Se lanzó Gol a la Esperanza, un programa de recuperación de espacios públicos con participación de personas privadas de libertad

Más de una docena de reclusos de la Unidad 7 del Instituto Nacional de Rehabilitación participarán en la primera edición del programa, que tiene como objetivo “recuperar al menos un espacio público en cada municipio” del departamento de Canelones.

El Ministerio del Interior (MI) presentó este miércoles el programa Gol a la Esperanza, un proyecto interinstitucional que busca recuperar espacios públicos con la participación de personas privadas de libertad en proceso de rehabilitación. La primera edición tendrá lugar íntegramente en el departamento de Canelones y participarán 15 personas recluidas en la Unidad 7 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), ubicada en el mismo departamento. Según consignó el portal del MI, el objetivo para esta experiencia piloto será “recuperar al menos un espacio público en cada municipio” mediante “acciones concretas de impacto territorial y fortalecimiento comunitario”.

Durante la presentación, el ministro del Interior, Carlos Negro, celebró la puesta en marcha del programa, que explicó que se enmarca en la ejecución del plan Pelota al Medio a la Esperanza, que también lidera la cartera y busca fomentar la inclusión social de niños y adolescentes mediante propuestas culturales y deportivas.

Negro consideró que la participación del MI y el INR resulta fundamental para Gol a la Esperanza, y subrayó la necesidad de trabajar en tales programas desde un ámbito interinstitucional. Destacó, además, la colaboración de la Intendencia de Canelones, dada su importancia y despliegue territorial, así como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para esta primera experiencia.

Asimismo, puso especial énfasis en la participación de personas privadas de libertad en el programa, que permitirá, en su opinión, profundizar en los esfuerzos de reinserción social. Para el ministro del Interior, resulta importante que “sientan que están colaborando, cooperando y participando en la vida activa del país” y que puedan comprender el rol que cumplen en relación con la comunidad.

Es así que asimiló al programa con las experiencias surgidas del plan Más Barrio que la cartera lleva adelante junto con otras instituciones en Cerro Norte: “Son soluciones que tienen la misma perspectiva: hacer participar a diferentes instituciones del Estado junto con la sociedad civil, junto con los vecinos, para la recuperación de lugares”, resumió el ministro.

Por su parte, la directora del INR, Ana Juanche, dijo que en esta oportunidad se procurará trabajar en “la recuperación de espacios públicos que estén en desuso, deteriorados o por construirse en cada uno de los municipios de Canelones”. Juanche destacó que los reclusos que participarán en el programa ya atravesaron otras experiencias de trabajo en anteriores oportunidades, y dijo que “irán circulando por los diferentes proyectos” que se propongan en el marco del plan.

Igualmente, indicó que todos los integrantes de la “bolsa de trabajo” también participaron de instancias de capacitación junto con el Instituto de Empleo y Formación Profesional y la UTU, y cuentan con formación en construcción, sanitaria y electricidad. Así, caracterizó al programa como la culminación de “un conjunto de esfuerzos que […] se aúnan para poderlos poner a servicio de la comunidad”.

En tanto, el director del programa Pelota al Medio a la Esperanza, Agustín Iparraguirre, dijo que Gol a la Esperanza permitirá trabajar “no sólamente con los adolescentes y con los niños, sino que también con la comunidad”, para “generar y fortalecer esos espacios”. Según reveló, la intención es instalar Pelota al Medio a la Esperanza en los lugares recuperados y llevar adelante actividades recreativas y culturales en cada uno de ellos. También detalló que se solicitó una reunión con el Congreso de Intendentes para poder trasladar el proyecto a los diferentes gobiernos departamentales y que estos se puedan sumar al programa si así lo desean.

Iparraguirre dijo que la intención detrás del programa es que las personas privadas de libertad puedan “aprender un oficio” y asimilar las costumbres del trabajo para “poder generar un impacto en el territorio y que no vuelvan nunca más [a la cárcel]”. “Que tengan esa oportunidad laboral y que después sigan de largo y puedan trabajar”, expresó.