ‘defensores de las leyes’, hasta ahora, ha pasado gran parte de la historia de Uruguay. Pasaron generaciones, gobiernos, momentos lindos y de los otros. Sin embargo, acá está el Partido Nacional, vivo, firme y más nacional que nunca”, sostuvo Delgado.

Más allá del festejo, el presidente del directorio se enfocó directo en la política, con brisas de campaña electoral. Dijo que se deben “comprometer a cuidar” lo que hicieron durante el gobierno pasado, “porque hay muchos” que quieren deshacer “muchas de las cosas” que lograron, por “prejuicios ideológicos aun por encima del interés nacional”.

Agregó que deben construir “la historia del futuro”, y que eso “implica un compromiso adicional”. Sostuvo que “hay mucha gente que está desanimada” y también “desesperanzada”. “Tenemos la obligación, como Partido Nacional, de construir una opción que le devuelva la esperanza a la gente. Porque cuando la esperanza se empieza a ir, empieza la resignación, y el Partido Nacional no es un partido resignado”, subrayó.

Delgado dijo que no pueden “esperar a que el gobierno se equivoque”, que, de hecho, “se equivoca seguido”; por lo tanto, llamó a “un compromiso militante para lo que viene”, porque “el primer mojón de esa historia del futuro” lo deben construir entre todos, y es “volver a gobernar el país a partir de 2030”, “para que Uruguay vuelva a tener rumbo y para que la gente vuelva a tener esperanza”, finalizó.

Lacalle Pou y el tono

“¡Volvé, Luis!”, decía un cartel que se agitaba fuerte cuando Lacalle Pou subió al escenario para cerrar la parte oratoria del evento, y la gente empezó a cantar “¡vamos a volver!”. “No debe haber un lugar, una reunión, un grupo de gente que me haga sentir tan oriental y tan uruguayo como un acto del Partido Nacional”, fueron las primeras palabras del expresidente.

Lacalle Pou dijo que, pasado un año y algunos meses desde que terminó su gobierno, está “satisfecho” con su administración pero no “conforme”. “Tuvimos aciertos y, como toda obra humana, errores, pero siempre el fin último fue el bienestar de todos y cada uno de nuestros compatriotas”, sostuvo, y aclaró que llegó al acto de este domingo “como militante del Partido Nacional, en el llano”, que es donde le gusta estar.

Durante el acto por los 190 años del Partido Nacional, el 9 de agosto, en la plaza Matriz. Foto: Ernesto Ryan

Dijo que la política es y debe ser una actividad honorable y que la tienen que cuidar. Subrayó que ahora “se dice que la democracia y la política están en crisis”, pero desde que tiene uso de memoria “están en crisis”. Resaltó que cuando nació (el 11 de agosto de 1973) había dictadura, por lo tanto, que nadie le diga que “los tiempos pasados fueron mejores”.

Lacalle Pou sostuvo que hoy se exigen respuestas más rápidas, y “si la política es más lenta que la necesidad de la gente, no es la gente que tiene que frenar”, sino que es la política la que “tiene que apurarse en dar soluciones”. “Eso es un desafío enorme, porque tenemos nuestros mecanismos, nuestra institucionalidad y nuestra separación de poderes, pero es el gran desafío que tenemos”, insistió.

Puso como ejemplo un tema del que todos hablan, “hasta sin saber”: la inteligencia artificial. Comentó que ha visto que, lamentablemente, se lo plantea como “el problema de la inteligencia artificial”, por lo que no hay tiempo “para plantear una concepción positiva”. Señaló que “la tecnología siempre ha tenido sus problemas, desde la primera Revolución industrial”, y apuntó que de todos modos “siempre ha sido un avance para la humanidad”. Entonces, dijo que la deben abrazar “como una manera de acelerar la política, y que sea mejor y que los problemas se resuelvan antes”.

