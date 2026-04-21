El intendente de Montevideo, Mario Bergara, participó este lunes en el lanzamiento de un ciclo de “mesas itinerantes” que el Frente Amplio (FA) organizará en los distintos municipios de la capital con el propósito de acercar la gestión de la Intendencia de Montevideo (IM) a la población. La iniciativa es impulsada por la Mesa Departamental del FA; el primer espacio de intercambio será este martes en el municipio CH.

En la presentación, el presidente de la Mesa Departamental del FA, Ricardo Russo, dijo que el objetivo de la iniciativa no es solo detallar las acciones de la comuna capitalina, sino también fomentar el intercambio, de forma de enriquecer las propuestas y trabajar en torno a ellas. Apuntó, además, que se trabajará “en el marco del plan político de ‘El FA te escucha’”, en referencia al programa de recorridas territoriales de la fuerza política a nivel nacional.

Por su parte, Bergara expresó su satisfacción con la propuesta, que posibilitará “tomar los temas propios del departamento y de la gestión de la IM para llevarlos al territorio”. Señaló que estos encuentros permitirán “dar el panorama de la gestión, pero con una perspectiva política”, algo que evaluó como necesario.

El intendente de Montevideo dijo que durante las actividades se conversará con la población sobre las medidas de “reacomodo de la plataforma financiera” que lleva adelante el gobierno departamental, de manera de “poder desarrollar con más potencia las políticas que el Frente Amplio puso sobre la mesa a partir de su programa departamental en la campaña electoral”.

Asimismo, Bergara destacó que la reciente aprobación del presupuesto quinquenal en la Junta Departamental supuso “un paso muy importante” y subrayó que allí “queda muy claro dónde están fijadas las prioridades”. Como desafíos, mencionó los servicios de limpieza y recolección de residuos, así como la gestión de la movilidad. En ese sentido, sostuvo que la intención de las mesas es mostrar que “allí están las prioridades”, porque “la mitad del presupuesto departamental se dirige a estas dos áreas”.