Régimen de promoción de inversiones: en la primera mitad del año se presentaron 1.175 proyectos por 3.120 millones de dólares

Un informe del MEF señala que el ritmo “se mantiene en niveles comparables a los de los años precedentes”, lo que permite anticipar que el sistema “continuará operando como un canal relevante para la captación” de inversión.

A pedido de los legisladores, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó a la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados, que tiene a estudio la Rendición de Cuentas, acerca de la cantidad de proyectos presentados en el marco del régimen de promoción de inversiones, que es administrado por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), así como también sobre el monto total de las iniciativas.

Según el informe elaborado por el MEF, al que tuvo acceso la diaria, en el transcurso del año pasado se presentaron 1.991 proyectos, que suponen una inversión total de 14.626 millones de dólares. En comparación con 2024, esto supone un aumento de 13% en la cantidad de iniciativas y un incremento de 46% en cuanto al “volumen de inversión asociada”. En 2024 se presentaron 1.756 proyectos por un total de 10.028 millones de dólares.

El equipo económico subraya que este crecimiento “evidencia no solo una mayor cantidad de iniciativas, sino también un aumento del porte promedio de los emprendimientos que acceden al régimen”. Si bien el equipo económico reconoce que en estos números influyen claramente “dos proyectos de gran escala”, igualmente sostiene que “las conclusiones se mantienen incluso eliminando dichos proyectos”. Los proyectos en cuestión son la planta que la empresa HIF Global pretende construir en Paysandú para producir combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde, con una inversión de 5.385 millones de dólares, y el megaproyecto de Alfanar para producir hidrógeno verde y amoníaco, con una inversión de 8.057 millones de dólares.

El MEF señala que, si se excluyen ambas iniciativas, “la base de comparación se reduce a 4.643 millones de dólares en 2024 y a 6.570 millones de dólares en 2025”, con lo cual “el crecimiento se mantiene en 13% en cantidad de proyectos y en 42% en monto de inversión”. Se apunta que “la dinámica observada responde a un comportamiento generalizado del conjunto de solicitudes y no a la concentración en un número reducido de emprendimientos de gran envergadura”.

En cuanto a las cifras del primer semestre de este año, en el informe del MEF se señala que ya se han presentado 1.175 proyectos por un monto total de 3.120 millones de dólares. El equipo económico afirma que estos números “dan cuenta de que el ritmo de presentación se mantiene en niveles comparables a los de los años precedentes, lo que permite anticipar que el régimen continuará operando como un canal relevante para la captación y el acompañamiento de la inversión privada en el país”.

Cambios tributarios aumentarán la recaudación un 0,77% del PIB

En el mismo documento, el MEF marca que en los primeros seis meses de 2026 la recaudación de la Dirección General Impositiva (DGI) registró una variación interanual real de 1,8% en términos brutos y de 2,1% en términos netos. Los impuestos que más recaudaron fueron los de consumo (206.769 millones de pesos), seguidos por los de la renta (131.217 millones de pesos) y de la propiedad (22.865 millones de pesos).

El equipo económico apunta que la variación en la recaudación “se encuentra alineada con la proyección presentada en la Rendición de Cuentas, que incluía la recaudación de base de DGI y los nuevos tributos aprobados en la ley de presupuesto, así como los asociados a mejoras de eficiencia en la gestión tributaria”.

Con respecto a las modificaciones impositivas introducidas en el actual período, el MEF estima que el aumento de la recaudación equivaldrá a 0,77% del producto interno bruto; más de la mitad será debido al impuesto mínimo global (0,63%), que gravará a las empresas multinacionales. El resto del aumento de la recaudación se nutre de las ganancias de capital de activos financieros (0,06%), los envíos exprés –por compras en el exterior por el sistema de franquicias– (0,06%) y los últimos cambios sobre el impuesto específico interno en los vehículos eléctricos e híbridos (0,02%).