Además, dijo que a la política como instrumento hay que cuidarla “también en el tono”. Aclaró que “hay gente bien inspirada en todos los partidos políticos”, pero señaló que su preocupación es que a veces, cuando se abordan ciertos temas, la discusión se empieza a ir y el foco ya no es “la situación de ese uruguayo”, sino “un enfrascamiento entre los partidos o los políticos”. “Y flaco favor le hacemos a la política si termina siendo un concurso de ego, el insulto o el agravio”, subrayó, y repitió uno de sus leitmotivs: “Firme con las ideas y suave con las personas”.

Luis Lacalle Pou durante el acto por los 190 años del Partido Nacional, el 9 de agosto, en la plaza Matriz. Foto: Ernesto Ryan

El azul y las nubes

Mediando su discurso, el expresidente resaltó que en el escudo del PN dice “somos idea”, y por eso criticó que al abordar un problema se suela decir que “hay que hacerlo sin ideología”. “¿Alguien cree que una persona realmente puede no tener ideas? Nosotros somos esencialmente cuerpo, intelecto, corazón e idea, y eso lo tenemos que defender”, expresó. Luego se refirió a la otra frase del escudo blanco, “la unión nos hará fuerza”.

Lacalle Pou explicó que esto lo interpreta con dos tipos de uniones. La primera, que “uno no entiende la actividad política de gobierno si no es para unir”. Enfatizó que “todos los días en otros lugares del mundo” se ve a “presidentes que insultan, agravian y descalifican, cuando tendrían que ser los padres de una gran familia”.

Agregó que la segunda interpretación tiene relación con el concepto de “somos idea”, y es “cómo uno avanza en los acuerdos políticos”. “Entonces, en estos tiempos de acuerdos y de discusiones, ¿hasta dónde avanzamos? ¿Hasta dónde podemos caminar si realmente creemos que nuestra meta es la unión nacional? ¿Con quién formamos esa línea de aproximación a eso? Para que nos haga fuerza con los que tienen las mismas ideas. Ese es el límite; nos lo puso el escudo; la unión hace la fuerza si somos ideas juntos”, insistió.

En la coalición, y con más fuerza dentro del PN, está sobre la mesa la posible comparecencia a las elecciones nacionales de 2029 bajo un mismo lema, junto con el Partido Colorado y el Partido Independiente. Pero antes de que alguien pudiera pensar que lo dicho por Lacalle Pou iba en esa línea, el expresidente lo negó en forma explícita: “Ahora lo que hay que hacer es ver hasta dónde llegan los matices y las diferencias, y no estoy hablando de comparecencia electoral, sino de cómo avanzar, porque les dije que les iba a hablar de hoy y no de otro día que algunos piensan y quieren, razonablemente”.

Más adelante, Lacalle Pou se refirió a la libertad, que a veces es como el oxígeno, porque “no nos damos cuenta de que existe hasta que falta”, y que en la vida diaria, en las pequeñas cosas, es “el motor fundamental de cualquier individuo”. Pero subrayó que, con el tiempo, en la práctica se ha vuelto cada vez “menos ortodoxo”. “Porque qué lindo es ser ortodoxo y hablar de libertad cuando alguien no tiene laburo ni casa ni salud, y no puede criar a sus hijos. Entonces, la libertad tiene que estar íntimamente vinculada a aquel concepto de que justicia es tratar desigual a los desiguales. Nuestro gobierno fue profundamente humanista y trató de ser justo en ese sentido. Hoy me levanté temprano, miré para arriba y dije las nubes pasan y el azul queda”, finalizó, mientras miraba el cielo despejado y soleado sobre la plaza Matriz.

Minutos después, Lacalle Herrera dijo en rueda de prensa que su hijo dejó “ideas profundas”, que es lo que importa, porque sobre “la materia prima de esos valores” van a “construir lo electoral mañana”. “Hoy hay que fortalecer esos valores que él ha señalado muy bien. Así que me voy contento, orgulloso y tranquilo de que va a haber Partido Nacional por otros 190, así que vayan anotando”, resaltó.