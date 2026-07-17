Funcionario de la embajada de Uruguay en Estados Unidos asistió a la cumbre contra el “terrorismo político” que lideró Marco Rubio

Desde Cancillería dijeron a la diaria que fue “con la instrucción precisa de escuchar”, al tiempo que Estados Unidos anunció restricciones de visas para “terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines”

Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron a la diaria que un representante de la embajada uruguaya en Washington participó este jueves en la cumbre para “combatir el resurgimiento del terrorismo político” que lideró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la sede del Departamento de Estado. Señalaron que el diplomático acudió “con la instrucción precisa de escuchar simplemente”.

Durante la reunión, en la que participaron un total de 66 países, Rubio referenció “décadas de secuestros, atentados con bombas, asesinatos y ejecuciones”, y mencionó a múltiples grupos guerrilleros de América del Sur –incluyendo al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros–, además de solicitar una “respuesta internacional” a la “problemática”.

En un comunicado de prensa que se publicó el jueves en el sitio web del Departamento de Estado, la administración estadounidense anunció “una nueva política de restricción de visas dirigida a miembros de grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines”. Rubio lo avisó en sus redes sociales y escribió que “los extranjeros que financian, incitan o ayudan a terroristas de extrema izquierda son enemigos de nuestra civilización” y “no son bienvenidos en Estados Unidos”.

Aplicará sobre aquellos que “hayan apoyado o incitado a cometer actos de terrorismo, hayan respaldado actividades delictivas violentas, hayan participado en sabotajes económicos, hayan financiado, reclutado o prestado apoyo logístico a acciones violentas o criminales cometidas por grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines y/o hayan facilitado la convergencia de redes terroristas de extrema izquierda y otras redes afines con el fin de llevar a cabo acciones violentas”.

Consideraron que este tipo de grupos “suelen recurrir a redes sofisticadas y organizadas para perpetrar actos violentos como herramienta política” y buscan “imponer una visión política extremista mediante la intimidación y campañas coordinadas de terror”. Además, la publicación afirmó que utilizan “atentados con bombas, asesinatos y otras formas de terrorismo para silenciar la libertad de expresión, limitar la oposición política, influir en los resultados de las políticas y sabotear los procesos políticos”.

En ese sentido, sostuvo que la decisión “protegerá el territorio estadounidense al restringir la entrada de ciudadanos extranjeros” que hayan formado parte de esas actividades al cerrar “las vías de obtención de visados que los terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines explotan para amenazar vidas estadounidenses, socavar la estabilidad económica y coordinar acciones violentas en suelo estadounidense”. Además de Rubio, en el acto participaron el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el asesor de Seguridad Nacional Stephen Miller y el vicesecretario de Estado Christopher Landau. El canciller argentino Pablo Quirno publicó en X que también tuvo “el honor” de representar a su país en la instancia y apuntó que “el terrorismo político de izquierda busca convencer a las sociedades libres de que el miedo es más fuerte que la ley y la violencia más poderosa que el voto como en Colombia, Perú y Bolivia”. “La izquierda erosiona los cimientos que sostienen a las sociedades libres”, valoró.

También participaron el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, de Bolivia, Fernando Aramayo, y de Israel, Gideon Sa'ar, quienes se fotografiaron con Yehuda Kaploun, enviado especial del Departamento de Estado de los Estados Unidos para supervisar y combatir el antisemitismo, que lo publicó en X y agregó que también se reunió con ministros de Asuntos Exteriores y jefes de delegación de Chile, Macedonia del Norte, Rumania y Serbia.

“Realmente genera irritación, genera rechazo, esa intromisión y esa intención de incidir en la interna de otros países. Yo podría haber coincidido con esa definición de Estados Unidos hace 60 años, pero hoy me parece que suena hasta ridículo”, señaló este viernes el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, durante una entrevista en la diaria Radio.

El encuentro fue una “oportunidad histórica” para una “acción coordinada”

Un documento que elaboró el gobierno estadounidense, al que accedió la diaria, sostiene que el encuentro representó una “oportunidad histórica” para “sentar las bases de una acción coordinada contra esta nueva manifestación de terrorismo político”, incluyendo la colaboración en información, inteligencia y aplicación de la ley.

Además, el texto detalla que Estados Unidos reconoce que “el terrorismo político organizado representa un peligro grave y creciente”, catalogándolo como una “amenaza” que ha “pasado inadvertida en la estrategia antiterrorista de la comunidad internacional”.

“En el último año, funcionarios estadounidenses han colaborado con fuerzas del orden, profesionales de la lucha antiterrorista, fiscales y analistas de inteligencia de todo el mundo. Estas interacciones revelan una tendencia clara: los terroristas motivados políticamente y conectados a redes globales —en particular los de extrema izquierda— recurren cada vez más a la violencia organizada y letal para promover sus objetivos políticos”, indicó la misiva.