El Frente Amplio repudió la reunión encabezada por Marco Rubio contra “el terrorismo de extrema izquierda”

La fuerza política afirmó que en el encuentro, en el que se hizo mención al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, “se promovieron discursos de odio insultantes”.

Al igual que el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, la Mesa Política del Frente Amplio (FA) se pronunció este lunes sobre las recientes declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien la semana pasada sostuvo que “el terrorismo de extrema izquierda representa hoy una amenaza única y distintiva”, y mencionó, entre otros grupos, al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

Consultado al respecto en rueda de prensa, el canciller manifestó: “Naturalmente, está de más decir que nosotros no admitimos que se trate a ninguna fuerza de este gobierno de esa manera. Eso está de más decirlo, es de sentido común”.

Las afirmaciones de Rubio se dieron en el marco de una reunión con funcionarios diplomáticos de 66 países, entre ellos, Uruguay. Allí, el jerarca estadounidense anunció “una nueva política de restricción de visas dirigida a miembros de grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines”.

En una escueta declaración, la Mesa Política del FA afirmó que en esta reunión, “convocada con un título engañoso, se promovieron discursos de odio insultantes para actores de nuestra fuerza política, los cuales rechazamos en todos sus términos”.

“Nuestra fuerza política repudia el ámbito promovido por la administración [del presidente Donald] Trump, como un nuevo intento de injerencia en la soberanía de los pueblos de América Latina, al pretender encubrir en discursos contra el terrorismo su vocación imperialista de dominación”, expresó la fuerza política; y agregó: “Nos manifestamos en las antípodas de estos discursos que promueven la polarización de los pueblos y la estigmatización de la lucha popular”.