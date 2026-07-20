“No admitimos que se trate a ninguna fuerza de este gobierno de esa manera”, afirmó Lubetkin sobre dichos de Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos aseguró días atrás que “el terrorismo de extrema izquierda” representa “una amenaza única y distintiva” y mencionó, entre otros grupos, al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, fue consultado este lunes en rueda de prensa sobre las recientes declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien la semana pasada sostuvo que “el terrorismo de extrema izquierda representa hoy una amenaza única y distintiva” y mencionó, entre otros grupos, al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

“Yo lo que opino es que, escuchando las palabras del secretario de Estado y otros sobre el tema del combate al crimen organizado, estamos en las antípodas, claramente”, afirmó el canciller uruguayo. “Naturalmente está de más decir que nosotros no admitimos que se trate a ninguna fuerza de este gobierno de esa manera. Eso está de más decirlo, es de sentido común”, aseveró.

Las afirmaciones de Rubio se dieron en el marco de una reunión con funcionarios diplomáticos de 66 países, entre ellos, Uruguay. Allí, el jerarca estadounidense anunció “una nueva política de restricción de visas dirigida a miembros de grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines”.

Lubetkin afirmó que el gobierno uruguayo tiene “una política muy clara” en materia de seguridad pública. “Lo ha dicho el presidente [Yamandú] Orsi en su discurso cuando asumió la Celac [Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños], que es otro camino diferente, en el marco de la integración, combinando muchos factores, quitándole el factor ideológico”, afirmó.

El ministro también destacó el trabajo de cooperación a nivel del Mercosur y mencionó la iniciativa que está impulsando el presidente de Chile, José Antonio Kast, denominada Compromiso de Santiago. “Ahora ha venido el presidente de Chile, que ha discutido con el presidente Orsi de ese mismo tema para, junto a otros países de América Latina y América del Sur, ir a soluciones en el ámbito de la integración”, expresó; y afirmó que se trata de “un tema que es muy complejo y que no puede ser definido en dos o tres golpes rápidos”.